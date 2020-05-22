Как связаться с поддержкой? - страница 2
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Продвигать свои сигналы с помощью спама запрещено Правилами. Так что повезло что ещё не забанили, дали возможность писать на форуме.
Но придут новые, которые ничего не читают.
Подниму тему.
Вам же уже ответили из поддержки. Вам еще надо?
Вам же уже ответили из поддержки. Вам еще надо?
Продвигать свои сигналы с помощью спама запрещено Правилами. Так что повезло что ещё не забанили, дали возможность писать на форуме.
Но придут новые, которые ничего не читают.
Рашид написал Вам в личку.
Помогите пожалуйста решить мой вопрос с восстановлением.
Заранее благодарен
Продолжу лоббировать свой вопрос
Заранее прошу не писать как было делать нельзя, это я уже и сам понял
Попрошу уполномоченных людей мне помочь.
Итак позавчера меня заблокировали, на скрине (Скрин 1) четко видно что мне нужно создать заявку в Сервис деске с описанием проблемы для разблокировки сигнала..
Заявку я создал, где описал всю ситуацию. Мне сразу же пришел авто ответ (Скрин 2)
Первое что вызвало не понимание это расхождение в информации
На первом скрине написано что мне нужно создать заявку в СД а на втором что нужно писать в форуме если я не нашел свою тему
Ну и мы с вами свяжемся в течении 48 часов
На всякий случай создал эту тему, где описал всю ситуацию и принялся ждать, только непонятно чего?
Здесь меня поругали. Все писали как делать нельзя, но ни кто не написал что сделать чтоб восстановиться.
То же самое вчера написала поддержка, одну фразу:" Здравствуйте.
Вы рекламировали свои сигналы на форуме, это запрещено."
И все
Решения никто не написал и не вник в мой вопрос.
Лимиты по времени все прошли
Я верю в людей и верю что это сообщение сейчас читает не безразличный человек
Если это в твоих силах, помоги пожалуйста
Рабочая неделя подходит к концу.
Попробуйте просто разобраться с вопросом.
1. Смотрим что написано при подаче заявок в СервисДеск:
-- вашего вопроса в списке нет -- значит вам в СД и не обязаны отвечать и не обязаны решать ваш вопрос -- но вам там ответили, как минимум пояснили причину.
2. Вы создали вопрос на форуме -- и вам на ваш вопрос ответил Администратор (первый пост на этой ветке). Вам закрыли доступ к Сигналам, но доступ к другим ресурсам вам оставили.
Что делать в такой ситуации? Остановиться. Разобраться. Почитать посты на форуме на подобные темы. Изменить стиль своих вопросов. Например, подумать над своей фразой: "Моя торговля сигналами остановлена, компания MQL теряет деньги" -- может вы ошибаетесь и для МК важнее соблюдение правил, чем участие в сервисе отдельно взятого пользователя? Это как пример.
Судя по прецедентам -- если ваше нарушение не серьёзное -- то спустя время, когда в ваших постах будет видно, что вы осознаёте расклад (на данном этапе, как по мне, вы крутой Поставщик сигналов и вам все должны) -- допускаю, что вам возобновят доступ.
Попробуйте просто разобраться с вопросом.
1. Смотрим что написано при подаче заявок в СервисДеск:
-- вашего вопроса в списке нет -- значит вам в СД и не обязаны отвечать и не обязаны решать ваш вопрос -- но вам там ответили, как минимум пояснили причину.
2. Вы создали вопрос на форуме -- и вам на ваш вопрос ответил Администратор (первый пост на этой ветке). Вам закрыли доступ к Сигналам, но доступ к другим ресурсам вам оставили.
Что делать в такой ситуации? Остановиться. Разобраться. Почитать посты на форуме на подобные темы. Изменить стиль своих вопросов. Например, подумать над своей фразой: "Моя торговля сигналами остановлена, компания MQL теряет деньги" -- может вы ошибаетесь и для МК важнее соблюдение правил, чем участие в сервисе отдельно взятого пользователя? Это как пример.
Судя по прецедентам -- если ваше нарушение не серьёзное -- то спустя время, когда в ваших постах будет видно, что вы осознаёте расклад (на данном этапе, как по мне, вы крутой Поставщик сигналов и вам все должны) -- допускаю, что вам возобновят доступ.
Андрей благодарю за ответе
Возможно Вы меня не так поняли
Мне никто ничего не должен, есть бизнес, который нужно делать
Я веду бизнес на площадке MQL
Веду его достаточно давно и добросовестно
И вот этот бизнес закрыли, а я пытаюсь его спасти.
Что в этом плохого?
Моя позиция - партнерская
Я обращаюсь к поддержки как партнер в бизнесе
За нарушение правил извинился. Пост о своем сигнале написал, не зная о том что нарушаю правила.
Да и писал его если уж так, потому что увидел что за написания постов на форуме поднимается мой личный рейтинг.
Меня наказали неделей простоя. Справедливо наказали.
Четыре года не писал и за первый же пост получил проблему.
Злого умысла в моих действиях точно небыло.
Я активно занимаюсь продвижением своих сигналов через разные социальные каналы
Делаю свою работу добросовестно и честно.
Обидеть никого не хотел
Кто может помочь с восстановлением торговли, помогите.
Буду очень благодарен