MQL5 Storage проблемы
...
Удалил папку из синхронизации с картинками и все равно фиксация обрывается на этой папке
2020.07.12 13:09:09.868 Storage common error
Есть некий максимальный объём файла, который можно добавить в хранилище. Файлы исходников большого объёма в хранилище не помещаются, к сожалению.
Например, если в mqh-файл добавить бинарные данные картинки или звука большого размера, или бинарные данные нескольких звуков или изображений, то такой mqh-файл становится большого размера, и в хранилище уже не размещается.
Это неприятное ограничение... Точный размер не знаю - не экспериментировал.
Есть некий максимальный объём файла, который можно добавить в хранилище. Файлы исходников большого объёма в хранилище не помещаются, к сожалению.
Например, если в mqh-файл добавить бинарные данные картинки или звука большого размера, или бинарные данные нескольких звуков или изображений, то такой mqh-файл становится большого размера, и в хранилище уже не размещается.
Это неприятное ограничение... Точный размер не знаю - не экспериментировал.
64 мб, таких файлов нет.
Не могу сделать фиксацию так как ругается на папку которую исключил из фиксайии.
Пробовал извлекать и фиксировать все останавливается на папке которая уже удалена из хранилища.
И еще не приятный момент, благо перед тестами делал ревизию копию.
Пропала папка файлы которой были открыт для редактирования.
Пропала папка целиком.
Папка называлась Headers в каждом своем проете делаю такую папку для разных включений.
Папка пропала из всех проектов, плюс пропали исходники в других проектах, файлы пропали рандомно...При нажатии удалить папку из хранилища, некоторые папки удалились и локально...
64 мб, таких файлов нет.
Не могу сделать фиксацию так как ругается на папку которую исключил из фиксайии.
Пробовал извлекать и фиксировать все останавливается на папке которая уже удалена из хранилища.
Файл меньше 64 Мб. Но не вмещается в хранилище.
Файл меньше 64 Мб. Но не вмещается в хранилище.
Чтобы добавить папку или файл в хранилище, выберите его и выполните команду " Добавить в хранилище". После этого появится диалоговое окно, где показан список папок и файлов, которые будут добавлены.
|
Чтобы добавить папку или файл в хранилище, выберите его и выполните команду " Добавить в хранилище". После этого появится диалоговое окно, где показан список папок и файлов, которые будут добавлены.
|
Ну, а по факту:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Artyom Trishkin, 2020.07.12 12:44
Файл меньше 64 Мб. Но не вмещается в хранилище.
Покажите, что писалось в логе при неудаче, пожалуйста.
обходной путь при неудачах - стереть скрытые файлы в корне папки mql5 и сделать активация стораджа снова.
Покажите, что писалось в логе при неудаче, пожалуйста.
обходной путь при неудачах - стереть скрытые файлы в корне папки mql5 и сделать активация стораджа снова.
подключил заново хранилище.
Все что показываю делаю только с целью помочь
Это сразу после добавления стораджа, по какому принципу папки помечены загадка.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как пять лет назад MQL5 Storage не работало адекватно так и сейчас не работает.
Решил снова протестировать, вдруг все привели к должному уму.
При подключении файлы и папки были рандомно помечены в метаедиторе приэтом если раскрыть каталоги там то же какой то рандом.
Ладно думаю, может что то не так, попытался войти по веб адресу https://storage.mql5.io не получилось, логин и пароль четко сверял, пробовал разные браузеры. Не прошло...
Добавляю файлы для того что бы отправить их в хранилище, жму отправить изменения в хранилище и на папке в которой лежит гиф все прекращается.
Что ожидалось:
Работа с хранилищем как описано в справке.
Возможность целиком отправлять проекты в хранилище с png картинками, с гиф картинками. С ПДФ документацией, отправлять проект как проект а не некую его часть.
Если не возможно отправить файл в хранилище, получить пометку и продолжить отправлять автоматически следующие файлы.
В общем до скорой встречи снова лет через пять.
Удалил папку из синхронизации с картинками и все равно фиксация обрывается на этой папке
2020.07.12 13:09:09.868 Storage common error