MQL5 Storage проблемы - страница 2

Новый комментарий
 

Отправил изменения в хранилище по папке Experts остановилось на папке Новые гифки


 

При порпытке обновиться из хранилища получаю ошибку 

2020.07.12 20:01:11.169 Storage No such reported revision '54' found in the repository.  (160006)

Лог прикрепил


Снова были удалены открытые в редакторе файлы

Файлы:
metaeditor.log  374 kb
 

Открыл проект как новый(индикатор), в ME5 /portable из под Wine/Linux, проект почему то кривит.

Файл индикатора и проекта создался в каталоге MQL5/..., но выдает ошибку, пытается сохранить/обратиться к файлам каталога C:/ ...

 
Mikhail Mishanin:

Открыл проект как новый(индикатор), в ME5 /portable из под Wine/Linux, проект почему то кривит.

Файл индикатора и проекта создался в каталоге MQL5/..., но выдает ошибку, пытается сохранить/обратиться к файлам каталога C:/ ...

Покажите лог, пожалуйста.

 
MetaQuotes:

Покажите лог, пожалуйста.

0 2021.02.18 16:04:54.314 Storage successfully joined to the project 'FDPanel'

0 2021.02.18 16:06:31.588 MqlProject project has been created from 'C:\Mich\MT5\MT5_MQ\MQL5\Experts\BCS\е_210107.mq5'

2 2021.02.18 16:06:33.048 LineFile error opening the 'C:\е_210107.mq5' file

2 2021.02.18 16:06:33.048 Editor opening existing document failed





0 2021.02.19 16:56:19.864 Storage MQL5 Storage activated

0 2021.02.19 16:56:19.891 Storage checkout started for MQL5

0 2021.02.19 16:56:20.698 Storage checkout completed successfully in 806 ms

0 2021.02.19 17:01:02.560 Storage add MQL5\Indicators to base

0 2021.02.19 17:01:02.560 Storage add MQL5\Indicators\User to base

2 2021.02.19 17:06:43.982 LineFile error opening the 'C:\RS_I.mq5' file

2 2021.02.19 17:06:43.982 Editor opening existing document failed



 

Как отключить   MQL5  Storage? Точнее наверное будет - как редактировать пути, отключить те папки которые подцепил?

наверное уже нашел)

служебно не нашел таки, "отрубил" принудительно (

 

Столько времени прошло, а хранилище так и не работает нормально...

Самое прекрасное что можно все потерять при работе с хранилищем

Вот еще сюрприз и никак не хочет фиксироваться...


Возможно я что то не понимаю, делал все по справке...

Хотелось бы что бы все отправлялось нормально, и вынималось...

 

Коллеги, может кто подскажет, что с хранилищем?

Создаю в Shared Project проект - он создается. помещается в хранилище. Получаю обновления из хранилища и сохраняю обновление в хранилище. На первый взгляд - все ок.

Проходят сутки. Проекта в хранилище как не бывало. 

Действует какое то ограничение на количество проектов или что? В документации ничего не нашел.

 

Скажите, есть возможность синхронизации на определенную дату ? Например если захочу откатиться на 2-3 месяца назад ? 

Сейчас пользуюсь google disk. ЗАархивировал все и отправил на диск. Красота, ни чего не пропадает, все остается там где нужно. и есть возможность вытащить файлы за 20 год например. 

 
elavr #:

Коллеги, может кто подскажет, что с хранилищем?

Создаю в Shared Project проект - он создается. помещается в хранилище. Получаю обновления из хранилища и сохраняю обновление в хранилище. На первый взгляд - все ок.

Проходят сутки. Проекта в хранилище как не бывало. 

Действует какое то ограничение на количество проектов или что? В документации ничего не нашел.

Укажите точное имя "пропавшего" проекта, пожалуйста.

Без такого рода деталей нельзя разобраться.

123
Новый комментарий