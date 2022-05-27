могли бы помочь написать советник по стрелочному индикатору? - страница 2

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обалденно круто, огромное спасибо!!! прогоню на тестере по своим настройкам и поделюсь результатами :) 
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Maxim Kuznetsov:
Когда делаешь сетку с Мартином по индикатору, стоит закрывать "все кроме наилучшего ордера" по их безубытку. А наилучший закрывать частично, опцонально защищать стопом. Тогда резких провалов баланса не будет. Всё или ничего, пока Мартин в 0 не загонит. 

 я не знаю что такое Мартин , Знаю мартини 

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Denis S:
обалденно круто, огромное спасибо!!! прогоню на тестере по своим настройкам и поделюсь результатами :) 

В тестере - очень задумчивый Ваш индикатор, тестирование проходит очень долго 

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тут надо, под Вашу валюту понастроить 

Снимок3

 
можно это как нибудь исправить? :) 
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сейчас тоже на живом графике пришол сигнал но сделка не открылась 
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Denis S:
можно это как нибудь исправить? :) 

здесь я бессилен - не знаю от чего это зависит, скорее всего от самого Индикатора, стрелочку отрисовал - а сам сигнал не подал.

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на нулевом баре - будет много ложных сигналов, откроется позиция - стрелочки не будет, она появится откроет позицию , но тут же исчезнет, и так может несколько раз - а стрелки не будет отрисовано  

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Вам лучше настроить все расстояния, в основном расчёт ведётся не в пунктах а в сумме Вашей валюты  

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вот пример, как я установил ТР в валюте 8000 - достигло и закрыло все позиции в buy если бы, были ещё открыты в sell то эти бы, не закрылись - пока не наберут сумму 8000

Снимок

 
если приходит сигнал он не пропадает, иначе говоря стрелка не моргает, а так же надо чтобы когда появляется сигнал в противоположную сторону предыдущие сигналы закрываются
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Denis S:
если приходит сигнал он не пропадает, иначе говоря стрелка не моргает, а так же надо чтобы когда появляется сигнал в противоположную сторону предыдущие сигналы закрываются

тут должно быть false - тогда будет закрывать , если true - не будет закрывать 

Снимок

 
Alexsandr San:

тут должно быть false - тогда будет закрывать , если true - не будет закрывать 


сейчас попробую

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Denis S:
сейчас тоже на живом графике пришол сигнал но сделка не открылась 

скорее всего у Вас индикатор настроен под одни параметры, а эксперт считывает по другим

В Самом Эксперте нет настройки Индикатора, эксперт берёт по умолчанию - настройки от индикатора 

для этого если Вы хотите заменить настройки Индикатора - нужно в редакторе их редактировать 

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Ещё Ваш индикатор Берёт информацию, от другого Индикатора - нужно в редакторе настроить оба Индикатора с Вашими настройками 

Снимок2 

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