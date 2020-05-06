Нкжна помощь в завершении бота.
Во первых правильно вставьте код.
По коду у вас проверка по ASK позиции BUY. А закрывается она по BID. Вполне может быть что из-за этого и не правильные закрытия. Спред ни кто не отменял.
вопрос остается открытым в чем причина?
В том, что непонятно, какой именно ордер выбран. Вполне возможно, что OrderType(), OrderTicket() и OrderLots() указывают на Луну.
И как правильно написать код?
О таких проблемах лучше писать соответствующем разделе форума (для МТ4), а код вставлять через Alt+S.
В том, что непонятно, какой именно ордер выбран. Вполне возможно, что OrderType(), OrderTicket() и OrderLots() указывают на Луну.
Во первых правильно вставьте код.
По коду у вас проверка по ASK позиции BUY. А закрывается она по BID. Вполне может быть что из-за этого и не правильные закрытия. Спред ни кто не отменял.
Если указывает на луну то почему проверку закрытия ордера проходит? Включая проверку закрытия условия по RSI.
Какой-то ордер всегда выбран. Вот его и закрывает советник. Но что там в реальности происходит - непонятно. Поэтому сначала выбирают нужный ордер (OrderSelect()), а уже потом совершают с ним действия.
Какой-то ордер всегда выбран. Вот его и закрывает советник. Но что там в реальности происходит - непонятно. Поэтому сначала выбирают нужный ордер (OrderSelect()), а уже потом совершают с ним действия.
Но ордер один, больше ордеров нет соответственно и выбирать ему не из чего. Стратегия линейная. Или бот через определенное время может потерять адрес ордера? %-/
История счета тоже пустая? Ордер может быть выбран из истории счета.
В любом случае ордер нужно выбрать. Покажите, что происходит до вызова функции CheckForClose(). Там есть вызов OrderSelect()?
bool CloseOrder_b = False; bool CloseOrder_s = False; for(int pos = 0; pos < OrdersTotal(); pos++){ if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) continue; if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == ... && OrderType() == OP_BUY && ...){ CloseOrder_b = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),(int)MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD),clrNONE);} if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == ... && OrderType() == OP_SELL && ...){ CloseOrder_s = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),(int)MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD),clrNONE);} }
Подставь свои условия в код.
История счета тоже пустая? Ордер может быть выбран из истории счета.
В любом случае ордер нужно выбрать. Покажите, что происходит до вызова функции CheckForClose(). Там есть вызов OrderSelect(с
сделал проверку ошибок
выводит именно ошибку условия, то-есть ему не нравится именно условие. Наипростейшее МА по отношению к Ask
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кто может подсказать как решить проблему закрытия ордера? Есть код выполнения на закрытие
выполняет не правильное закрытие сделки
при установке правильного условия
бот отказывается принимать это условие
вопрос остается открытым в чем причина? И как правильно написать код?