Отладка mql5 программ в MetaEditor4. - страница 2
Сначала расставил точки останова:
Можно сразу уточняющий вопрос? Вы проводили трассировку в MetaEditor 5 build 966, который идет вместе с MetaTrader 4 build 670?
Да. Причем указанная ошибка было при пошаговой отладке (F11). Потом пропала.
class CFix { } ExtFix;
//--->
Вот этот участок:
class CFix { } ExtFix;
//--->
Закомментировал. Индикатор на ЗАКРЫТОМ рынке работает. Фото факт:
Я конечно отказался от объединения в одном индикаторе сразу трех уровней. Проще будет добавить три экземпляра на график. Но для меня просто дело принципа, почему он так вешает отладчик.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Отладка mql5 программ в MetaEditor4.
barabashkakvn, 2014.08.08 19:26
...
Также очень тяжёлые перерасчеты на каждом тике.
Не отладчик, а и отладчик и терминал. Вчера я писал, что на открытом рынке
Доброе время суток тем кто отпишется по теме. У меня вопрос. Скажите функция "сигналы" доступна в мт4 только оригинале? В мобильном мт4 она есть? Заранее спасибо.
Всем привет! Кто может переделать индикатор который работает на мт5 под работу на мт4. Сам я программировать не умею.