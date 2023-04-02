MQL5 Storage проблемы - страница 3
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Скажите, есть возможность синхронизации на определенную дату ? Например если захочу откатиться на 2-3 месяца назад ?
Сейчас пользуюсь google disk. ЗАархивировал все и отправил на диск. Красота, ни чего не пропадает, все остается там где нужно. и есть возможность вытащить файлы за 20 год например.
В версионном хранилище MQL5 Storage, основанном на Subversion, можно откатиться на любое изменение/коммит.
Укажите точное имя "пропавшего" проекта, пожалуйста.
Без такого рода деталей нельзя разобраться.
Так как в последнее время у меня новые проекты легко создаются и очень легко пропадают:
То практически только что создал fnx-alfa.
Прошло каких то 2 часа, открываю любой Метаедитор(мт4 или мт5):
Проекта как не бывало.
Есть еще нюанс, который я сейчас не проверял, но раньше был - после того как проект пропадал, то я мог повторно создать проект с таким же именем в хранилище.
Однако после этого, при внесении изменений в файлы проекта и попытки отправки эти изменения в хранилище, все время возникала ошибка - common error.
Удаление повторно созданного проекта из хранилища и последующее создания нового, решало проблему common error, все изменения легко и непринужденно отправлялись в хранилище.
И у меня складывается ощущение, что проект в хранилище - есть. Однако ни средствами Метаедитор ни сторонними средствами оно не видно:
Коллеги, может кто подскажет, что с хранилищем?
Создаю в Shared Project проект - он создается. помещается в хранилище. Получаю обновления из хранилища и сохраняю обновление в хранилище. На первый взгляд - все ок.
Проходят сутки. Проекта в хранилище как не бывало.
Действует какое то ограничение на количество проектов или что? В документации ничего не нашел.
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MQL5 Storage проблемы
MetaQuotes, 2023.03.29 10:25
Укажите точное имя "пропавшего" проекта, пожалуйста.
Без такого рода деталей нельзя разобраться.
А это уже решено (решается?) У меня ситуация аналогичная.
Имени проекта нет (всё уже поудалял), но могу по-создавать, если в MQ недостаточно информации для фикса.
Да, проблема подтвердилась - неправильно работал кеш проектов и некоторые новые проекты пропадали из видимости.
Сегодня исправили, можно пользоваться.
Да, проблема подтвердилась - неправильно работал кеш проектов и некоторые новые проекты пропадали из видимости.
Сегодня исправили, можно пользоваться.
спасиб!