могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору? - страница 3

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запустил на дымки вообще не открывает
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Denis S:
запустил на дымки вообще не открывает

не могу не чем помочь - у меня всё открывает закрывает.

Снимок

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Denis S:
запустил на дымки вообще не открывает

подберите другой индикатор ----- например этот BrainTrend1Sig

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awsomdino:

@Alexsandr San

хех, с к декомпилами помогаешь, совсем запился?)

https://www.mql5.com/ru/forum/625/page141#comment_17102411

Вы о чём? если про индикаторы - то они не мои - и мне они до одного места

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awsomdino:

https://www.mql5.com/ru/forum/345300#comment_17088810

файл №3 декомпил

удалил - я не знаю, человек выложил - я их не рассматривал   

----- и вообще они ноль, нет от них нормальных результатов 

а вот от  BrainTrend1Sig в миллион раз лучше результат 

Снимок4

 
прикол в том что на тестере все работает но на демо счет поставил и он в живую не открывает
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awsomdino:
за любую работу с декомпилами тут банят, вроде перманентно

я не против - раз надо за банить пусть банят(не первый раз) 

 
Denis S:
получится что нибудь помочь с cоветником? :)

Запрещатся выкладывать декомпилированные коды

 
Rashid Umarov:

Запрещатся выкладывать декомпилированные коды

можно и мне на почту отправить***

 
Уваж. Алекс! Ваш последний советник- Filter! Мне идеально подошёл!  За исключением того, что можно добавить простую функцию: При закрытии в минус, следующий ордер открывается  вдвойне!.. С тем, что индикатор у меня TURBO_ EXPERT. Заранее благодарен, Павел.
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