Нефть дешевеет на данных API о запасах в США - страница 2

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Если говорить про июльские фьючерсы Brent ICE - то вот график H4 -


Тут интересно посмотреть что будет в пятницу, если тоже снижение, то сохранится ли оно на следующую неделю, или будет просто отскок верх от какого-то уровня поддержки - и опять рост.

 
Sergey Golubev:

Если говорить про июльские фьючерсы Brent ICE - то вот график H4 -


Тут интересно посмотреть что будет в пятницу, если тоже снижение, то сохранится ли оно на следующую неделю, или будет просто отскок верх от какого-то уровня поддерки - и опять рост.

Сергей, можно привести массу графиков -- но говорить о том что "нефть дешевеет" -- на текущий момент нет никаких оснований.

но новость "нефть дешевеет" можно сформировать -- действительно, идёт некоторое снижение.

основной вопрос -- в чём ценность такой новости?

для рейтинга? допустим -- одну, вторую, третью такую новость от такого автора прочитают и дальше перестанут читать все его новости (ИМХО).

 
Andrey F. Zelinsky:

Сергей, можно привести массу графиков -- но говорить о том что "нефть дешевеет" -- на текущий момент нет никаких оснований.

но новость "нефть дешевеет" можно сформировать -- действительно, идёт некоторое снижение.

основной вопрос -- в чём ценность такой новости?

для рейтинга? допустим -- одну, вторую, третью такую новость от такого автора прочитают и дальше перестанут читать все его новости (ИМХО).

Идет "некоторое" снижение цены на нефть, но говорить, что нефть дешевеет нет оснований - биполярное расстройство.

 
Andrey F. Zelinsky:

Сергей, можно привести массу графиков -- но говорить о том что "нефть дешевеет" -- на текущий момент нет никаких оснований.

но новость "нефть дешевеет" можно сформировать -- действительно, идёт некоторое снижение.

основной вопрос -- в чём ценность такой новости?

для рейтинга? допустим -- одну, вторую, третью такую новость от такого автора прочитают и дальше перестанут читать все его новости (ИМХО).

Секция про финансовые новости - это одна из секций форума.

Если про новость, то она была в топе, и многие новостные агентства перепостили эту новость не меняя даже названия.
А они (те агентства), я думаю, затратили какие-то ресурсы на эту новость, хотя бы на то, чтобы быстро эту новость заслать в гугл (их маркетинг),
и потом синхронно продублировать многими агентствами тоже в гугл (работа их маркетинга + их менеджмента).

Тут проблем не вижу.
Я не автор новости.

Какая-то новость "получится", какая-то нет ... так всегда бывает, когда постит один человек.
Я думаю, что проблема будет решена сама собой, когда многие пользователи будут открывать ветки в этой секции и постить.

Постят же пользователи в секции Общее Обсуждение, так и тут можно всем постить ...эта секция про финансовые новости - не какая-то элитная секция кого-то.
Это такая же секция форума, как и все остальные ..и модерируется эта секция так же, как и остальные.
Я проблем пока вообще не вижу. Если что-то не так - тут есть админы, которые как всегда подправят.


 
Дмитрий:

Идет "некоторое" снижение цены на нефть, но говорить, что нефть дешевеет нет оснований - биполярное расстройство.

Мне, например,  интересно, зачем они про этот июльский фьючерс с утра всем хором, да еще про время (7:54 мск сегодня).
Будет интересно посмотреть в пятницу и на следуюшей неделе куда пойдет цена.
 
Sergey Golubev:
Мне, например,  интересно, зачем они про этот июльский фьючерс с утра всем хором, да еще про время (7:54 мск сегодня).
Будет интересно посмотреть в пятницу и на следуюшей неделе куда пойдет цена.

Да потому что все просто в а..уе смотрят на мониторы и не понимают, что за мир наступает.

Потому что десятилетия доминирования продавцов на рынке энергоносителей закончилось - наступает время покупателей. Они будут диктовать условия 

 
Заголовки громкие. Но пока это не снижение цены, а корректировка после недельного роста цены. Наверно на данном этапе это более точное определение пока.
 

Нефть не смогла пробить ЛОВ вчерашнего дня и к Вечеру подорожала, элегантно оттолкнувшись от уровня 28.70  ровно в 18.35

После того как пустила весьма красивый и живописный шип в сторону вчерашнего лова!

 
Yuriy Zaytsev:

Нефть не смогла пробить ЛОВ вчерашнего дня и к Вечеру подорожала, элегантно оттолкнувшись от уровня 28.70  ровно в 18.35

После того как пустила весьма красивый и живописный шип в сторону вчерашнего лова!

Короче, цена на нефть сформировала понижающуюся дневную свечу?

Скоро стихи начнут слагать, что бы только не писать, что цены снижаются....

 

Шуму то было. Цена возвращается к вчерашниму максимуму.


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