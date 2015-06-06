Форум, ошибки работы на Windows 8.xxx. Internet Explorer 11. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На планшете невозможно зафиксировать выпадающее меню (меню которое появляется после шмяка пальцем по своей фамилии или по выбору языка форума). Меню появляется буквально на 0.5 секунды и сразу самостоятельно сворачивается.
IE: Версия 11.0.9600.17416
Версия обновления: 11.0.14 (KB3003057)
Windows 8.1 32-разрядная.
На планшете невозможно зафиксировать выпадающее меню (меню которое появляется после шмяка пальцем по своей фамилии или по выбору языка форума). Меню появляется буквально на 0.5 секунды и сразу самостоятельно сворачивается.
IE: Версия 11.0.9600.17416
Версия обновления: 11.0.14 (KB3003057)
Windows 8.1 32-разрядная.
Спасибо за подробное описание.
Проблему нашли. Сегодня обновим сайт.
Спасибо за подробное описание.
Проблему нашли. Сегодня обновим сайт.
Невозможно вставить ссылки на сторонний мониторинг счёта (myfxbook) в описание продукта в маркете. Браузер Firefox v34.0.
Да и не только в описание, вообще на этом сайте такую ссылку невозможно вставить, вместо ссылки пустое место остаётся.
Это новое правило какое-то? Попахивает недобросовестной конкуренцией...
Только у меня такой корявый шрифт ??
Яндекс браузер
Только у меня такой корявый шрифт ??
Яндекс браузер
Возможно у Вас:
Возможно у Вас:
Проверил ве по стандарту все в норме...
Сейчас присмотрелся - у Вас и в верхнем меню (Партнеры, ФОРЕКС, АКЦИИ...) та же проблема со шрифтами. Определённо или шрифты браузера или шрифты системы виноваты.
Проблема только на данном сайте, поэкспериментировал со шрифтами
два сайта рядом
две страницы
Проблема только на данном сайте, поэкспериментировал со шрифтами
два сайта рядом
две страницы