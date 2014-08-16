Нужна ли возможность увеличить время выполнения работы по взаимному согласию исполнителя и заказчика? - страница 3

artmedia70:

Ясно. Нашёл в выполненных, и там мышь на себя запустил :)

Жуть полная. Не буду больше никогда предлагать улучшения, да замеченные недоработки в ТС предлагать обработать. 58% из-за этого просроченных. Я жуткий лентяй и тюлень оказывается...

у тебя ещё нормально )
 
sanyooooook:
у тебя ещё нормально )
Ф-ффуххх... Ну ладно, прям спас меня от жутких разочарований в себе. Уже ж ведь чумодан начал собирать, в монастырь... Пока отложим-с...
 
может лучше, чтобы была возможность, снять временные рамки по договоренности.
 
Интересны аргументы тех кто ответил нет.
 
sanyooooook:
Интересны аргументы тех кто ответил нет.
А это скорее всего и есть заказчики.
 
svds75:
А это скорее всего и есть заказчики.
не, отношение не то, заказчиков должно быть больше чем исполнителей.
 
sanyooooook:
не, отношение не то, заказчиков должно быть больше чем исполнителей.

зачем заказчиков больше исполнителей?) наверно нужно заказов больше исполнителей да и заказ заказу рознь).

.

 
zfs:

зачем заказчиков больше исполнителей?) наверно нужно заказов больше исполнителей да и заказ заказу рознь).

.

статистика сервиса говорит что исполнителей раз в 10 меньше чем заказчиков: https://www.mql5.com/ru/articles/1022
sanyooooook:
статистика сервиса говорит что исполнителей раз в 10 меньше чем заказчиков: https://www.mql5.com/ru/articles/1022
И при такой лафе такие низкие цены?
 
sanyooooook:
статистика сервиса говорит что исполнителей раз в 10 меньше чем заказчиков: https://www.mql5.com/ru/articles/1022

В каком смысле их меньше? В общей сумме? Это конечно очень показательная статистика. Надо хотя бы в единицу времени, например за месяц или моментно на одного исполнителя. Здесь и считать не надо, сразу видно, по количеству исполнителей на одну заявку. Но наука математика вместе с наукой статистикой упорно нам доказывают, что исполнителей меньше заказчиков. Анекдот. Несогласных можно обвинить в том, что ничего не понимают в математике со статистикой.

Логика этой идеологии отлично продемонстрирована баннером:

 

