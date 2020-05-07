Нефть дешевеет на данных API о запасах в США - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если говорить про июльские фьючерсы Brent ICE - то вот график H4 -
Тут интересно посмотреть что будет в пятницу, если тоже снижение, то сохранится ли оно на следующую неделю, или будет просто отскок верх от какого-то уровня поддержки - и опять рост.
Если говорить про июльские фьючерсы Brent ICE - то вот график H4 -
Тут интересно посмотреть что будет в пятницу, если тоже снижение, то сохранится ли оно на следующую неделю, или будет просто отскок верх от какого-то уровня поддерки - и опять рост.
Сергей, можно привести массу графиков -- но говорить о том что "нефть дешевеет" -- на текущий момент нет никаких оснований.
но новость "нефть дешевеет" можно сформировать -- действительно, идёт некоторое снижение.
основной вопрос -- в чём ценность такой новости?
для рейтинга? допустим -- одну, вторую, третью такую новость от такого автора прочитают и дальше перестанут читать все его новости (ИМХО).
Сергей, можно привести массу графиков -- но говорить о том что "нефть дешевеет" -- на текущий момент нет никаких оснований.
но новость "нефть дешевеет" можно сформировать -- действительно, идёт некоторое снижение.
основной вопрос -- в чём ценность такой новости?
для рейтинга? допустим -- одну, вторую, третью такую новость от такого автора прочитают и дальше перестанут читать все его новости (ИМХО).
Идет "некоторое" снижение цены на нефть, но говорить, что нефть дешевеет нет оснований - биполярное расстройство.
Сергей, можно привести массу графиков -- но говорить о том что "нефть дешевеет" -- на текущий момент нет никаких оснований.
но новость "нефть дешевеет" можно сформировать -- действительно, идёт некоторое снижение.
основной вопрос -- в чём ценность такой новости?
для рейтинга? допустим -- одну, вторую, третью такую новость от такого автора прочитают и дальше перестанут читать все его новости (ИМХО).
Секция про финансовые новости - это одна из секций форума.
Если про новость, то она была в топе, и многие новостные агентства перепостили эту новость не меняя даже названия.
А они (те агентства), я думаю, затратили какие-то ресурсы на эту новость, хотя бы на то, чтобы быстро эту новость заслать в гугл (их маркетинг),
и потом синхронно продублировать многими агентствами тоже в гугл (работа их маркетинга + их менеджмента).
Тут проблем не вижу.
Я не автор новости.
Какая-то новость "получится", какая-то нет ... так всегда бывает, когда постит один человек.
Я думаю, что проблема будет решена сама собой, когда многие пользователи будут открывать ветки в этой секции и постить.
Постят же пользователи в секции Общее Обсуждение, так и тут можно всем постить ...эта секция про финансовые новости - не какая-то элитная секция кого-то.
Это такая же секция форума, как и все остальные ..и модерируется эта секция так же, как и остальные.
Я проблем пока вообще не вижу. Если что-то не так - тут есть админы, которые как всегда подправят.
Идет "некоторое" снижение цены на нефть, но говорить, что нефть дешевеет нет оснований - биполярное расстройство.
Будет интересно посмотреть в пятницу и на следуюшей неделе куда пойдет цена.
Мне, например, интересно, зачем они про этот июльский фьючерс с утра всем хором, да еще про время (7:54 мск сегодня).
Будет интересно посмотреть в пятницу и на следуюшей неделе куда пойдет цена.
Да потому что все просто в а..уе смотрят на мониторы и не понимают, что за мир наступает.
Потому что десятилетия доминирования продавцов на рынке энергоносителей закончилось - наступает время покупателей. Они будут диктовать условия
Нефть не смогла пробить ЛОВ вчерашнего дня и к Вечеру подорожала, элегантно оттолкнувшись от уровня 28.70 ровно в 18.35
После того как пустила весьма красивый и живописный шип в сторону вчерашнего лова!
Нефть не смогла пробить ЛОВ вчерашнего дня и к Вечеру подорожала, элегантно оттолкнувшись от уровня 28.70 ровно в 18.35
После того как пустила весьма красивый и живописный шип в сторону вчерашнего лова!
Короче, цена на нефть сформировала понижающуюся дневную свечу?
Скоро стихи начнут слагать, что бы только не писать, что цены снижаются....
Шуму то было. Цена возвращается к вчерашниму максимуму.