Форум, ошибки работы на Windows 8.xxx. Internet Explorer 11.

- Как это можно понять?
Проверка вставки гиперссылки в комментарий форума в Windows 8.1. Internet Explorer 11:
http://progrib.ru/maslyata/opisanie-maslyat.html
P.S. Ссылка не подхватилась.
Добавил сайт mql5.com в список сайтов, которые должны отображаться в режиме совместимости. Теперь при попытке ответить на пост курсор АВТОМАТИЧЕСКИ попадает в поле цитаты.
Не нужно добавлять его в режим совместимости.
Сайт сам отлично разбирается в броузерах и ему не нужно вставлять палки в колеса.
Но тогда
и
При попытке применить к выделенному тексту "Цвет фона" или "Цвет текста", выделенный текст исчезает.
Может поможет такое наблюдение:
Первая попытка изменить
.
Вторая попытка изменить цвет фона.
Интересная закономерность - первая попытка стирает буквы, а вторая попытка уже выделяет так, как надо.
Спасибо, будем разбираться.
Можно узнать о результатах? Очень неудобно оформлять текст.
Постараемся поправить в ближайшие дни.
Странный алгоритм всё равно остался.
Итак:
- Выделяем текст, затем на панельке выбираем "Цвет фона" и выделенный текст исчезает.
- На панельке нажимается кнопка "Отменить" - текст появляется на своём месте.
- Снова выделяем текст и применяем цвет фона - цвет фона наконец-то поменялся.
