Установить фиксированное окно по ширине в барах? - страница 2

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Может ещё подскажите как правильно обработать OnDeinit индикатора, а то после смены символа там бывает абро-кадабра, одно накладывается на другое почему-то, хотя буферы обновляются другими данными.
 
Aleksei Stepanenko:

Количество баров на графике, доступных для отображения

Это я видел, если бы вместо get было Set , то то что нужно.

 
Aleksei Stepanenko:
Виталий, после применения один раз установки высоты, вручную уже не двигается  
void OnInit(void)
  {
  ChartSetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,1,50);

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bill Williams' Alligator                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
 
//---- done
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // идентификатор события
                  const long& lparam,   // параметр события типа long
                  const double& dparam, // параметр события типа double
                  const string& sparam) // параметр события типа string
 {
  if(id==CHARTEVENT_CLICK) {
    ChartSetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,1,0);
  }
 }
[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

Это я видел, если бы вместо get было Set , то то что нужно.

Да уж, не знаю как. Можно определить сколько бар влезает, при данном масштабе, но если масштаб поменять, то и количество изменится. Если поменять размер окна, допустим открыть соседнее окно навигатора, то тоже количество бар изменится. Как же можно установить количество бар? Думаю никак. Это не произвольное желаемое количество, а сколько влезет в размеры окна при текущем масштабе.


Vitaly Muzichenko:

У меня так тоже не работало. Читал где-то что 0 снимает лок, но по факту у меня нет.

 
По ШирИне 
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Алексей Тарабанов:
По ШирИне 

А как ширину внутреннего окна поменять? Только через API какой-нибудь

 
Алексей Тарабанов:
По ШирИне 


Да! Спасибо!

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

Да! Спасибо!

Евгений, как решили вопрос? Интересно.
 
Aleksei Stepanenko:
Евгений, как решили вопрос? Интересно.


Да никак.  Походу установить ширину нельзя, можно только высоту.

[Удален]  

А, понял. По поводу фиксации высоты окна, я сразу не заметил, как Виталий выстроил конструкцию:

if(id==CHARTEVENT_CLICK) {
    ChartSetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,1,0);
}

Похоже, если в момент захвата мышкой обнулять высоту окна, то должно работать.

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