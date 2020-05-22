Как связаться с поддержкой? - страница 2

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Продвигать свои сигналы с помощью спама запрещено Правилами. Так что повезло что ещё не забанили,  дали возможность писать на форуме. 

Но придут новые, которые ничего не читают.

 
Подниму тему. 
Вдруг кто-то из поддержки увидит моё сообщение и поможет решить вопрос с возобновлением
 
Anton Korotnitsky:
Подниму тему. 
Вдруг кто-то из поддержки увидит моё сообщение и поможет решить вопрос с возобновлением

Вам же уже ответили из поддержки. Вам еще надо?

 
Evgeniy Zhdan:

Вам же уже ответили из поддержки. Вам еще надо?

А что мне ответили? Если Вы имеете к этому ответу отношение, можем обсудить?
Мне написали что нельзя было создавать пост на форуме. 
Я это уже понял. И делать больше не буду. 
Как теперь возобновить работу? 
 
Rashid Umarov:

Продвигать свои сигналы с помощью спама запрещено Правилами. Так что повезло что ещё не забанили,  дали возможность писать на форуме. 

Но придут новые, которые ничего не читают.

Рашид написал Вам в личку. 
Помогите пожалуйста решить мой вопрос с восстановлением. 
Заранее благодарен

 

Продолжу лоббировать свой вопрос
Заранее прошу не писать как было делать нельзя, это я уже и сам понял
Попрошу уполномоченных людей мне помочь. 


Итак позавчера меня заблокировали, на скрине (Скрин 1) четко видно что мне нужно создать заявку в Сервис деске с описанием проблемы для разблокировки сигнала.. 
Заявку я создал, где описал всю ситуацию. Мне сразу же пришел авто ответ (Скрин 2)
Первое что вызвало не понимание это расхождение в информации
На первом скрине написано что мне нужно создать заявку в СД а на втором что нужно писать в  форуме если я не нашел свою тему
Ну и мы с вами свяжемся в течении 48 часов


На всякий случай создал эту тему, где описал всю ситуацию и принялся ждать, только непонятно чего?

Здесь меня поругали. Все писали как делать нельзя, но ни кто не написал что сделать чтоб восстановиться. 

То же самое вчера написала поддержка, одну фразу:" Здравствуйте.

Вы рекламировали свои сигналы на форуме, это запрещено."

И все

Решения никто не написал и не вник в мой вопрос.

Лимиты по времени все прошли

Я верю в людей и верю что это сообщение сейчас читает не безразличный человек
Если это в твоих силах, помоги пожалуйста

 
Рабочая неделя подходит к концу. 
Мою заявку так и не рассмотрели. 
Существует ли регламент в работе СервисДеска?
Напишите кому как отвечают? 
Моя торговля сигналами остановлена, компания MQL теряет деньги так как мои подписчики не могут оформить копирование, а поддержка продолжает упорно молчать. 
Как-то это странно выглядит. 
Поделитесь пожалуйста своим опытом общения с СервисДеск
 
Anton Korotnitsky:
Рабочая неделя подходит к концу. 
Мою заявку так и не рассмотрели. 
Существует ли регламент в работе СервисДеска?
Напишите кому как отвечают? 
Моя торговля сигналами остановлена, компания MQL теряет деньги так как мои подписчики не могут оформить копирование, а поддержка продолжает упорно молчать. 
Как-то это странно выглядит. 
Поделитесь пожалуйста своим опытом общения с СервисДеск

Попробуйте просто разобраться с вопросом.

1. Смотрим что написано при подаче заявок в СервисДеск:

-- вашего вопроса в списке нет -- значит вам в СД и не обязаны отвечать и не обязаны решать ваш вопрос -- но вам там ответили, как минимум пояснили причину.

2. Вы создали вопрос на форуме -- и вам на ваш вопрос ответил Администратор (первый пост на этой ветке). Вам закрыли доступ к Сигналам, но доступ к другим ресурсам вам оставили.

Что делать в такой ситуации? Остановиться. Разобраться. Почитать посты на форуме на подобные темы. Изменить стиль своих вопросов. Например, подумать над своей фразой: "Моя торговля сигналами остановлена, компания MQL теряет деньги" -- может вы ошибаетесь и для МК важнее соблюдение правил, чем участие в сервисе отдельно взятого пользователя? Это как пример.

Судя по прецедентам -- если ваше нарушение не серьёзное -- то спустя время, когда в ваших постах будет видно, что вы осознаёте расклад (на данном этапе, как по мне, вы крутой Поставщик сигналов и вам все должны) -- допускаю, что вам возобновят доступ.

 
Andrey F. Zelinsky:

Попробуйте просто разобраться с вопросом.

1. Смотрим что написано при подаче заявок в СервисДеск:

-- вашего вопроса в списке нет -- значит вам в СД и не обязаны отвечать и не обязаны решать ваш вопрос -- но вам там ответили, как минимум пояснили причину.

2. Вы создали вопрос на форуме -- и вам на ваш вопрос ответил Администратор (первый пост на этой ветке). Вам закрыли доступ к Сигналам, но доступ к другим ресурсам вам оставили.

Что делать в такой ситуации? Остановиться. Разобраться. Почитать посты на форуме на подобные темы. Изменить стиль своих вопросов. Например, подумать над своей фразой: "Моя торговля сигналами остановлена, компания MQL теряет деньги" -- может вы ошибаетесь и для МК важнее соблюдение правил, чем участие в сервисе отдельно взятого пользователя? Это как пример.

Судя по прецедентам -- если ваше нарушение не серьёзное -- то спустя время, когда в ваших постах будет видно, что вы осознаёте расклад (на данном этапе, как по мне, вы крутой Поставщик сигналов и вам все должны) -- допускаю, что вам возобновят доступ.

Андрей благодарю за ответе
Возможно Вы меня не так поняли

Мне никто ничего не должен, есть бизнес, который нужно делать

Я веду бизнес на площадке MQL
Веду его достаточно давно и добросовестно
И вот этот бизнес закрыли, а я пытаюсь его спасти. 
Что в этом плохого?
Моя позиция - партнерская
Я обращаюсь к поддержки как партнер в бизнесе
За нарушение правил извинился. Пост о своем сигнале написал, не зная о том что нарушаю правила.

Да и писал его если уж так, потому что увидел что за  написания постов на форуме поднимается мой личный рейтинг.

Меня наказали неделей простоя. Справедливо наказали.


Четыре года не писал и за первый же пост получил проблему.
Злого умысла в моих действиях точно небыло.
Я активно занимаюсь продвижением своих сигналов через разные социальные каналы
Делаю свою работу добросовестно и честно.
Обидеть никого не хотел
Кто может помочь с восстановлением торговли, помогите. 
Буду очень благодарен

 

 
Вы считаете 4 года это давно? Три сигнала по 30 рублей... конечно американских, сколько-же с них получит компания MQ аж страшно представить...
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