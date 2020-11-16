Вопрос программиста. - страница 6
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Молодец, Пётр, работаете над собой. Считаю правильным такую точку зрения - если есть идея, пробуй реализовать, не взирая на то, что её могут украсть. Всё равно все идеи витают в воздухе для всех, а так у Вас будет шанс. Ну украли - так украли, придумаем новую, пусть пользуются на здоровье.
Если Вы употребляете слово владелец, то следует ли думать , что речь идет именно о праве владения? В России право собственности включает сразу 3 права: пользования, владения, распоряжения (отчуждения). Как правило, все они принадлежат организации, в которой работает создатель программы. Патенты действуют именно здесь. И на программы для ЭВМ не распространяются, лишь на реализуемые ими функции вроде "Способ управления...".
Мне кажется, имелось в виду все же авторское право, которое возникает только у создателя программы. Это неотчуждаемое личностное право. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных в России защищается точно так же, как авторское право на литературные произведения. В частности, гонорар за переиздание "Тихого дона" получают наследники Шолохова, тогда как автором произведения остается Шолохов, даже после смерти. АП возникает у автора программы для ЭВМ сразу, в силу ее создания. Защищать его можно так же, как АП на книгу или научную статью, открытие, идею - публикацией. В том числе государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных в СССР делалась ВНТИЦентром. Как сейчас, не знаю. Была и отраслевая регистрация, при Министерстве образования СССР (МВССО) был отраслевой фонд регистрации алгоритмов и программ для ЭВМ, ОФАП. Он и сейчас есть, только стал более коммерческим и называется иначе. По-моему, продолжает выпускать журнал с описаниями зарегистрированных программ, баз данных и даже алгоритмов. Что бы найти, куда обращаться, погуглите "Галкина Александра Ивановна", это бессменная руководительница фонда, энтузиаст своего дела.
Вот, нашел: http://ofernio.ru/, Галкина до сих пор работает. Выпускает электронное издание http://ofernio.ru/portal/navigator/navigator_history.php#ZAKLADKA: “Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» ” публикует по итогам текущего месяца реферативную информацию о разработках в программном и цифровом коде в области науки и образования, зарегистрированных в Объединенном фонде электронных ресурсов "Наука и образование". В конце 90-х охотно брали на бесплатную регистрацию программы о чем угодно, а что же у нас не относится к науке? В дополнение одновременно, бесплатно и без всяких усилий со стороны автора фонд осуществлял и государственную регистрацию во ВНТИЦ, автор получал сразу два регистрационных сведетельства. Бумажных.
Конечно, если участвовать в общем деле в роли программиста (или в любой другой из нужных в деле), надо думать о юридических основах совместной работы. Чаще всего эта юридическая основа - КЗОТ, работа по найму. Программист сидит за компьютером работодателя в чистом помещении, отапливаемом и освещаемом за счет того же работодателя, получает гарантированную трудовым договором зарплату сейчас, а не после продажи готовой продукции. Мало кто хочет идти на роль того самого работодателя и принимать на себя все риски, с этим связанные. Фриланс также регулируется договором, иногда публичной оферты, но суть остается той же - все риски берет на себя заказчик. Программист сидит за своим компьютером и в своем помещении, но деньги получает за реализацию идей заказчика в согласованном ТЗ, и в момент, гарантированный договором. А заказчику никто не даст никаких гарантий, что затраченные им средства принесут когда-либо пользу (отобьются). Так что защищенность программиста гораздо выше, с точки зрения защищенности он далеко не слабое звено. Его труд оплачивается всегда. Лишь в случае банкротства всего предприятия, организованного заказчиком, программист может что-то недополучить. Обычно так.
Слабым звеном в совместном проекте является тот, чьи доходы определяются конечным результатом - самой рисковой частью проекта. Взгляните в свои расходы, много ли отдали за использование нескольких версий Windows и Microsoft Office, обновлявшихся несколько раз за последние 20 лет? А ведь программисты MS свою зарплату получили полностью. Стоит ли заниматься еще и учетом того, сколько в их работе было интеллектуальной собственности, а сколько рутинной работы, и перераспределять их доходы?. Именно компания Microsoft рисковала, ей и прибыль.
Те из программистов, кто видит в своей работе научную новизну, публикуют свои алгоритмы и идеи в научных журналах. И защищают тем самым свое авторское право на интеллектуальную собственность.
Я бы сказал, что программисты получают оплату труда, а ценность идеи заказчика (работодателя), выявленная рынком, достается ему. Никто ему труд не оплачивает.
Опять же, спасибо за подробную информацию. Видно, что Вы вкладывали в ответ богатый личный опыт и знания. Но, опять же суть вопроса была в другом и потому, я ответил Вам ранее в несколько резком стиле. Сорри за это.
Не надо менять тему по ходу обсуждения. Исчезло слово "юридический". Теперь, действительно, суть другая. Законодательством, оказывается, Вы не интересуетесь.
Не надо менять тему по ходу обсуждения. Исчезло слово "юридический". Теперь, действительно, суть другая. Законодательством, оказывается, Вы не интересуетесь.
И снова монолог ...
Иногда, мне тоже кажется, что я говорю монолог, но иногда нет
С вашей стороны вижу только диалог, а вот Пётр себя очень любит, поэтому от него виден чаще всего монолог.
Законодательство у разных стран разное, а вопрос по сути не изменился. Дефект концепции защиты АП посредством публикации, проступает когда речь переходит от творческих произведений к технологиям. Станосится ясно, что автор не может публиковать технологию, чтобы не потерять эксклюзивность обладания ею и дальнейшую монетизацию производных продуктов, которые по ней сможет создать. Можно говорить о патенте, но на программное обеспечение он не распостраняется, а значит концепция АП не усматривает возможность существования чисто цифровой технологии как обьекта патентования, а рассматривает ее как творческое произведение, что лишает автора полноценной защиты. Вопрос достаточно запутан и имеет много нюансов. Спасибо за Ваше мнение.
Суть практического применение это не отменяет. Хочу напомнить что половина НС построена на формулах 197х годов
Т.е. тут надо очень очень сильно постараться чтобы убедиться что Ваша задумка уникальна, а не была опубликована в газете 50 летней давности.
Таких крутых идей даже в открытом виде - их просто тонна. Другой вопрос кто все это будет разгребать.
Грубо говоря если VC видит что ваша идея интересна людям даже до её создания (есть сообщество).... то вот они громадные финансы за небольшой % почти полностью на ваших условиях. ( причем идя может быть банальна - будь то хоть новый вид молнии для одежды)
А если VC видит сверх крутую идею (без какого либо фактического подтверждения что она будет интересна людям) то можно рассчитывать лишь на крохи процентов так за 60% )) (будь то хоть скайнет)
Другой вопрос если хватает своих денег все сделать