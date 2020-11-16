Вопрос программиста. - страница 7

Новый комментарий
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Пётр себя очень любит

Виталий, здесь на сайте интересные люди. Если смотреть сквозь пальцы, и не замечать нормального желания людей казаться лучше и круче, то здесь реально много уникумов. Каждый со своим багажом, и каждый необычный, единичный экземпляр, можно сказать. И Пётр один из них. Ну да, слишком увлечён своими идеями, может это немного выглядит странно, но кто не без странностей? Это прикольно!

 
Конов навел порядок в трейдинге, ООП, машинном обучении и ИИ, философии, теперь взялся за патентование и авторские права. Трепещите, юристы!
 
Запатентуйте формулу или любую другую логику
1234567
Новый комментарий