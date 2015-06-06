Форум, ошибки работы на Windows 8.xxx. Internet Explorer 11. - страница 2

На планшете невозможно зафиксировать выпадающее меню (меню которое появляется после шмяка пальцем по своей фамилии или по выбору языка форума). Меню появляется буквально на 0.5 секунды и сразу самостоятельно сворачивается.

IE: Версия 11.0.9600.17416
Версия обновления: 11.0.14 (KB3003057)

Windows 8.1 32-разрядная.

 
Спасибо за подробное описание.

Проблему нашли. Сегодня обновим сайт.

 
Спасибо за оперативность. Теперь корректно.
 

Невозможно вставить ссылки на сторонний мониторинг счёта (myfxbook) в описание продукта в маркете. Браузер Firefox v34.0.

Да и не только в описание, вообще на этом сайте такую ссылку невозможно вставить, вместо ссылки пустое место остаётся.

Это новое правило какое-то? Попахивает недобросовестной конкуренцией...

 

Только у меня такой корявый шрифт ??

Яндекс браузер

 

 
Возможно у Вас:

  1. В системе установлен масштаб отличный от 100%
  2. В браузере установлен масштаб отличный от 100%
  3. В настройках браузера выставлена замена шрифтов.
  4. ... 

 
Проверил ве по стандарту все в норме...
 
Сейчас присмотрелся - у Вас и в верхнем меню (Партнеры, ФОРЕКС,  АКЦИИ...) та же проблема со шрифтами. Определённо или шрифты браузера или шрифты системы виноваты.
 
Проблема только на данном сайте, поэкспериментировал со шрифтами 

  два сайта рядом

  две страницы 

 
Вообще похоже на отключенное сглаживание шрифтов. Проверьте, пожалуйста. Уже стало просто интересно. И ещё - если есть возможность посмотрите отображение сайта в стандартном браузере Internet Explorer.
