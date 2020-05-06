Конкурс Демо счетов

Новый комментарий
 

Добрый день, у меня появилась идея, которую можно предложить разработчикам MQL5, чтобы создать на своем сайте.

И так: оплачиваем взнос за участие(например 10$),получаем или регистрируем демо счет, и участвуем в конкурсе. Призовой фонд образуется из взносов и будет распределена между первыми тремя победителями. Вот такая вот идея и новый продукт. Если кто за, то пишите или давайте вместе усовершенствовать идею!

 
Pavel Derenyvskyi:

Добрый день, у меня появилась идея, которую можно предложить разработчикам MQL5, чтобы создать на своем сайте.

И так: оплачиваем взнос за участие(например 10$),получаем или регистрируем демо счет, и участвуем в конкурсе. Призовой фонд образуется из взносов и будет распределена между первыми тремя победителями. Вот такая вот идея и новый продукт. Если кто за, то пишите или давайте вместе усовершенствовать идею!

вам подкинуть десяток брокеров которые проводят такие конкурсы регулярно? или сами найдёте?
Форекс конкурсы для трейдеров на форуме
Форекс конкурсы для трейдеров на форуме
  • 2011.09.19
  • forexsystemsru.com
Форекс конкурсы – это шанс для Forex трейдера попробовать свои силы в демо-торговле, максимально приближенной к реальности. Мы проводим форекс конкурсы трейдеров на демо и реальных счетах, с выводимыми призами и бонусами. Бесплатно.
 
Aleksey Semenov:
вам подкинуть десяток брокеров которые проводят такие конкурсы регулярно? или сами найдёте?

У человека Грааль!

 
Pavel Derenyvskyi:

Добрый день, у меня появилась идея, которую можно предложить разработчикам MQL5, чтобы создать на своем сайте.

И так: оплачиваем взнос за участие(например 10$),получаем или регистрируем демо счет, и участвуем в конкурсе. Призовой фонд образуется из взносов и будет распределена между первыми тремя победителями. Вот такая вот идея и новый продукт. Если кто за, то пишите или давайте вместе усовершенствовать идею!

Это уже было несколько раз


Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 

это сработает, если предложение будет ровно не так как у вас в топике.

организацией вам нельзя заниматься.

 
завлекать народ надо примерно так- эй ты разбулдыга иди сюда, щас я тебе покажу, вон та леди еще не знает чем займется через 15 минут
 
Я просто дал идею для размышления и комментирования ) Лично я сам вряд ли стал участвовать.
 

чисто из за того, что у меня есть свой счет,где я торгую)

 
Pavel Derenyvskyi:
Я просто дал идею для размышления и комментирования ) Лично я сам вряд ли стал участвовать.

в чем тогда заключается твой интерес ? если бы не стал участвовать.

 
Stanislav Aksenov:

в чем тогда заключается твой интерес ? если бы не стал участвовать.

В описании его сигнала назван интерес.

 

чтобы не составлять конкуренцию разным DC, предлагаю следующие условия:

1. обязательно должен участвовать automat, он сторожила форума, и собаку съел на всяких конкурсах и заездах. 

1.1 на каком счёте кто и как едет - всё равно, кто-то на демке, кто-то по реалу. 

2. старт по флажку, финиш как только трактор завязнет. Если не завяз, значит Олег - призёр

3. На финише - у кого больше, тот молодца

денежные взносы и призы - ну нафик, это стезя DC.

Победитель и так получит профит, если поедет по реалу

Чтобы это устроить - нужен только софт, который умеет судить по инвест-паролям; cообществу якобы-разработчиков, на подобное MQ стыдно напрягать

12
Новый комментарий