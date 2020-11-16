Вопрос программиста. - страница 2

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Edgar Akhmadeev:
Я так и делаю (я про ex5). На VPS не держу кода. Бэкап делаю в облако и считаю это достаточно безопасным. Для увода интеллектуальной собственности нужна целенаправленная охота за моими достижениями, а я синдромом Наполеона не страдаю. А вот на VPS и депозитарии кода, ориентированные на Форекс, все собрано вместе. К тому же RDP и др. очень уязвимы, и получив доступ, хакер легко увидит в терминале результаты трейдинга и рядом будут лежать коды...
Но и это не считаю слишком серьезным, соблюдаю безопасность просто как полезную привычку. Хотя, когда эксперт станет почти Граалем, и баланс/оборот будет большой, наверное буду соблюдать самые жёсткие правила.
А VPS позволяет вести разработку?
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Реter Konow:
Ну, вопрос не про меня лично

А я уже подумал коньяк скоро будем пить, суперкод обмывать!

 
Aleksei Stepanenko:

А я уже подумал коньяк скоро будем пить, суперкод обмывать!

Будет и на нашей улице праздник. :)
 

Вопрос про разработку на сервере

https://qna.habr.com/q/326960

Честно говоря, так и не понял, насколько подобный вариант масштабирует мощность решения.


Сказано про один поток в эмулированной ОС. А если нужно много потоков в разработке?

На чём лучше вести локальную разработку?
На чём лучше вести локальную разработку?
  • 2016.06.08
  • qna.habr.com
Упрощенно. Вагрант — система управлением конфигурацией конкретной машины. Докер — запуск изолированных процессов на машине. Докер. Это не виртуальная машина, а запуск изолированных процессов. Т.е., запущенный процесс думает, что он один единственный, и ничего вокруг нет. Это работает на уровне ядра Linux. Без использования виртуальных машин. В...
 

Понял ситуацию с арендой мощностей.

Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Большую часть времени современные компьютеры простаивают и не используют всех возможностей процессора. Мы предлагаем задействовать их с пользой. Вы можете сдавать мощности вашего компьютера другим участникам нашей сети для выполнения разнообразных...
[Удален]  

Лучше сделать лёгкую шуструю программу и зарабатывать на своём домашнем XP.

Это более реалистичный план, чем глобальные проекты, которым очень часто не суждено сбыться.

 
Aleksei Stepanenko:

Лучше сделать лёгкую шуструю программу и зарабатывать на своём домашнем XP.

Это более реалистичный план, чем глобальные проекты, которым очень часто не суждено сбыться.

Согласен.

 
На этом, пожалуй, вопрос решен.
 
Реter Konow:

Существует ли мировая практика патентования или какой либо иной защиты программной интеллектуальной собственности? Предположим, человек придумывает программное решение, требущее огромных вычислительных ресурсов для тестирования. Программист обращается к сторонним владельцам компьютерных мощностей и опрометчиво передает свой код. В результате проверки на их железе оказывается, что софт кодера просто улетно решает свои задачи, и тут, до последнего доходит, что он уже не единственный владелец своего решения...

Как правильно защитить себя программисту, чтобы не попасть в подобную ситуацию?

Тема вполне актуальна для любого пишущего код экспериментатора.

Если Вы употребляете слово владелец, то следует ли думать , что речь идет именно о праве владения? В России право собственности включает сразу 3 права: пользования, владения, распоряжения (отчуждения). Как правило, все они принадлежат организации, в которой работает создатель программы. Патенты действуют именно здесь. И на программы для ЭВМ не распространяются, лишь на реализуемые ими функции вроде "Способ управления...".

Мне кажется, имелось в виду все же авторское право, которое возникает только у создателя программы. Это неотчуждаемое личностное право. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных в России защищается точно так же, как авторское право на литературные произведения. В частности, гонорар за переиздание "Тихого дона" получают наследники Шолохова, тогда как автором произведения остается Шолохов, даже после смерти. АП возникает у автора программы для ЭВМ сразу, в силу ее создания. Защищать его можно так же, как АП на книгу или научную статью, открытие, идею - публикацией. В том числе государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных в СССР делалась ВНТИЦентром. Как сейчас, не знаю. Была и отраслевая регистрация, при Министерстве образования СССР (МВССО) был отраслевой фонд регистрации алгоритмов и программ для ЭВМ, ОФАП. Он и сейчас есть, только стал более коммерческим и называется иначе. По-моему, продолжает выпускать журнал с описаниями зарегистрированных программ, баз данных и даже алгоритмов. Что бы найти, куда обращаться, погуглите "Галкина Александра Ивановна", это бессменная руководительница фонда, энтузиаст своего дела.

Вот, нашел: http://ofernio.ru/, Галкина до сих пор работает. Выпускает электронное издание http://ofernio.ru/portal/navigator/navigator_history.php#ZAKLADKA: “Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» ” публикует по итогам текущего месяца реферативную информацию о разработках в программном и цифровом коде в области науки и образования, зарегистрированных в Объединенном фонде электронных ресурсов "Наука и образование". В конце 90-х охотно брали на бесплатную регистрацию программы о чем угодно, а что же у нас не относится к науке? В дополнение одновременно, бесплатно и без всяких усилий со стороны автора фонд осуществлял и государственную регистрацию во ВНТИЦ, автор получал сразу два регистрационных сведетельства. Бумажных.

 
Vladimir:

Если Вы употребляете слово владелец, то следует ли думать , что речь идет именно о праве владения? В России право собственности включает сразу 3 права: пользования, владения, распоряжения (отчуждения). Как правило, все они принадлежат организации, в которой работает создатель программы. Патенты действуют именно здесь. И на программы для ЭВМ не распространяются, лишь на реализуемые ими функции вроде "Способ управления...".

Мне кажется, имелось в виду все же авторское право, которое возникает только у создателя программы. Это неотчуждаемое личностное право. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных в России защищается точно так же, как авторское право на литературные произведения. В частности, гонорар за переиздание "Тихого дона" получают наследники Шолохова, тогда как автором произведения остается Шолохов, даже после смерти. АП возникает у автора программы для ЭВМ сразу, в силу ее создания. Защищать его можно так же, как АП на книгу или научную статью, открытие, идею - публикацией. В том числе государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных в СССР делалась ВНТИЦентром. Как сейчас, не знаю. Была и отраслевая регистрация, при Министерстве образования СССР (МВССО) был отраслевой фонд регистрации алгоритмов и программ для ЭВМ, ОФАП. Он и сейчас есть, только стал более коммерческим и называется иначе. По-моему, продолжает выпускать журнал с описаниями зарегистрированных программ, баз данных и даже алгоритмов. Что бы найти, куда обращаться, погуглите "Галкина Александра Ивановна", это бессменная руководительница фонда, энтузиаст своего дела.

Вот, нашел: http://ofernio.ru/, Галкина до сих пор работает. Выпускает электронное издание http://ofernio.ru/portal/navigator/navigator_history.php#ZAKLADKA: “Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» ” публикует по итогам текущего месяца реферативную информацию о разработках в программном и цифровом коде в области науки и образования, зарегистрированных в Объединенном фонде электронных ресурсов "Наука и образование". В конце 90-х охотно брали на бесплатную регистрацию программы о чем угодно, а что же у нас не относится к науке? В дополнение одновременно, бесплатно и без всяких усилий со стороны автора фонд осуществлял и государственную регистрацию во ВНТИЦ, автор получал сразу два регистрационных сведетельства. Бумажных.

Постараюсь ответить кратко и по сути.

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