Пропали ядра после обновления тестера.
В клауде мы разрешаем использовать только реальные ядра.
Статистика показала что много задач в клауде фейлятся из-за недостатка ресурсов. Очень затратные эксперты пошли.
За последний месяц мы кардинально улучшили MQL5 Cloud Network в скорости и отзывчивости.
Когда перейдем на новый тестер, который будет использовать один процесс на все ядра вместо отдельных процессов для каждого ядра, мы резко понизим потребность в ресурсах за счет единых кешей и сможем гибко управлять нагрузкой на все ядра.
- cloud.mql5.com
В клауде мы разрешаем использовать только реальные ядра.
Статистика показала что много задач в клауде фейлятся из-за недостатка ресурсов. Очень затратные эксперты пошли.
За последний месяц мы кардинально улучшили MQL5 Cloud Network в скорости и отзывчивости.
Когда перейдем на новый тестер, который будет использовать один процесс на все ядра вместо отдельных процессов для каждого ядра, мы резко понизим потребность в ресурсах за счет единых кешей и сможем гибко управлять нагрузкой на все ядра.
Спасибо за ответ.
Пропали реальные ядра, т.е. тестер не видит разрешенные ядра.
В свете описанных планов, убедительная просьба сделать регулировку приоритета при простое системы перед другими расчетами (не mql). Например, майница моетка в фоне на минимальном приоритете и при поступлении задачи для тестера, он запускается в приоритете в соответствии с настройками (в даном случае выше чем расчет монетки). Это поможет майнерам пустить к себе в пул тестер mql cloud и тем самым увеличить мощность MQL5 Cloud Network в целом. На сегодня тестер не дружит с майнерами и возможно по этой причине задачки фейлятся.
- cloud.mql5.com
Стало 4, как и должно быть -
Вот анонс от ноября прошлого года: пост #3
- 2019.11.27
- www.mql5.com
Стало 4, как и должно быть -
Вот анонс от ноября прошлого года: пост #3
Понятно. 1 ядро = 1 агент. Т.е. просто уменьшили вычислительную мощность сети за счет уменьшения кол-ва агентов , т.к. не хватает памяти. Где логика? ))) Простите.
Почему не сделать кол-во агентов по кол-ву памяти, если позволяют потоки процессора? Первопричина такого шага нехватка памяти агенту, правильно понимаю? Если так, то от кол-ва памяти и регулируйте кол-во агентов.
Сейчас у меня на системе с 16гб 8 агентов, а на системе с 32Гб 4 агента (аппаратная часть одинакова). Как так?
И о приоритете агента в ситеме, хотелось бы увидеть ответ.
Понятно. 1 ядро = 1 агент. Т.е. просто уменьшили вычислительную мощность сети за счет уменьшения кол-ва агентов , т.к. не хватает памяти. Где логика? ))) Простите.
Почему не сделать кол-во агентов по кол-ву памяти, если позволяют потоки процессора? Первопричина такого шага нехватка памяти агенту, правильно понимаю? Если так, то от кол-ва памяти и регулируйте кол-во агентов.
Сейчас у меня на системе с 16гб 8 агентов, а на системе с 32Гб 4 агента (аппаратная часть одинакова). Как так?
И о приоритете агента в ситеме, хотелось бы увидеть ответ.
Вот ближайшие планы -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
Renat Fatkhullin, 2020.05.16 12:35
Да, весь тестер будет переписан, так как текущий захлебывается на данных и неудачной схеме масштабирования.
Каждый агент будет работать как микроклауд на N ядер, чтобы держать одну копию данных на N потоков. Так как наступило время NUMA архитектуры в массах, каждый агент будет четко жить в своей нума ноде, чтобы не иметь штрафов обращений к памяти за пределами своей ноды.
Это позволит кратно снизить потребности в памяти, уменьшить дисковую активность и повысить скорость оптимизации.
При этом главную роль будет всегда играть обьем оперативной памяти, которая позволяет держать больше кешей и быстро их выдавать.
Цель - вести массовый скрининг тысяч акций, куда мы идем с новой инициативой по запуску подписок на детализированные биржевые данные.
Вот ближайшие планы -
Цель - супер! Это как на finviz.com можно выбрать акции в МТ5 и быстро их графики просмотреть? В данный момент быстро переключаться межу графиками совершенно невозможно.
Цель - супер! Это как на finviz.com можно выбрать акции в МТ5 и быстро их графики просмотреть? В данный момент быстро переключаться между графиками совершенно невозможно.
- 2020.07.28
- www.mql5.com
Очень затратные эксперты пошли.
Плохой массовый (из-за Маркета) код?
Плохой массовый (из-за Маркета) код?
Просто затратные и неэффективные эксперты. Их везде много.
Мы ежедневно апгредим клауд сеть, меняя рейтинги и подстраиваясь под экспертов.
Теперь вместо чистого PR используется сложная формула, учитывающая:
- PR - производительность CPU
- объем оперативной памяти
- объем свободной дисковой памяти
- скорость чтения диска
- пинг до ближайшего клауд сервера
- процент сетевых потерь
Это позволило резко снизить задержки от того, что некоторые задачи попадали к откровенно тормозных агентам, которые задерживали все вычисления.
Сейчас распределением задач занимаются три клауд сервера в США, Германии и России, что позволило серьезно снизить задержки в сети и ускорить доставку данных. Некоторые эксперты требуют репликации сотен гигабайт, а особо отличившиеся более террабайта.
Некоторые эксперты требуют репликации сотен гигабайт, а особо отличившиеся более террабайта.
Такие советники явно нарываются на вечный бан со стороны Клауда.
Возможно, для Маркет-продуктов стоит сообщать, сколько будет примерно стоить оптимизация в Клауде такого советника. Эти данные приводить на основании уже проделанных вычислений.
Например, если кто-то сделал 1000 проходов в клауде и заплатил 10 евро за это. То в Маркете сообщать, что на основании имеющихся данных каждые полноценные 1000 проходов отнимают в среднем 10 евро.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Пропали ядра после обновления тестера:
3 одинаковых процессора, но на первом все в порядке (так и было), а на остальных 2х пропало по 4 потока. Как восстановить 8 потоков?
Обновлял вручную, не помогло. Удалял и ставил снова, не помогло. Стоит Windows 7.