Вопрос программиста. - страница 7
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Пётр себя очень любит
Виталий, здесь на сайте интересные люди. Если смотреть сквозь пальцы, и не замечать нормального желания людей казаться лучше и круче, то здесь реально много уникумов. Каждый со своим багажом, и каждый необычный, единичный экземпляр, можно сказать. И Пётр один из них. Ну да, слишком увлечён своими идеями, может это немного выглядит странно, но кто не без странностей? Это прикольно!