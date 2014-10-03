Отладка mql5 программ в MetaEditor4. - страница 2

barabashkakvn:

Сначала расставил точки останова:

Можно сразу уточняющий вопрос? Вы проводили трассировку в MetaEditor 5 build 966, который идет вместе с MetaTrader 4 build 670?
 
Rubick:
Да. Причем указанная ошибка было при пошаговой отладке (F11). Потом пропала. 

 
barabashkakvn:

Вот этот участок:
//--->Необходимо для корректной отладки под Win7
class CFix { } ExtFix;
//--->
Закомментировать не пробовали? Т.к. я его использовал только для mql4 программ и не знаю нужен он для mql5 или нет.
 
Rubick:
Закомментировал. Индикатор на ЗАКРЫТОМ рынке работает. Фото факт:

1 

 
barabashkakvn:

Я конечно отказался от объединения в одном индикаторе сразу трех уровней. Проще будет добавить три экземпляра на график. Но для меня просто дело принципа, почему он так вешает отладчик.
 
Rubick:
Не отладчик, а и отладчик и терминал. Вчера я писал, что на открытом рынке

barabashkakvn:
Спасибо за помощь. Я думаю тема закрыта. Отладчик как выяснилось не причем.
 
