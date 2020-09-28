Используйте «Достижения» и выжмите из MetaTrader 5 максимум - страница 4
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Удваиваю, бесполезная на 99.999% ненужна функциональность...
Лучше сделать обучающие видео для новичков и ссылки где-нибудь в меню about
Да нет, фишка очень нужная. Для новичков. Сделать бы ее еще более интерактивной.
Ну, и чтобы ресурсы не жрала, если не используется.
Система очень удобная.
Пожалуйста сначала хотя-бы проверьте и попробуйте перед тем как пытаться хаять.
Замечательно.
Но всё это должно быть отключаемо, если это не нужно.
То есть Вы даже не пытались открыть и прочесть? Если Вам лень даже читать - видео Вам не поможет.
Система очень удобная. Пример добавления новостей на график.
Рис. 1. Чек-лист не пройден
Я прошел в календарь и добавил события календаря на график. После этого снова проверил чек-лист:
Рис. 2. Чек-лист выполнен.
Так что сложного?
Пожалуйста сначала хотя-бы проверьте и попробуйте перед тем как пытаться хаять.
Это просто смехотворно, может быть самому начинающему трейдеру это и будет один раз интересно, остальным просто не нужно.
Да нет, фишка очень нужная. Для новичков. Сделать бы ее еще более интерактивной.
Ну, и чтобы ресурсы не жрала, если не используется.
Неплохой пример туториалов есть в фотошопе, там есть панелька Learn, которую можно скрыть в один клик и больше никогда не видеть (или при желании пройти туториалы и закрыть навсегда)
И вообще ачивки добавлять в продукт который позиционирует себя профессиональной средой как бы не комильфо (моё мнение)
И вообще ачивки добавлять в продукт который позиционирует себя профессиональной средой как бы не комильфо (моё мнение) - это размывает образ делового софта и добавляет какую-то геймификацию... видимо пошёл тренд на миллениалов -геймеров...
Думаю, профиков меньше процента. Остальные 99 приходят, торгуют 2-3 месяца, и уходят. Вот им нужна обучалка, но более интерактивная.
Напишу сюда, так как соответствующей ветки не встречал
Проблема с маркетом при валидации
Тестируется "Утилита", которая не умеет и не должна торговать в принципе, но валидатор её тестирует как "Эксперт".
Почему так происходит?
Напишу сюда, так как соответствующей ветки не встречал
Проблема с маркетом при валидации
Тестируется "Утилита", которая не умеет и не должна торговать в принципе, но валидатор её тестирует как "Эксперт".
Почему так происходит?
Вижу отмечена галка "Управление ордерами". Попробуйте снять её.
Вижу отмечена галка "Управление ордерами". Попробуйте снять её.
Сработало, спасибо, хотя это очень странное поведение валидатора.