привлечение подписчкиов к сигналу. - страница 2
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во! правильно, обязательно клюнут
перейдёт на завтра ? или закроете сегодня ?
на завтра... Сделал неправильную аналитику по кросс-курсу EUR/GBP, потому и засада 12 дней
на завтра... Сделал неправильную аналитику по кросс-курсу EUR/GBP, потому и засада 12 дней
вроде ещё падать будет - но это не точно
вроде ещё падать будет - но это не точно
по моим расчетам курс дойдет к 0,8825 ... 0,8805. Там и буду закрывать
по моим расчетам курс дойдет к 0,8825 ... 0,8805. Там и буду закрывать
по моим - тоже S2
MA 144 лучше показывает, выше в buy ниже в sell
вроде ещё падать будет - но это не точно
подойти к 200МА на Н4. А это 0,8825 ..0,8810
так надо ещё пополнить, чем больше сумма - тем лучше сигнал, смотришь и кто клюнет
я начинал с депозита 285 долл. Потом пополнил счет на 2800 у.е. Максимальная просадка была около 18,5%. Почему здесь посчитало так, не могу сказать.
Некоторые люди умеют здесь так пополнить счет чтобы снизить просадку) Почему у тебя получилось наоборот не знаю. В идеале нужен чистый счет без пополнений, можно со снятием.
Некоторые люди умеют здесь так пополнить счет чтобы снизить просадку) Почему у тебя получилось наоборот не знаю. В идеале нужен чистый счет без пополнений, можно со снятием.
я предлагал сразу пополнить счет на 5К. А инвестор разбил на 3 платежа. Сначала малую сумму 285 (смотрел 10 дней что все норм), потом 2800 (посмотрел 4 недели) и остаток 2к заведет. Это мы на RAMM счет на брокере A-Markets. Пока ждали этот сервис 7 месяцев, так внешние инвестора поразбегались. Нужно заново теперь все делать, искать и привлекать инвесторов
Причем тут дата вашей регистрации? Нужен стабильный профит при низком риске, коэффициент Шарпа погуглите, он(годовой) должен быть выше 2-х, желательно 3-5, ну и без "фокусов", чтобы не было признаков что это мартин или нечто подобное, что может калапсировать депо.
К сожалению, здесь это работает не так. Реальные показатели и способ торговли мало кто анализирует. Это, скорее, тот, кто разбирается. А кто не разбирается - таких гораздо больше. Они смотрят в основном на доходность. Быструю. Чем быстрее, тем лучше. Некоторые смотрят на просадку и доходность, таких поменьше. Не раз видел, как очень странные счета набирали десятки подписчиков и в первый же месяц работы. Наверняка, они были привлечены извне - грамотный маркетинг.
Подскажите как построить алгоритм привлечения подписчиков к своему сигналу? Зарегистрирован на сервисе давно, около 7 лет. В основном работаю со средствами инвесторов. Подключал счета к сервису 5 раз и ни разу никто не подписался. Вот сейчас так же работаю с инвестором и его счетом. Если кто может помочь в привлечении подписчиков, готов оговорить сотрудничество.
Расскажите лучше вы про алгоритм привлечения реальных инвесторов.
Что за бред? Можно по сути?
Зайдите в обычный магазин, посмотрите что, как и почему продаётся.
так и в сигналах,маркете.. товар соответствует минимальных регламентам, а дальше маркетинг и реклама