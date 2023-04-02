MQL5 Storage проблемы - страница 3

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Dmitiry Ananiev #:

Скажите, есть возможность синхронизации на определенную дату ? Например если захочу откатиться на 2-3 месяца назад ? 

Сейчас пользуюсь google disk. ЗАархивировал все и отправил на диск. Красота, ни чего не пропадает, все остается там где нужно. и есть возможность вытащить файлы за 20 год например. 

В версионном хранилище MQL5 Storage, основанном на Subversion, можно откатиться на любое изменение/коммит.

 
MetaQuotes #:

Укажите точное имя "пропавшего" проекта, пожалуйста.

Без такого рода деталей нельзя разобраться.

Так как в последнее время у меня новые проекты легко создаются и очень легко пропадают:

То практически только что создал  fnx-alfa. 

Прошло каких то 2 часа, открываю любой Метаедитор(мт4 или мт5):


Проекта как не бывало.


Есть еще нюанс, который я сейчас не проверял, но раньше был - после того как проект пропадал, то я мог повторно создать проект с таким же именем в хранилище.

Однако после этого, при внесении изменений в файлы проекта и попытки отправки эти изменения в хранилище, все время возникала ошибка - common error. 

Удаление повторно созданного проекта из хранилища и последующее создания нового,  решало проблему common error, все изменения легко и непринужденно отправлялись в хранилище.  

И у меня складывается ощущение, что проект в хранилище - есть. Однако ни средствами Метаедитор ни сторонними средствами оно не видно:

 
elavr #:

Коллеги, может кто подскажет, что с хранилищем?

Создаю в Shared Project проект - он создается. помещается в хранилище. Получаю обновления из хранилища и сохраняю обновление в хранилище. На первый взгляд - все ок.

Проходят сутки. Проекта в хранилище как не бывало. 

Действует какое то ограничение на количество проектов или что? В документации ничего не нашел.

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MQL5 Storage проблемы

MetaQuotes, 2023.03.29 10:25

Укажите точное имя "пропавшего" проекта, пожалуйста.

Без такого рода деталей нельзя разобраться.


А это уже решено (решается?) У меня ситуация аналогичная.

Имени проекта нет (всё уже поудалял), но могу по-создавать, если в MQ недостаточно информации для фикса.

 

Да, проблема подтвердилась - неправильно работал кеш проектов и некоторые новые проекты пропадали из видимости.

Сегодня исправили, можно пользоваться.

 
MetaQuotes #:

Да, проблема подтвердилась - неправильно работал кеш проектов и некоторые новые проекты пропадали из видимости.

Сегодня исправили, можно пользоваться.

спасиб!

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