Установить фиксированное окно по ширине в барах? - страница 3

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


Да никак.  Походу установить ширину нельзя, можно только высоту.

Почему нельзя? Всё зависит от того, как вы хотите видеть график.

  • Можно поставить отступ от правого края и вы будете видеть столько, сколько вам надо. В разумных пределах.
  • Можно открепить окно и определить координаты окна.
  • Плюс к этим вариантам можно поставить соответствующий масштаб, чтобы отображалось больше или меньше баров на заданной ширине окна.
  • Можно бары\свечи левее желаемого покрасить цветом фона графика.
[Удален]  
Alexey Viktorov:

Почему нельзя?

Ух какой ассортимент вариантов, у Алексея острый ум, однако 

123
Новый комментарий