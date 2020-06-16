привлечение подписчкиов к сигналу.

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Подскажите как построить алгоритм привлечения подписчиков к своему сигналу? Зарегистрирован на сервисе давно, около 7 лет. В основном работаю со средствами инвесторов. Подключал счета к сервису 5 раз и ни разу никто не подписался. Вот сейчас так же работаю с инвестором и его счетом. Если кто может помочь в привлечении подписчиков, готов оговорить сотрудничество.
 
Все очень просто! На сервисе 7 лет это много! Выставь счет с историей хотя бы пол-года и стабильной прибылью от 10 % и к тебе выстроится очередь из подписчиков
 

Господа, вам сколько лет и вы с какой планеты ? 

никто никогда не ходил в обычный магазин?? 

 
Andriy Siroshtan:
Зарегистрирован на сервисе давно, около 7 лет.  Подключал счета к сервису 5 раз и ни разу никто не подписался.

Причем тут дата вашей регистрации? Нужен стабильный профит при низком риске, коэффициент Шарпа погуглите, он(годовой) должен быть выше 2-х, желательно 3-5, ну и без "фокусов", чтобы не было признаков что это мартин или нечто подобное, что  может калапсировать депо.

 
Maxim Kuznetsov:

Господа, вам сколько лет и вы с какой планеты ? 

никто никогда не ходил в обычный магазин?? 

Что за бред? Можно по сути?

 
OLEKSANDR ZAKHARCHUK:
Все очень просто! На сервисе 7 лет это много! Выставь счет с историей хотя бы пол-года и стабильной прибылью от 10 % и к тебе выстроится очередь из подписчиков

я счет выставил, но ему пока только чуть больше месяца

 
Andriy Siroshtan:

я счет выставил, но ему пока только чуть больше месяца

За 1 месяц просадка 33%,  в любой из дней может случиться кочерга, Вы бы сами вложили свои деньги в такой счет?

 
Siarhei Baranouski:

За 1 месяц просадка 33%,  в любой из дней может случиться кочерга, Вы бы сами вложили свои деньги в такой счет?

я начинал с депозита 285 долл. Потом пополнил счет на 2800 у.е. Максимальная просадка была около 18,5%. Почему здесь посчитало так, не могу сказать. 

[Удален]  
Andriy Siroshtan:

я начинал с депозита 285 долл. Потом пополнил счет на 2800 у.е. Максимальная просадка была около 18,5%. Почему здесь посчитало так, не могу сказать. 

так надо ещё пополнить, чем больше сумма  - тем лучше сигнал, смотришь и кто клюнет  
 
Alexsandr San:
так надо ещё пополнить, чем больше сумма  - тем лучше сигнал, смотришь и кто клюнет  

собираюсь пополнить еще на 2к

[Удален]  
Andriy Siroshtan:

собираюсь пополнить еще на 2к

во! правильно, обязательно клюнут

Снимок2  Снимок3перейдёт на завтра ? или закроете сегодня ?

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