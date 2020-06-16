привлечение подписчкиов к сигналу. - страница 3

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Alexsandr San:

по моим - тоже S2

MA 144 лучше показывает, выше в buy ниже в sell 

стратегия у Вас рискованная. Пересиживать, это не есть, хорошо. Каждый день новые уровни - вчера видения были одни, сегодня могут быть другие.

Если брать Дневной график - пара может и без остановки, двигаться в верх   EURGBPDaily

EURGBPDaily  Снимок

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тоже когда то, открыл позицию, ждал разворота - за неделю 4000 баксов слил 

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С утра мыслил в эту пару влезть от жёлтых линии - от нижней верх хотел купить, от верхней продать.

Мысли лучше приходят с утра - буду ждать утра !

EURGBPH2

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Всё держишь позицию   EURGBP ??? 

Снимок.PNG EURGBPH2скорее всего к R2 сегодня доберётся 

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скорее всего, опять дойдёт к R2

Снимок EURGBPH2

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Может кто желает, привлечь свои сигнал ????????????
 
Alexsandr San:
Может кто желает, привлечь свои сигнал ????????????
К чему привлечь?
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Vladimir Tkach:
К чему привлечь?

можно привлечь ко всему, Вы лично к чему хотите, что бы Вас привлекли?????????? 

Вроде узакониваются стукачество ???? 

 
Alexsandr San:

Вроде узакониваются стукачество ???? 

Давно пора. Только у меня для этого фамилия не подходящая.
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Vladimir Tkach:
Давно пора. Только у меня для этого фамилия не подходящая.

Ф.И.О сейчас на это, не смотрят - смотрят на поступки. 

 

а мне нравится как Владимир показывает скриптом торговли - до декларации сигнала и после

если скрипт публичный, хотелось бы его посмотреть, в обучательных целях,

интересует вопрос, как лучше получать и ставить указатели с трассером сделки, на входе конечно это из истории, а новые сделки какая схема оптимальна?

Индикатор или в роботе OnTrade, или вместе с перебором истории расставлять, или отдельно таймер

 
OLEKSANDR ZAKHARCHUK:

Что за бред? Можно по сути?

Площадка загажена высокорисковыми сигналами с огромным профитом, как правило, до нормальных сигналов с достойной прибылью в 120% годовых мало кто долистывает

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