Установить фиксированное окно по ширине в барах? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да никак. Походу установить ширину нельзя, можно только высоту.
Почему нельзя? Всё зависит от того, как вы хотите видеть график.
Почему нельзя?
Ух какой ассортимент вариантов, у Алексея острый ум, однако