Есть хорошая стратегия но и большие опасения! - страница 3
ммда... вопросы слишком банальны и актуальны лишь в сфере устоявшейся классической парадигмы трейдинга и эти вопросы имеют мало смысла в контексте моей стратегии. также как становились не актуальными многие вопросы при смене Ньютоно-Кортезианской парадигмы до квантовой физики либо переход от химии Лавуазье к совершенно другому пониманию этого предмета..
я понимаю что это звучит как отговорка, но если позволите я бы избрал повествовательный тип изложения так как он мне ближе и не будет втиснут в концептуальные рамки ранних представлений о трейдинге..
я понимаю что это звучит как отговорка...
Если открыть вкладку история в терминале то там можно найти ордера, которые отвечают за:
открытие(Правило входа в рынок),
закрытие(Правило выхода из рынка)
изменение позиции(ММ)
Другого там нет, или ваша система настолько гениальна, что всосала терминал и работает без него?)
Поделитесь уж тогда пожалуйста, частью засосанного в мусоросборник в вашем пылесосе.
и почему то возникла ассоциация с технологическими новшествами в трейдинге. я спросил себя что на сегодняшний день является наиболее продвинутой из технологий трейдинга. конечно же это HFT.
и я подумал а не пора ли выйти за рамки этого стандарта? не стали ли слишком малы эти потертые джинсы? ведь до недавнего времени неоспоримым лидером в телевизорах был формат FHD а теперь уже UHD.
вот так и я решил что в трейдинге тоже надо перейти с устаревшего формата HFT к UFT то есть Ultra Frequency Trading.
отличие в том что он делает более 1000000 сделок за один час лимитными ордерами и на бай и на сел. по какому именно принципу выставляются ордера в ту или иную сторону останется пока коммерческой тайной
но самая фишка стратегии в том что она использует самые передовые теоретические достижения физики.
мы живем в четирехмерном мире включая время и известно что производя изменения в трехмерном пространстве можно изменять количественный параметр времени а так же если каким то образом можно свернуть пространство можно преодолеть извечное проклятие ограничения предела световой скорости. так вот по анологии с тем, что если лететь с очень большой скоростью приближенной к световой время начинает замедлятся, то удивительным свойством спреда оказалось что если выставлять огромное количество ордеров то спред начинает сужаться!! а добавляя еще кое какие хитрости из современной физики, наподобие выгибания и свертывания пространства в ту или иную сторону но только применительно к трейдингу, учитывая возможности языка mql5 можно добится момента когда спред перейдет нулевую точку и будет раздвигатся уже в другом направлении позволяя делать супербольшие прибыли!!
Вообщем верите аль не верите а придумал я систему хитрую под названием "ПЫЛЕСОС". работает автоматом
смысл в том что на какую пару ее не кинь она как пылесос сразу начинает вытягивать оттуда все деньги при чем на реале. один раз поставил и с дуру оставил ее без присмотра торговать и ушел в магазин за пивом.
прихожу а денег уже столько заработано что сразу же выключил от греха.. подумал глюк какой-то потом проверил нет все верно
вот хочу дальше попробовать ее ставить но боюсь как бы не разорить рынок форекс! уж больно круто и быстро она его облапошивает а в мире кризис серьезный да и вас форумчан обламывать не хочется ибо не останется денег та форексе больше...(
решил спросить совет как быть?
...
ОТДЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ по данному "дешевому сообщению"... Ко всем желающим обучится искусству профессионального Трейдера...Не слушайте разный рекламный Бред!!! Знайте, чтобы стать спецом, Вы должны быть готовы к изнурительной и упорной учебе, бессонным ночам, тоннам книг, капитально изучить фундаментальный анализ, обладать познаниями по всем видам технического анализа, ЗНАТЬ и определять разные объёмы, вести статистику и т.д. Я скажу больше, что на первых порах только демо-счета, и работайте от 100% только с 20%... Потом соблазны, риски, комплексы, нервы, не именуемая потеря денег, разочарование, унылость, желание бросить все... Только, со временем, Вы научитесь чувствовать настроение и импульс рынка, знания укрепятся, эмоции вымрут, выдержка будет железной, зоркость высокой, концентрация внимания быстрой, вы будете чаще побеждать! Уверенна, Вы будете очень состоятельными Людьми и сможете кататься по волнам Эллиота и зарабатывать в любой точке этого гребанного Мира! Но финансовый рынок, это высоко-психологическая, интеллектуальная работа и адский труд вначале... Спасибо за внимание.
я хожу к одному психоаналитику и как раз на предыдущем сеансе я упомянул что придумал такую систему. как не странно он тоже начал говорить подобные вещи, что это все иллюзии на фоне краха и тд.
но когда я предоставил ему стейтмент своей торговли то ему самому потребовалась психологическая помощь. у него была истерика, он бегал как ненормальный по кабинету проклиная судьбу что выбрал профессию мозгоклюя и вынужден часами выслушивать бредни своих пациентов-дыбилов вместо того что-бы торговать на форексе у себя на яхте и все такое... я честно говоря пожалел что завел с ним этот разговор. мне пришлось его долго утешать что не все потеряно, профессию не поздно поменять и что я даже возьму его в долю. вот так бывает..
Еще с давних времен все мечтали создать вечный двигатель. Мечтали не только малообразованные ремесленники, но и некоторые крупные ученые своего времени.
Поиск конструкции вечного колеса — источника вечного движения — можно назвать одним из наиболее бессмысленных заблуждений человека.
И многие на этом фоне получили помешательство.
То же самое сейчас происходит в форексе.