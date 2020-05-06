Конкурс Демо счетов
Добрый день, у меня появилась идея, которую можно предложить разработчикам MQL5, чтобы создать на своем сайте.
И так: оплачиваем взнос за участие(например 10$),получаем или регистрируем демо счет, и участвуем в конкурсе. Призовой фонд образуется из взносов и будет распределена между первыми тремя победителями. Вот такая вот идея и новый продукт. Если кто за, то пишите или давайте вместе усовершенствовать идею!
- 2011.09.19
- forexsystemsru.com
вам подкинуть десяток брокеров которые проводят такие конкурсы регулярно? или сами найдёте?
У человека Грааль!
Добрый день, у меня появилась идея, которую можно предложить разработчикам MQL5, чтобы создать на своем сайте.
И так: оплачиваем взнос за участие(например 10$),получаем или регистрируем демо счет, и участвуем в конкурсе. Призовой фонд образуется из взносов и будет распределена между первыми тремя победителями. Вот такая вот идея и новый продукт. Если кто за, то пишите или давайте вместе усовершенствовать идею!
Это уже было несколько раз
- 2017.05.11
- www.mql5.com
это сработает, если предложение будет ровно не так как у вас в топике.
организацией вам нельзя заниматься.
чисто из за того, что у меня есть свой счет,где я торгую)
Я просто дал идею для размышления и комментирования ) Лично я сам вряд ли стал участвовать.
в чем тогда заключается твой интерес ? если бы не стал участвовать.
в чем тогда заключается твой интерес ? если бы не стал участвовать.
В описании его сигнала назван интерес.
чтобы не составлять конкуренцию разным DC, предлагаю следующие условия:
1. обязательно должен участвовать automat, он сторожила форума, и собаку съел на всяких конкурсах и заездах.
1.1 на каком счёте кто и как едет - всё равно, кто-то на демке, кто-то по реалу.
2. старт по флажку, финиш как только трактор завязнет. Если не завяз, значит Олег - призёр
3. На финише - у кого больше, тот молодца
денежные взносы и призы - ну нафик, это стезя DC.
Победитель и так получит профит, если поедет по реалу
Чтобы это устроить - нужен только софт, который умеет судить по инвест-паролям; cообществу якобы-разработчиков, на подобное MQ стыдно напрягать
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Добрый день, у меня появилась идея, которую можно предложить разработчикам MQL5, чтобы создать на своем сайте.
И так: оплачиваем взнос за участие(например 10$),получаем или регистрируем демо счет, и участвуем в конкурсе. Призовой фонд образуется из взносов и будет распределена между первыми тремя победителями. Вот такая вот идея и новый продукт. Если кто за, то пишите или давайте вместе усовершенствовать идею!