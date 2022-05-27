могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору? - страница 3
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запустил на дымки вообще не открывает
не могу не чем помочь - у меня всё открывает закрывает.
запустил на дымки вообще не открывает
подберите другой индикатор ----- например этот BrainTrend1Sig
@Alexsandr San
хех, с к декомпилами помогаешь, совсем запился?)
https://www.mql5.com/ru/forum/625/page141#comment_17102411
Вы о чём? если про индикаторы - то они не мои - и мне они до одного места
https://www.mql5.com/ru/forum/345300#comment_17088810
файл №3 декомпил
удалил - я не знаю, человек выложил - я их не рассматривал
----- и вообще они ноль, нет от них нормальных результатов
а вот от BrainTrend1Sig в миллион раз лучше результат
за любую работу с декомпилами тут банят, вроде перманентно
я не против - раз надо за банить пусть банят(не первый раз)
получится что нибудь помочь с cоветником? :)
Запрещатся выкладывать декомпилированные коды
Запрещатся выкладывать декомпилированные коды
можно и мне на почту отправить***