MQL5 Storage проблемы - страница 2
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Отправил изменения в хранилище по папке Experts остановилось на папке Новые гифки
При порпытке обновиться из хранилища получаю ошибку
2020.07.12 20:01:11.169 Storage No such reported revision '54' found in the repository. (160006)
Снова были удалены открытые в редакторе файлы
Открыл проект как новый(индикатор), в ME5 /portable из под Wine/Linux, проект почему то кривит.
Файл индикатора и проекта создался в каталоге MQL5/..., но выдает ошибку, пытается сохранить/обратиться к файлам каталога C:/ ...
Открыл проект как новый(индикатор), в ME5 /portable из под Wine/Linux, проект почему то кривит.
Файл индикатора и проекта создался в каталоге MQL5/..., но выдает ошибку, пытается сохранить/обратиться к файлам каталога C:/ ...
Покажите лог, пожалуйста.
Покажите лог, пожалуйста.
0 2021.02.18 16:04:54.314 Storage successfully joined to the project 'FDPanel'
0 2021.02.18 16:06:31.588 MqlProject project has been created from 'C:\Mich\MT5\MT5_MQ\MQL5\Experts\BCS\е_210107.mq5'
2 2021.02.18 16:06:33.048 LineFile error opening the 'C:\е_210107.mq5' file
2 2021.02.18 16:06:33.048 Editor opening existing document failed
0 2021.02.19 16:56:19.864 Storage MQL5 Storage activated
0 2021.02.19 16:56:19.891 Storage checkout started for MQL5
0 2021.02.19 16:56:20.698 Storage checkout completed successfully in 806 ms
0 2021.02.19 17:01:02.560 Storage add MQL5\Indicators to base
0 2021.02.19 17:01:02.560 Storage add MQL5\Indicators\User to base
2 2021.02.19 17:06:43.982 LineFile error opening the 'C:\RS_I.mq5' file
2 2021.02.19 17:06:43.982 Editor opening existing document failed
Как отключить MQL5 Storage? Точнее наверное будет - как редактировать пути, отключить те папки которые подцепил?
наверное уже нашел)
служебно не нашел таки, "отрубил" принудительно (
Столько времени прошло, а хранилище так и не работает нормально...
Самое прекрасное что можно все потерять при работе с хранилищем
Вот еще сюрприз и никак не хочет фиксироваться...
Возможно я что то не понимаю, делал все по справке...
Хотелось бы что бы все отправлялось нормально, и вынималось...
Коллеги, может кто подскажет, что с хранилищем?
Создаю в Shared Project проект - он создается. помещается в хранилище. Получаю обновления из хранилища и сохраняю обновление в хранилище. На первый взгляд - все ок.
Проходят сутки. Проекта в хранилище как не бывало.
Действует какое то ограничение на количество проектов или что? В документации ничего не нашел.
Скажите, есть возможность синхронизации на определенную дату ? Например если захочу откатиться на 2-3 месяца назад ?
Сейчас пользуюсь google disk. ЗАархивировал все и отправил на диск. Красота, ни чего не пропадает, все остается там где нужно. и есть возможность вытащить файлы за 20 год например.
Коллеги, может кто подскажет, что с хранилищем?
Создаю в Shared Project проект - он создается. помещается в хранилище. Получаю обновления из хранилища и сохраняю обновление в хранилище. На первый взгляд - все ок.
Проходят сутки. Проекта в хранилище как не бывало.
Действует какое то ограничение на количество проектов или что? В документации ничего не нашел.
Укажите точное имя "пропавшего" проекта, пожалуйста.
Без такого рода деталей нельзя разобраться.