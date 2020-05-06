Нкжна помощь в завершении бота. - страница 2
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Подставь свои условия в код.
при continue выводит ошибку компиляции.
при continue выводит ошибку компиляции.
И вставляйте наконец правильно код. Тут не любят с картинками разбираться.
Оператор continue
И вставляйте наконец правильно код. Тут не любят с картинками разбираться.
Оператор continue
сделал дополнение проверки пишет именно ошибку условия. То-есть получается условие средней МА и Ask не достижимо для выполнения. Причем проверку Buy Sell выполняет правильно.
И вставляйте наконец правильно код. Тут не любят с картинками разбираться.
Оператор continue
orders total отдельный модуль
сделал дополнение проверки пишет именно ошибку условия. То-есть получается условие средней МА и Ask не достижимо для выполнения. Причем проверку Buy Sell выполняет правильно.
Так распечатайте значения MaCurrent20H и Ask. Может расчет MaCurrent20H неправильный.
Так распечатайте значения MaCurrent20H и Ask. Может расчет MaCurrent20H неправильный.
сделал проверку ошибок
выводит именно ошибку условия, то-есть ему не нравится именно условие. Наипростейшее МА по отношению к Ask
Головную программу покажите. Которая Start. Меня интересует организация главного цикла, если он есть. Что-то мне подсказывает, что Вы написали советник, как индикатор. Это не возбраняется, но не лишне понимать, что переменные, похожие на Ask - всегда текущие, вот прямо здесь и сейчас, а потому в тестере и индикатороподобных советниках не катят.
Головную программу покажите. Которая Start.
Мало. Цикл есть? Если есть, покажите. Если за тик советник отрабатывает один раз линейный алгоритм на текущих данных, то моё предположение неверно.
Кстати, почему, если ордеров нет, то ищем открытые; а иначе - ищем закрытые?
Я бы не стал делать даже наоборот, я бы вообще не стал думать так. Извините.