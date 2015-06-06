Форум, ошибки работы на Windows 8.xxx. Internet Explorer 11.

При попытке применить к выделенному тексту "Цвет фона" или "Цвет текста", выделенный текст исчезает.
 

Проверка вставки гиперссылки в комментарий форума в Windows 8.1. Internet Explorer 11:

http://progrib.ru/maslyata/opisanie-maslyat.html


P.S. Ссылка не подхватилась.

 
Спасибо, будем разбираться.
 

Добавил сайт mql5.com в список сайтов, которые должны отображаться в режиме совместимости. Теперь цвет фона и цвет текста меняются.

НО: появился новый глюк - баланс стал наезжать на "Форум"

1 

 

Добавил сайт mql5.com в список сайтов, которые должны отображаться в режиме совместимости. Теперь при попытке ответить на пост курсор АВТОМАТИЧЕСКИ попадает в поле цитаты.

 

Не нужно добавлять его в режим совместимости.

Сайт сам отлично разбирается в броузерах и ему не нужно вставлять палки в колеса.

 
Может поможет такое наблюдение:


Первая попытка изменить
.

Вторая попытка изменить цвет фона.

Интересная закономерность - первая попытка стирает буквы, а вторая попытка уже выделяет так, как надо.

 
Можно узнать о результатах? Очень неудобно оформлять текст.
 
Постараемся поправить в ближайшие дни.
 
Странный алгоритм всё равно остался.

Итак:

  1. Выделяем текст, затем на панельке выбираем "Цвет фона" и выделенный текст исчезает.
  2. На панельке нажимается кнопка "Отменить" - текст появляется на своём месте.
  3. Снова выделяем текст и применяем цвет фона - цвет фона наконец-то поменялся. 
