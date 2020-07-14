максимальный размер лота, как продать или купить более 100 лотов

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У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
 
Artem Uvarov:
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?

У меня вот открывает...

 
Artem Uvarov:
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?

проще всего сменить брокера - ведь эти ограничения установил брокер

а по факту можно простенький цикл соорудить который будет открывать остаток лотности при превышении, хоть два, хоть 10 ордеров, пока остаток не закончится

 
Artem Uvarov:
У меня есть чисто теоретический тестер, никаких граалей, но мне нужно увеличить максимально доступный лот на продажу/покупку, например, мне нужно продать 136 лотов, и тестер просто не открывает две позиции (одна 100 лотов, другая 36), подскажите, пожалуйста, как в случае превышения лимита открывать 2 позиции?
Есть методика решения этой задачи, если речь идет о позициях по одному инструменту. Называется "мегалот". Покупаем 100, продаем 100 - делаем лок. Совокупная позиция 0. Открываем продажу 36, закрываем покупку 100. Остается совокупная позиция 136 в продажу. На реальных счетах это проходит, в тестере не знаю.
 

В Тестере можно менять многие свойства символа.

 
Спасибо за ответы, каждый оказался полезным.
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