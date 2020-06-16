привлечение подписчкиов к сигналу. - страница 3
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по моим - тоже S2
MA 144 лучше показывает, выше в buy ниже в sell
стратегия у Вас рискованная. Пересиживать, это не есть, хорошо. Каждый день новые уровни - вчера видения были одни, сегодня могут быть другие.
Если брать Дневной график - пара может и без остановки, двигаться в верх EURGBPDaily
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тоже когда то, открыл позицию, ждал разворота - за неделю 4000 баксов слил
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С утра мыслил в эту пару влезть от жёлтых линии - от нижней верх хотел купить, от верхней продать.
Мысли лучше приходят с утра - буду ждать утра !
Всё держишь позицию EURGBP ???
скорее всего к R2 сегодня доберётся
скорее всего, опять дойдёт к R2
Может кто желает, привлечь свои сигнал ????????????
К чему привлечь?
можно привлечь ко всему, Вы лично к чему хотите, что бы Вас привлекли??????????
Вроде узакониваются стукачество ????
Вроде узакониваются стукачество ????
Давно пора. Только у меня для этого фамилия не подходящая.
Ф.И.О сейчас на это, не смотрят - смотрят на поступки.
а мне нравится как Владимир показывает скриптом торговли - до декларации сигнала и после
если скрипт публичный, хотелось бы его посмотреть, в обучательных целях,
интересует вопрос, как лучше получать и ставить указатели с трассером сделки, на входе конечно это из истории, а новые сделки какая схема оптимальна?
Индикатор или в роботе OnTrade, или вместе с перебором истории расставлять, или отдельно таймер
Что за бред? Можно по сути?
Площадка загажена высокорисковыми сигналами с огромным профитом, как правило, до нормальных сигналов с достойной прибылью в 120% годовых мало кто долистывает