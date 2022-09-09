Регулировка отступа графика от от правой границы окна терминала.
При использовании очень широких мониторов или растягивании окна терминала MT5 так же и растет расстояние отступа графика от правой границы окна терминала. Чем шире окно терминала тем больше отступ. Огромное количество пустого пространства.
Сделать отступ от правого края окна терминала меньше не представляется возможным. А очень хочется. Или наслаждаться этой пустотой или отключать отступ графика, что бы вообще не видеть что там происходит на текущем баре.
Думаю пора бы уже дать пользователям возможность регулировать отступ в более широком диапазоне. Не понимаю с чем связаны такие ограничения.
Да к сожалению, есть такая недоработка.
При использовании очень широких мониторов или растягивании окна терминала MT5 так же и растет расстояние отступа графика от правой границы окна терминала. Чем шире окно терминала тем больше отступ. Огромное количество пустого пространства.
Сделать отступ от правого края окна терминала меньше не представляется возможным. А очень хочется. Или наслаждаться этой пустотой или отключать отступ графика, что бы вообще не видеть что там происходит на текущем баре.
Думаю пора бы уже дать пользователям возможность регулировать отступ в более широком диапазоне. Не понимаю с чем связаны такие ограничения.
Кнопочку сверху нажмите - и всё
И снова про регулировку отступа графика. Когда ? Доколе ?
Исправлено, будет доступно завтра в бета-версии.
Спасибо, супер 🙂
После обновления МТ5 до билда 3272 поведение выставления отступа графика от правой границы не поменялось (Windows 10 build 19044 с монитором QHD 2560*1440).
Кроме того, что на новом графике отступ создается по умолчанию на расстоянии около 90 баров от правой границы, так и ещё:
после уменьшения его до минимума и сохранения полученного профиля, стоит переключить профиль и вернуться назад на сохраненный, а отступ то не сохранился установленным и опять на 90 баров от края.
Что я делаю не так?
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При использовании очень широких мониторов или растягивании окна терминала MT5 так же и растет расстояние отступа графика от правой границы окна терминала. Чем шире окно терминала тем больше отступ. Огромное количество пустого пространства.
Сделать отступ от правого края окна терминала меньше не представляется возможным. А очень хочется. Или наслаждаться этой пустотой или отключать отступ графика, что бы вообще не видеть что там происходит на текущем баре.
Думаю пора бы уже дать пользователям возможность регулировать отступ в более широком диапазоне. Не понимаю с чем связаны такие ограничения.