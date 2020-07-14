максимальный размер лота, как продать или купить более 100 лотов
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
- Ограничение количества лотов в одном ордере 1000?
- Интересное предложение для програмистов MQL4!!!
- Как кодировать?
Artem Uvarov:
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
У меня вот открывает...
Artem Uvarov:
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
проще всего сменить брокера - ведь эти ограничения установил брокер
а по факту можно простенький цикл соорудить который будет открывать остаток лотности при превышении, хоть два, хоть 10 ордеров, пока остаток не закончится
Artem Uvarov:Есть методика решения этой задачи, если речь идет о позициях по одному инструменту. Называется "мегалот". Покупаем 100, продаем 100 - делаем лок. Совокупная позиция 0. Открываем продажу 36, закрываем покупку 100. Остается совокупная позиция 136 в продажу. На реальных счетах это проходит, в тестере не знаю.
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
Спасибо за ответы, каждый оказался полезным.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь