Нужна ли возможность увеличить время выполнения работы по взаимному согласию исполнителя и заказчика? - страница 3
Ясно. Нашёл в выполненных, и там мышь на себя запустил :)
Жуть полная. Не буду больше никогда предлагать улучшения, да замеченные недоработки в ТС предлагать обработать. 58% из-за этого просроченных. Я жуткий лентяй и тюлень оказывается...
у тебя ещё нормально )
Интересны аргументы тех кто ответил нет.
А это скорее всего и есть заказчики.
не, отношение не то, заказчиков должно быть больше чем исполнителей.
зачем заказчиков больше исполнителей?) наверно нужно заказов больше исполнителей да и заказ заказу рознь).
зачем заказчиков больше исполнителей?) наверно нужно заказов больше исполнителей да и заказ заказу рознь).
статистика сервиса говорит что исполнителей раз в 10 меньше чем заказчиков: https://www.mql5.com/ru/articles/1022
В каком смысле их меньше? В общей сумме? Это конечно очень показательная статистика. Надо хотя бы в единицу времени, например за месяц или моментно на одного исполнителя. Здесь и считать не надо, сразу видно, по количеству исполнителей на одну заявку. Но наука математика вместе с наукой статистикой упорно нам доказывают, что исполнителей меньше заказчиков. Анекдот. Несогласных можно обвинить в том, что ничего не понимают в математике со статистикой.
Логика этой идеологии отлично продемонстрирована баннером: