Используйте «Достижения» и выжмите из MetaTrader 5 максимум - страница 2
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Да. Не во всех пунктам пока 100%. Это такой себе квест :)
Не интересный квест, Первая любимая игрушка была Full Throttle.
Но эта игрушка, MQL-квест, не дотягивает даже до нее, 20 летней давности))
Мы переработали раздел «Достижения», чтобы новые пользователи быстрее осваивались и начинали торговать, а опытные — нашли дополнительные возможности заработать. Теперь «Достижения» — полноценный обучающий путеводитель по платформе, в котором можно следить за своим прогрессом.
Все задания в разделе мы поделили на тематические рубрики: от самых простых операций с аккаунтом до рекомендаций по алгоритмическому трейдингу. Когда вы выполняете задание, отметка на его карточке окрашивается в зеленый, а общая шкала достижений пополняется на несколько делений. Ценность заданий разная, поэтому шкала будет заполняться неравномерно.
Обновите MetaTrader 5 и зайдите в раздел «Достижения», даже если уже хорошо знаете платформу — вы можете изучать только интересующие вас рубрики. Но если хотите быть уверены, что используете возможности MetaTrader 5 на полную мощность — заполните шкалу достижений до конца.
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Уровень компетенции пользователя передается на сервер MQL ?
А танцоры все те же... Вот если бы не вы, я бы и не знал про эти кнопочки в правом верхнем углы. Скройте панели инструментов и будем вам счастье. Вы же не девочки, зачем вам кнопочки картиночками))
Уровень компетенции пользователя передается на сервер MQL ?
А танцоры все те же... Вот если бы не вы, я бы и не знал про эти кнопочки в правом верхнем углы. Скройте панели инструментов и будем вам счастье. Вы же не девочки, зачем вам кнопочки картиночками))
Не перегибайте Дмитрий))
Я бы убрал и оставил только нужное, но эти светофоры прилеплены ко всем панелям, нету кастомной.
Можно конечно отключить стандартную панель и всё прочее, но как тогда включать отключать ненужные окна?
Можно конечно отключить стандартную панель и всё прочее, но как тогда включать отключать ненужные окна?
открыть чарт - обзор рынка пкм открыть чарт или тянем мышью символ на пустое место в МТ
переключить чарт - пкм период графика
или это делать программно ( скрипт )
ЗЫ: можно и открепить (перетянуть) панельку переключения ТФ
Как уже заметили, это не уровень компетенции, а уровень использования конкретного экземпляра терминала. По крайней мере, так было несколько дней назад.
Вы хотите сказать, что для каждого дополнительного терминала надо проходить новый "квест"?
Эсли это так, то получается каждый терминал шпионит за пользователем и передает все действия на сервер MQL?
Не интересный "квест" ))
открыть чарт - обзор рынка пкм открыть чарт или тянем мышью символ на пустое место в МТ
переключить чарт - пкм период графика
или это делать программно ( скрипт )
Как открыть (скрыть) обзор рынка, тестер, навигатор, инструменты, редактор?
Как открыть (скрыть) обзор рынка, тестер, навигатор, инструменты, редактор?
открепите (мышь потяните) и можно внизу их расположить или на чарте
если закрыли, то все открывается из меню - вид
в общем не проблема эти значки прогресс обучения закрыть, фиг его знает что там у создателя за видение трейдера или программиста который прогресс бар будет себе увеличивать...ааа, вспомнил! скил сейчас это называется )))
ЗЫ: в низ можно все панели перетянуть, тогда не будет новых иконок ;)
если закрыли, то все открывается из меню - вид
Это я знаю, можно конечно и одной менюшкой обойтись, без панелей быстрого доступа. Но это сильно ухудшает пользование терминалом.
И потом не уверен, если отключите все панели, то как вы назвали "скил", перестанет за вами шпионить.