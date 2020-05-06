Нкжна помощь в завершении бота. - страница 4
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Так зачем делать лишние телодвижения, если уже делается один перебор позиций. И считайте сразу в нем.
привычка выводить функции в отдельных модулях чем комкать в один ком.
MaCurrent20H & MaCurrent20L прекрасно работают на условие открытия ордера.
Под "распечатать" я имел в виду вывести в журнал вместе с ошибкой.
P. S. Возможно, Вы не заметили, но вот в этом коде два раза используется MaCurrent20H, но нет MaCurrent20L.
Под "распечатать" я имел в виду вывести в журнал вместе с ошибкой.
P. S. Возможно, Вы не заметили, но вот в этом коде два раза используется MaCurrent20H, но нет MaCurrent20L.
я уже давно поменял но эффект тот же. Я так понимаю, почему то отбивает условие по шорт, а по лонг даже думать отбить не думает
Под "распечатать" я имел в виду вывести в журнал вместе с ошибкой.
P. S. Возможно, Вы не заметили, но вот в этом коде два раза используется MaCurrent20H, но нет MaCurrent20L.
как то совсем с этими поправками.
Похоже вам что-то вроде этого нужно. А вот с логикой уже разбирайтесь сами.
как то ни чего не поменялось только, хуже стало с этими поправками он вообще перестал реагировать на изменение условия закрытия, живет своей жизнью. %-(
Или вот так если нравитьсяP.S. А вообще начните с основ и постепенно разбирайтесь. Пока вы спотыкаетесь на самых элементарных вещах. Рано писать боевых экспертов пока вам. Обретете уверенности хоть немного тогда уже можно и что-то думать боевое.
Удачи вам.
Или вот так если нравитьсяP.S. А вообще начните с основ и постепенно разбирайтесь. Пока вы спотыкаетесь на самых элементарных вещах. Рано писать боевых экспертов пока вам. Обретете уверенности хоть немного тогда уже можно и что-то думать боевое.
Удачи вам.
Ура! огромнейше благодарен. Разобрался где ошибка, Сейчас надо создать фильтр чтобы оуточнить точку входа в рынок.
Ура! огромнейше благодарен. Разобрался где ошибка, Сейчас надо создать фильтр чтобы отсечь ненужные ставки.
Здравствуйте! Вот понимаете ли в чем проблема, Вы попросили помощи и люди рассматривали, что уж там не так, под конец Вы нашли и написали - УРА! А в чем собственно
Индикатор МА не работает в Global для closeorder, хотя стоит отдельный модуль индикаторов, который работает только на sendorder. Ошибка глупейшая и логика ошибки не полятна.
Так зачем делать лишние телодвижения, если уже делается один перебор позиций. И считайте сразу в нем.