привлечение подписчкиов к сигналу.
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- Обсуждение статьи "Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5"
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Господа, вам сколько лет и вы с какой планеты ?
никто никогда не ходил в обычный магазин??
Зарегистрирован на сервисе давно, около 7 лет. Подключал счета к сервису 5 раз и ни разу никто не подписался.
Причем тут дата вашей регистрации? Нужен стабильный профит при низком риске, коэффициент Шарпа погуглите, он(годовой) должен быть выше 2-х, желательно 3-5, ну и без "фокусов", чтобы не было признаков что это мартин или нечто подобное, что может калапсировать депо.
Господа, вам сколько лет и вы с какой планеты ?
никто никогда не ходил в обычный магазин??
Что за бред? Можно по сути?
Все очень просто! На сервисе 7 лет это много! Выставь счет с историей хотя бы пол-года и стабильной прибылью от 10 % и к тебе выстроится очередь из подписчиков
я счет выставил, но ему пока только чуть больше месяца
я счет выставил, но ему пока только чуть больше месяца
За 1 месяц просадка 33%, в любой из дней может случиться кочерга, Вы бы сами вложили свои деньги в такой счет?
За 1 месяц просадка 33%, в любой из дней может случиться кочерга, Вы бы сами вложили свои деньги в такой счет?
я начинал с депозита 285 долл. Потом пополнил счет на 2800 у.е. Максимальная просадка была около 18,5%. Почему здесь посчитало так, не могу сказать.
я начинал с депозита 285 долл. Потом пополнил счет на 2800 у.е. Максимальная просадка была около 18,5%. Почему здесь посчитало так, не могу сказать.
так надо ещё пополнить, чем больше сумма - тем лучше сигнал, смотришь и кто клюнет
собираюсь пополнить еще на 2к
собираюсь пополнить еще на 2к
во! правильно, обязательно клюнут
перейдёт на завтра ? или закроете сегодня ?
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