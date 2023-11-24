Вопросы новичка в MQL5. Профи не проходите мимо. - страница 3
Наверно, пора позвать на помощь модераторов и попросить их удалить первые два поста из ветки (надеюсь господин надеюсь господин Yedelkin не обидется, спасибо ему за ответы на мои вопросы) , этот пост и переименовать тему например в "Пожелания энтузиастов по доработке МТ5", ну или типа того на их усмотрение... А то со времен создания этой ветки образовалась еще одна для вопросов чайнегов, а эта, к тому же случайно перепрофилировалась.
Может выдет какой-то толк? Может услышат?)
решил прочесть hst файл, а FileReadString выдал иероглифы.
Как с этим бороться?
Записываю заголовок мкл4 из 5 "EURUSD " "(C)opyright 2003, MetaQuotes Software Corp." , просматриваю
получаю все кроме строк, почему так?
отправитель 5
принимающий 4
а FileReadString выдал иероглифы.
И ведь реально иероглифы... Последствия аутсорсинга, или easter egg в память о Ким Чен Ире)
Уважаемые знатоки МТ5, в терминале МТ5 обнаружил что количество баров (на минутках в основном) на одинаковых промежутках времени иногда отличается.
Я, так понимаю, что если не было изменения цены за время формирования бара, то на данном участке бар не отрисовывается вообще - т.е пропускается.
Я в шоке. По-этому хочу уточнить.
Правда это или нет?
Уважаемые, подскажите плиз, как можно обработать все графические объекты определенного типа (например OBJ_HLINE)?
С помощью ObjectsTotal я могу выяснить количество объектов этого типа на графике, а как их перебрать через тот же for, если я заранее не знаю имени объекта.
Конкретная задача состоит в том, что мне надо перебрать все горизонтальные линии графика и получить их значения в массив.
Спасибо
После "ObjectsTotal" используйте "ObjectName".
Если не было тиков во временном промежутке бара, то бар не строится.