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Igor Makanu:

ЗЫ: в низ можно все панели перетянуть, тогда не будет новых иконок ;)

Прикольно), попробую

p.s. терминал перевернули вверх тормашками)) что еще ждать от новых улучшений?)

 
Sergey Chalyshev:

И потом не уверен, если отключите все панели, то как вы назвали "скил", перестанет за вами шпионить.

уверен, что будет шпионить )))

ЗЫ: придется набивать скил, Метаквоты же обещали, что откроются новые возможности, а то глянул - у меня примерно 1/5 = 20% , почти все по единичке скилов 

 

Акселерометр напоминает (скил) ))

 
Igor Makanu:

уверен, что будет шпионить )))

ЗЫ: придется набивать скил, Метаквоты же обещали, что откроются новые возможности, а то глянул - у меня примерно 1/5 = 20% , почти все по единичке скилов 

У меня тоже было 20, прошел до 35%. Потом на другом компьютере оказалось 20%. Т.е. каждая переустановка терминала потребует нового прохождения. Надеюсь это синхронизируют в дальнейшем. Сейчас билд 2560.

 
Vasiliy Pushkaryov:

У меня тоже было 20, прошел до 35%. Потом на другом компьютере оказалось 20%. Т.е. каждая переустановка терминала потребует нового прохождения. Надеюсь это синхронизируют в дальнейшем. Сейчас билд 2560.


О! там и тултип есть! у Вас на рисунке увидел 

дык я вообще крут, у меня 29%!!!

 

Как там было? Учитесь, селяне!


 
Andrey Khatimlianskii:

Как там было? Учитесь, селяне!


Как тебе такое, Илон?

 
Andrey Khatimlianskii:

Как там было? Учитесь, селяне!

слишком крут для этого терминала )
 
SeriousRacoon:

Сделайте опцию, чтобы можно эти великолепные, всеми любимые значочки можно было скрывать и не загромождать панель.

Пожалуйста.

Удваиваю, бесполезная на 99.999% ненужна функциональность...

Лучше сделать обучающие видео для новичков и ссылки где-нибудь в меню about

 
transcendreamer:

Удваиваю, бесполезная на 99.999% ненужна функциональность...

Лучше сделать обучающие видео для новичков и ссылки где-нибудь в меню about

То есть Вы даже не пытались открыть и прочесть? Если Вам лень даже читать - видео Вам не поможет.

Система очень удобная. Пример добавления новостей на график.

Было

Рис. 1. Чек-лист не пройден

Я прошел в календарь и добавил события календаря на график. После этого снова проверил чек-лист:

Стало

Рис. 2. Чек-лист выполнен.


Так что сложного? 

Пожалуйста сначала хотя-бы проверьте и попробуйте перед тем как пытаться хаять.

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