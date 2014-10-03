Отладка mql5 программ в MetaEditor4.

Отладку mql4 в MetaEditor4 решилась довольно просто и изящно путем добавления перед OnCalculate (OnTick) следующего кода:

//--->Необходимо для корректной отладки под Win7
class CFix { } ExtFix;
//--->

Перевел индикатор на mql5, но работаю с ним в MetaEditor4. Собственно нужно, чтобы он под MetaTrader4 запускался. А отладчик с mql5 кодом не работает. Используемая фишка не помогает. Кто-нибудь знает способы помимо трассировки в файл?
 

Немного разобрался в теме. Поэтому извиняюсь за некорректно заданный вопрос. И в связи с этим, уточню:

В МТ4 build 670 входит MetaEditor 5 build 966. А В МТ5 build 975 входит MetaEditor 5 build 975.

На mql4 предложили скопировать MetaEditor из МТ4 скопировать в папку установки МТ5. Буду пробовать. Но мне важно, чтобы скомпилированый индикатор работал под МТ4.

 
Rubick:

Да, вы можете всегда использовать более новый MetaEditor для обоих платформ.

MetaEditor также содержит встроенный компилятор.

 
Renat:

Чувствую мне надо насколько раскрыть свою проблему, поэтому приведу часть кода, а именно функцию OnCalculate:

int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime &time[],     // Time
                 const double &open[],       // Open
                 const double &high[],       // High
                 const double &low[],        // Low
                 const double &close[],      // Close
                 const long &tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long &volume[],       // Real Volume
                 const int &spread[]         // Spread
                 ){
   //--- Объявление переменных
   int UpT=0,DownT=0;
   ResetLastError();//сбрасываем сообщения об ошибках
   if (N1>0) {
      //--- Верхние ТД точки для N1
      Filling_Up_TDPoints_Array(N1,TDHighPoints_N1);
      //--- Нижние ТД точки для N1
      Filling_Low_TDpoints_Array(N1,TDLowPoints_N1);
      //--- Trend Lines Level 1
      UpT=Filling_Up_Trends_Array(N1,TDLowPoints_N1,Lvl1UpTrend);
      PlotIndexSetInteger(6,PLOT_DRAW_BEGIN,UpT);
      DownT=Filling_Down_Trends_Array(N1,TDHighPoints_N1,Lvl1DownTrend);
      PlotIndexSetInteger(7,PLOT_DRAW_BEGIN,DownT);
   }   
   if (N2>0) {
      //--- Верхние ТД точки для N2
      Filling_Up_TDPoints_Array(N2,TDHighPoints_N2);
      //--- Нижние ТД точки для N2
      Filling_Low_TDpoints_Array(N2,TDLowPoints_N2);
      //--- Trend Lines Level 2
      UpT=Filling_Up_Trends_Array(N2,TDLowPoints_N2,Lvl2UpTrend);
      PlotIndexSetInteger(8,PLOT_DRAW_BEGIN,UpT);
      DownT=Filling_Down_Trends_Array(N2,TDHighPoints_N2,Lvl2DownTrend);
      PlotIndexSetInteger(9,PLOT_DRAW_BEGIN,DownT);

   }  
   if (N3>0) {
      //--- Верхние ТД точки для N3
      Filling_Up_TDPoints_Array(N3,TDHighPoints_N3);
      //--- Нижние ТД точки для N3
      Filling_Low_TDpoints_Array(N3,TDLowPoints_N3);
      //--- TD Trend Lines Level 3
      UpT=Filling_Up_Trends_Array(N3,TDLowPoints_N3,Lvl3UpTrend);
      PlotIndexSetInteger(10,PLOT_DRAW_BEGIN,UpT);
      DownT=Filling_Down_Trends_Array(N3,TDHighPoints_N3,Lvl3DownTrend);
      PlotIndexSetInteger(11,PLOT_DRAW_BEGIN,DownT);
   }
   return(rates_total);
}


При запуске алгоритма на отладку с точкой останова у строчки:  UpT=Filling_Up_Trends_Array(N1,TDLowPoints_N1,Lvl1UpTrend);

я получаю график с заполненными всеми тремя парами массивов для верхних и нижних точек Демарка. Массивы точек он заполнил все три пары!, но точка останова то стоит после заполнения первых двух массивов! И она не сработала!

Точка останова срабатывает только на объявлении переменных. В любом месте ниже - нет.

Хорошо. Жму F11 от того места где срабатывает. Меня перекидывают в функцию, вызова которой из OnCalculate вообще не происходит!
 
Rubick:
К сожалению здесь нет телепатов. Для моделирования Вашей проблемы нужен весь код. Иначе (это из опыта) ветка превратится во флуд и проблема никак не будет решена.
 
barabashkakvn:
Файлы:
_Trends.mq5  22 kb
 
Rubick:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполнение массива точек для Up-трендов                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int Filling_Up_Trends_Array(int N,double &TDLowPointsArray[],double &UpTrend[])

Ошибка выход за диапазон массива. Ошибка видна при отладке. 

Также очень тяжёлые перерасчеты на каждом тике

 
barabashkakvn:

Ошибка выход за диапазон массива.

Так вроде стоит строгая проверка для компилятора, почему же он тогда в журнале не написал?
 
barabashkakvn:

Также очень тяжёлые перерасчеты на каждом тике. 

Это согласен. Вижу что оптимизировать надо, но как пока не придумал.
 
barabashkakvn:

Ошибка видна при отладке. 

А можно подробней, как Вы это увидели. У меня во время отладки ни один стоп не срабатывает! А прогонять всю программу сначала, так там тоже чудеса. Я уже писал, что отладчик начинает скакать по процедурам, вызова которых не происходило.
 
Rubick:
А можно подробней, как Вы это увидели. У меня во время отладки ни один стоп не срабатывает! А прогонять всю программу сначала, так там тоже чудеса. Я уже писал, что отладчик начинает скакать по процедурам, вызова которых не происходило.

Сначала расставил точки останова:

Рис.1. Расстановка точек останова 

Рис.1. Расстановка точек останова

 

