Установить фиксированное окно по ширине в барах? - страница 2
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Количество баров на графике, доступных для отображения
Это я видел, если бы вместо get было Set , то то что нужно.
Виталий, после применения один раз установки высоты, вручную уже не двигается
Это я видел, если бы вместо get было Set , то то что нужно.
Да уж, не знаю как. Можно определить сколько бар влезает, при данном масштабе, но если масштаб поменять, то и количество изменится. Если поменять размер окна, допустим открыть соседнее окно навигатора, то тоже количество бар изменится. Как же можно установить количество бар? Думаю никак. Это не произвольное желаемое количество, а сколько влезет в размеры окна при текущем масштабе.
У меня так тоже не работало. Читал где-то что 0 снимает лок, но по факту у меня нет.
По ШирИне
А как ширину внутреннего окна поменять? Только через API какой-нибудь
По ШирИне
Да! Спасибо!
Да! Спасибо!
Евгений, как решили вопрос? Интересно.
Да никак. Походу установить ширину нельзя, можно только высоту.
А, понял. По поводу фиксации высоты окна, я сразу не заметил, как Виталий выстроил конструкцию:
Похоже, если в момент захвата мышкой обнулять высоту окна, то должно работать.