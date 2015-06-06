Форум, ошибки работы на Windows 8.xxx. Internet Explorer 11. - страница 3
Вообще похоже на отключенное сглаживание шрифтов. Проверьте, пожалуйста. Уже стало просто интересно. И ещё - если есть возможность посмотрите отображение сайта в стандартном браузере Internet Explorer.
Ну вот, в IE всё прекрасно. Попробуйте:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
i_logic, 2014.12.07 19:46
Ну вот, в IE всё прекрасно. Попробуйте:
но в ИЕ все так же, буквы вытянуты, смазаны...
У меня в IE точно такие же буквы, смазанные. Но вообще я Explorer-ом не пользуюсь, только файфоксом.
А яндекс-браузер у Вас последней версии?
То есть у вас только на данном сайте очертания шрифтов разнятся?
Попробуйте очисть кеш в браузере, возможно MQ уже что-то поменяли в оформлении, а данные у вас берутся старые.
Вот шапка форума у меня:
Internet Explorer 11, версия 11.0.9600.17690
В Internet Explorer 11 (Версия: 11.0.9600.17801
Версия продукта: 11.0.9 (KB3049563)) поломалось отображение форума.
1. Из шапки форума (Блоги Документация Code Base Статьи Фриланс Маркет Сигналы Форум) явно потерялись стили:
2. При попытке написать комментарий, остаётся только возможность ввода текста. Инструментальная панель отсутствует: