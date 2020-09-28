Используйте «Достижения» и выжмите из MetaTrader 5 максимум - страница 4

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transcendreamer:

Удваиваю, бесполезная на 99.999% ненужна функциональность...

Лучше сделать обучающие видео для новичков и ссылки где-нибудь в меню about

Да нет, фишка очень нужная. Для новичков. Сделать бы ее еще более интерактивной.

Ну, и чтобы ресурсы не жрала, если не используется.

 
Vladimir Karputov:

Система очень удобная.

Пожалуйста сначала хотя-бы проверьте и попробуйте перед тем как пытаться хаять.

Замечательно.

Но всё это должно быть отключаемо, если это не нужно.

 
Vladimir Karputov:

То есть Вы даже не пытались открыть и прочесть? Если Вам лень даже читать - видео Вам не поможет.

Система очень удобная. Пример добавления новостей на график.

Рис. 1. Чек-лист не пройден

Я прошел в календарь и добавил события календаря на график. После этого снова проверил чек-лист:


Рис. 2. Чек-лист выполнен.


Так что сложного? 

Пожалуйста сначала хотя-бы проверьте и попробуйте перед тем как пытаться хаять.

Это просто смехотворно, может быть самому начинающему трейдеру это и будет один раз интересно, остальным просто не нужно.

 
Andrey Khatimlianskii:

Да нет, фишка очень нужная. Для новичков. Сделать бы ее еще более интерактивной.

Ну, и чтобы ресурсы не жрала, если не используется.

Неплохой пример туториалов есть в фотошопе, там есть панелька Learn, которую можно скрыть в один клик и больше никогда не видеть (или при желании пройти туториалы и закрыть навсегда)

 
И вообще ачивки добавлять в продукт который позиционирует себя профессиональной средой как бы не комильфо (моё мнение) - это размывает образ делового софта и добавляет какую-то геймификацию... видимо пошёл тренд на миллениалов -геймеров...
 
transcendreamer:
И вообще ачивки добавлять в продукт который позиционирует себя профессиональной средой как бы не комильфо (моё мнение)
Ну вот да ) детскость какая-то.
 
transcendreamer:
И вообще ачивки добавлять в продукт который позиционирует себя профессиональной средой как бы не комильфо (моё мнение) - это размывает образ делового софта и добавляет какую-то геймификацию... видимо пошёл тренд на миллениалов -геймеров...

Думаю, профиков меньше процента. Остальные 99 приходят, торгуют 2-3 месяца, и уходят. Вот им нужна обучалка, но более интерактивная.

 

Напишу сюда, так как соответствующей ветки не встречал

Проблема с маркетом при валидации

Тестируется "Утилита", которая не умеет и не должна торговать в принципе, но валидатор её тестирует как "Эксперт".

Почему так происходит?


 
Vitaly Muzichenko:

Напишу сюда, так как соответствующей ветки не встречал

Проблема с маркетом при валидации

Тестируется "Утилита", которая не умеет и не должна торговать в принципе, но валидатор её тестирует как "Эксперт".

Почему так происходит?


Вижу отмечена галка "Управление ордерами". Попробуйте снять её.

 
Vladimir Karputov:

Вижу отмечена галка "Управление ордерами". Попробуйте снять её.

Сработало, спасибо, хотя это очень странное поведение валидатора.

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