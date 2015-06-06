Форум, ошибки работы на Windows 8.xxx. Internet Explorer 11. - страница 3

Новый комментарий
 

Сглаживание шрифтов отключено, наверняка.

Решил проблему сглаживания шрифтов в браузере Яндекс Опубликовано: 25th Январь 2013 в разделе Заметки Поделитесь ссылкой с друзьями в социальной сети!
Решил проблему сглаживания шрифтов в браузере Яндекс Опубликовано: 25th Январь 2013 в разделе Заметки Поделитесь ссылкой с друзьями в социальной сети!
  • aviatalker.ru
После того, как сайт lenta.ru поменял дизайн, я столкнулся с тем, что в браузере «Яндекс» и «Opera» шрифты выглядели настолько уродливо, что хотелось закрыть глаза и забыть «Ленту» как кошмарный сон. Сначала я написал в техподдержку «Ленты». И получил ответ от их ИТ-отдела, что необходимо включить сглаживание шрифтов в браузере. Но проблема...
 
barabashkakvn:
Вообще похоже на отключенное сглаживание шрифтов. Проверьте, пожалуйста. Уже стало просто интересно. И ещё - если есть возможность посмотрите отображение сайта в стандартном браузере Internet Explorer.
 
barabashkakvn:

Ну вот, в IE всё прекрасно. Попробуйте:


Не не не Вы наверно не видите и в результате скриншота сгладилось но в ИЕ все так же, буквы вытянуты, смазаны...
 
VOLDEMAR:
  но в ИЕ все так же, буквы вытянуты, смазаны...

У меня в IE точно такие же буквы, смазанные. Но вообще я Explorer-ом не пользуюсь, только файфоксом.


А яндекс-браузер у Вас последней версии?

 

То есть  у вас только на данном сайте очертания шрифтов разнятся?

Попробуйте очисть кеш в браузере, возможно MQ уже что-то поменяли в оформлении, а данные у вас берутся старые.

 

Вот шапка форума у меня:

Шапка форума. 

 
Ошибка с применением в тексту цвета фона осталась. После первого выделения текста (то есть первой попытки выделения для данного сообщения) выделения не происходит, зато вставляется перенос строки. Очень неудобно при применении цвета фона к тексту.
Internet Explorer 11, версия 11.0.9600.17690
 

В Internet Explorer 11 (Версия: 11.0.9600.17801

Версия продукта: 11.0.9 (KB3049563)) поломалось отображение форума.

1. Из шапки форума (Блоги Документация Code Base Статьи Фриланс Маркет Сигналы Форум) явно потерялись стили:

Шапка форума без стилей 

 

2. При попытке написать комментарий, остаётся только возможность ввода текста. Инструментальная панель отсутствует:

Нет панели инструментов 

 
Karputov Vladimir:

В Internet Explorer 11 (Версия: 11.0.9600.17801

Версия продукта: 11.0.9 (KB3049563)) поломалось отображение форума.

1. Из шапки форума (Блоги Документация Code Base Статьи Фриланс Маркет Сигналы Форум) явно потерялись стили:

 

 

2. При попытке написать комментарий, остаётся только возможность ввода текста. Инструментальная панель отсутствует:

 

Прошу прощения, нашлась причина некорректного отображения сайта в IE 11: некоторое время назад пришлось занести сайт mql5.com в список сайтов, которые должны были отображаться в режиме совместимости. После удаления mql5.com из списка режима совместимости сайт mql5.com отображается корректно.
123
Новый комментарий