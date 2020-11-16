Вопрос программиста. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так и делаю (я про ex5). На VPS не держу кода. Бэкап делаю в облако и считаю это достаточно безопасным. Для увода интеллектуальной собственности нужна целенаправленная охота за моими достижениями, а я синдромом Наполеона не страдаю. А вот на VPS и депозитарии кода, ориентированные на Форекс, все собрано вместе. К тому же RDP и др. очень уязвимы, и получив доступ, хакер легко увидит в терминале результаты трейдинга и рядом будут лежать коды...
Ну, вопрос не про меня лично
А я уже подумал коньяк скоро будем пить, суперкод обмывать!
А я уже подумал коньяк скоро будем пить, суперкод обмывать!
Вопрос про разработку на сервере
https://qna.habr.com/q/326960
Честно говоря, так и не понял, насколько подобный вариант масштабирует мощность решения.
Сказано про один поток в эмулированной ОС. А если нужно много потоков в разработке?
Понял ситуацию с арендой мощностей.
Лучше сделать лёгкую шуструю программу и зарабатывать на своём домашнем XP.
Это более реалистичный план, чем глобальные проекты, которым очень часто не суждено сбыться.
Лучше сделать лёгкую шуструю программу и зарабатывать на своём домашнем XP.
Это более реалистичный план, чем глобальные проекты, которым очень часто не суждено сбыться.
Согласен.
Существует ли мировая практика патентования или какой либо иной защиты программной интеллектуальной собственности? Предположим, человек придумывает программное решение, требущее огромных вычислительных ресурсов для тестирования. Программист обращается к сторонним владельцам компьютерных мощностей и опрометчиво передает свой код. В результате проверки на их железе оказывается, что софт кодера просто улетно решает свои задачи, и тут, до последнего доходит, что он уже не единственный владелец своего решения...
Как правильно защитить себя программисту, чтобы не попасть в подобную ситуацию?
Тема вполне актуальна для любого пишущего код экспериментатора.
Если Вы употребляете слово владелец, то следует ли думать , что речь идет именно о праве владения? В России право собственности включает сразу 3 права: пользования, владения, распоряжения (отчуждения). Как правило, все они принадлежат организации, в которой работает создатель программы. Патенты действуют именно здесь. И на программы для ЭВМ не распространяются, лишь на реализуемые ими функции вроде "Способ управления...".
Мне кажется, имелось в виду все же авторское право, которое возникает только у создателя программы. Это неотчуждаемое личностное право. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных в России защищается точно так же, как авторское право на литературные произведения. В частности, гонорар за переиздание "Тихого дона" получают наследники Шолохова, тогда как автором произведения остается Шолохов, даже после смерти. АП возникает у автора программы для ЭВМ сразу, в силу ее создания. Защищать его можно так же, как АП на книгу или научную статью, открытие, идею - публикацией. В том числе государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных в СССР делалась ВНТИЦентром. Как сейчас, не знаю. Была и отраслевая регистрация, при Министерстве образования СССР (МВССО) был отраслевой фонд регистрации алгоритмов и программ для ЭВМ, ОФАП. Он и сейчас есть, только стал более коммерческим и называется иначе. По-моему, продолжает выпускать журнал с описаниями зарегистрированных программ, баз данных и даже алгоритмов. Что бы найти, куда обращаться, погуглите "Галкина Александра Ивановна", это бессменная руководительница фонда, энтузиаст своего дела.
Вот, нашел: http://ofernio.ru/, Галкина до сих пор работает. Выпускает электронное издание http://ofernio.ru/portal/navigator/navigator_history.php#ZAKLADKA: “Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» ” публикует по итогам текущего месяца реферативную информацию о разработках в программном и цифровом коде в области науки и образования, зарегистрированных в Объединенном фонде электронных ресурсов "Наука и образование". В конце 90-х охотно брали на бесплатную регистрацию программы о чем угодно, а что же у нас не относится к науке? В дополнение одновременно, бесплатно и без всяких усилий со стороны автора фонд осуществлял и государственную регистрацию во ВНТИЦ, автор получал сразу два регистрационных сведетельства. Бумажных.
Если Вы употребляете слово владелец, то следует ли думать , что речь идет именно о праве владения? В России право собственности включает сразу 3 права: пользования, владения, распоряжения (отчуждения). Как правило, все они принадлежат организации, в которой работает создатель программы. Патенты действуют именно здесь. И на программы для ЭВМ не распространяются, лишь на реализуемые ими функции вроде "Способ управления...".
Мне кажется, имелось в виду все же авторское право, которое возникает только у создателя программы. Это неотчуждаемое личностное право. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных в России защищается точно так же, как авторское право на литературные произведения. В частности, гонорар за переиздание "Тихого дона" получают наследники Шолохова, тогда как автором произведения остается Шолохов, даже после смерти. АП возникает у автора программы для ЭВМ сразу, в силу ее создания. Защищать его можно так же, как АП на книгу или научную статью, открытие, идею - публикацией. В том числе государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных в СССР делалась ВНТИЦентром. Как сейчас, не знаю. Была и отраслевая регистрация, при Министерстве образования СССР (МВССО) был отраслевой фонд регистрации алгоритмов и программ для ЭВМ, ОФАП. Он и сейчас есть, только стал более коммерческим и называется иначе. По-моему, продолжает выпускать журнал с описаниями зарегистрированных программ, баз данных и даже алгоритмов. Что бы найти, куда обращаться, погуглите "Галкина Александра Ивановна", это бессменная руководительница фонда, энтузиаст своего дела.
Вот, нашел: http://ofernio.ru/, Галкина до сих пор работает. Выпускает электронное издание http://ofernio.ru/portal/navigator/navigator_history.php#ZAKLADKA: “Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» ” публикует по итогам текущего месяца реферативную информацию о разработках в программном и цифровом коде в области науки и образования, зарегистрированных в Объединенном фонде электронных ресурсов "Наука и образование". В конце 90-х охотно брали на бесплатную регистрацию программы о чем угодно, а что же у нас не относится к науке? В дополнение одновременно, бесплатно и без всяких усилий со стороны автора фонд осуществлял и государственную регистрацию во ВНТИЦ, автор получал сразу два регистрационных сведетельства. Бумажных.
Постараюсь ответить кратко и по сути.