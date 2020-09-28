Используйте «Достижения» и выжмите из MetaTrader 5 максимум - страница 3
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ЗЫ: в низ можно все панели перетянуть, тогда не будет новых иконок ;)
Прикольно), попробую
p.s. терминал перевернули вверх тормашками)) что еще ждать от новых улучшений?)
И потом не уверен, если отключите все панели, то как вы назвали "скил", перестанет за вами шпионить.
уверен, что будет шпионить )))
ЗЫ: придется набивать скил, Метаквоты же обещали, что откроются новые возможности, а то глянул - у меня примерно 1/5 = 20% , почти все по единичке скилов
Акселерометр напоминает (скил) ))
уверен, что будет шпионить )))
ЗЫ: придется набивать скил, Метаквоты же обещали, что откроются новые возможности, а то глянул - у меня примерно 1/5 = 20% , почти все по единичке скилов
У меня тоже было 20, прошел до 35%. Потом на другом компьютере оказалось 20%. Т.е. каждая переустановка терминала потребует нового прохождения. Надеюсь это синхронизируют в дальнейшем. Сейчас билд 2560.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации
Vasiliy Pushkaryov, 2020.07.19 19:36
Почему-то нет синхронизации "образованности" между терминалами на разных компьютерах. Билд на обоих 2539
У меня тоже было 20, прошел до 35%. Потом на другом компьютере оказалось 20%. Т.е. каждая переустановка терминала потребует нового прохождения. Надеюсь это синхронизируют в дальнейшем. Сейчас билд 2560.
О! там и тултип есть! у Вас на рисунке увидел
дык я вообще крут, у меня 29%!!!
Как там было? Учитесь, селяне!
Как там было? Учитесь, селяне!
Как тебе такое, Илон?
Как там было? Учитесь, селяне!
Сделайте опцию, чтобы можно эти великолепные, всеми любимые значочки можно было скрывать и не загромождать панель.
Пожалуйста.
Удваиваю, бесполезная на 99.999% ненужна функциональность...
Лучше сделать обучающие видео для новичков и ссылки где-нибудь в меню about
Удваиваю, бесполезная на 99.999% ненужна функциональность...
Лучше сделать обучающие видео для новичков и ссылки где-нибудь в меню about
То есть Вы даже не пытались открыть и прочесть? Если Вам лень даже читать - видео Вам не поможет.
Система очень удобная. Пример добавления новостей на график.
Рис. 1. Чек-лист не пройден
Я прошел в календарь и добавил события календаря на график. После этого снова проверил чек-лист:
Рис. 2. Чек-лист выполнен.
Так что сложного?
Пожалуйста сначала хотя-бы проверьте и попробуйте перед тем как пытаться хаять.