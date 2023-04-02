MQL5 Storage проблемы

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Как пять лет назад MQL5 Storage не работало адекватно так и сейчас не работает.

Решил снова протестировать, вдруг все привели к должному уму.

При подключении файлы и папки были рандомно помечены в метаедиторе приэтом если раскрыть каталоги там то же какой то рандом.

Ладно думаю, может что то не так, попытался войти по веб адресу  https://storage.mql5.io  не получилось, логин и пароль четко сверял, пробовал разные браузеры. Не прошло...

Добавляю файлы для того что бы отправить их в хранилище, жму отправить изменения в хранилище и на папке в которой лежит гиф все прекращается.


Что ожидалось:

Работа с хранилищем как описано в справке.

Возможность целиком отправлять проекты в хранилище с png картинками, с гиф картинками. С ПДФ документацией, отправлять проект как проект а не некую его часть.

Если не возможно отправить файл в хранилище, получить пометку и продолжить отправлять автоматически следующие файлы.


В общем до скорой встречи снова лет через пять.


Удалил папку из синхронизации с картинками и все равно фиксация обрывается на этой папке

2020.07.12 13:09:09.868 Storage common error


 
Vladimir Pastushak:
...


Удалил папку из синхронизации с картинками и все равно фиксация обрывается на этой папке

2020.07.12 13:09:09.868 Storage common error


Есть некий максимальный объём файла, который можно добавить в хранилище. Файлы исходников большого объёма в хранилище не помещаются, к сожалению.

Например, если в mqh-файл добавить бинарные данные картинки или звука большого размера, или бинарные данные нескольких звуков или изображений, то такой mqh-файл становится большого размера, и в хранилище уже не размещается.

Это неприятное ограничение... Точный размер не знаю - не экспериментировал.

 
Artyom Trishkin:

Есть некий максимальный объём файла, который можно добавить в хранилище. Файлы исходников большого объёма в хранилище не помещаются, к сожалению.

Например, если в mqh-файл добавить бинарные данные картинки или звука большого размера, или бинарные данные нескольких звуков или изображений, то такой mqh-файл становится большого размера, и в хранилище уже не размещается.

Это неприятное ограничение... Точный размер не знаю - не экспериментировал.

64 мб, таких файлов нет. 

Не могу сделать фиксацию так как ругается на папку которую исключил из фиксайии.

Пробовал извлекать и фиксировать все останавливается на папке которая уже удалена из хранилища.

 

И еще не приятный момент, благо перед тестами делал ревизию копию.

Пропала папка файлы которой были открыт для редактирования.

Пропала папка целиком.

 

Папка называлась Headers в каждом своем проете делаю такую папку для разных включений.

Папка пропала из всех проектов, плюс пропали исходники в других проектах, файлы пропали рандомно...

При нажатии удалить папку из хранилища, некоторые папки удалились и локально...
 
Vladimir Pastushak:

64 мб, таких файлов нет. 

Не могу сделать фиксацию так как ругается на папку которую исключил из фиксайии.

Пробовал извлекать и фиксировать все останавливается на папке которая уже удалена из хранилища.

Файл меньше 64 Мб. Но не вмещается в хранилище.

 
Artyom Trishkin:

Файл меньше 64 Мб. Но не вмещается в хранилище.

Добавление в хранилище

Чтобы добавить папку или файл в хранилище, выберите его и выполните команду " Добавить в хранилище". После этого появится диалоговое окно, где показан список папок и файлов, которые будут добавлены.

  • Добавление файлов происходит только локально. Для отправки данных изменений в хранилище выполните команду " Отправить изменения в хранилище".
  • Хранилище MQL5 Storage работает только с файлами следующих типов: mq4, mq5, mqh, cpp, h, bmp, wav, ex4, ex5, tpl, set. Остальные типы файлов невозможно добавить в хранилище.
  • В хранилище нельзя добавить файлы размером более 64 МБ.
 
Vladimir Pastushak:

Добавление в хранилище

Чтобы добавить папку или файл в хранилище, выберите его и выполните команду " Добавить в хранилище". После этого появится диалоговое окно, где показан список папок и файлов, которые будут добавлены.

  • Добавление файлов происходит только локально. Для отправки данных изменений в хранилище выполните команду " Отправить изменения в хранилище".
  • Хранилище MQL5 Storage работает только с файлами следующих типов: mq4, mq5, mqh, cpp, h, bmp, wav, ex4, ex5, tpl, set. Остальные типы файлов невозможно добавить в хранилище.
  • В хранилище нельзя добавить файлы размером более 64 МБ.

Ну, а по факту:

 

Покажите, что писалось в логе при неудаче, пожалуйста.

обходной путь при неудачах - стереть скрытые файлы в корне папки mql5 и сделать активация стораджа снова.

 
Renat Fatkhullin:

Покажите, что писалось в логе при неудаче, пожалуйста.

обходной путь при неудачах - стереть скрытые файлы в корне папки mql5 и сделать активация стораджа снова.

подключил заново хранилище.

Все что показываю делаю только с целью помочь

Это сразу после добавления стораджа, по какому принципу папки помечены загадка.

 
Получить обновления из хранилища светиться серым цветом, не активно
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