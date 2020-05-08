Как можно в Маркете продавать что-то, если там происходит такое . . . - страница 3
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в нашем печальном доме санитары отличны от прочей публики только размахом мысли.
к сожалению я не понял ничего,
имею достаточно уважение.
это было к вам(это поправка)
некогда заниматься сумасшедшими
Без паники. Сейчас никто не берет роботов по отзывам. Покупатели смотрят тест триала и мониторинг работы советника со 100% автоторговлей. Лучше, чтобы прибыль была больше 50% в месяц с просадкой до 50% и была история сигнала хотя бы от трех месяцев.
Тут вы ошибаетесь. Из десяти покупателей 8 абсолютно не знают что есть возможность тестирования, а также существует раздел Сигналы и что это такое.
Многие не понимают что на скриншотах в описании продуктах показаны результаты тестера. Они думают что на реале они зарабатывают столько.
А те которые умеют тестировать, и не знают что помимо режима "Every tick", в списке есть и режим "Every tick based on real ticks". Даже больше половины продавцов не знают чем они отличаются.
И не смотря на то, что уже давно вышел режим реальных тиков, но почему-то до сих пор на тестере по умолчанию стоит режим "Every tick".
В топ выходит тот продукт, у кого большая сумма продажи. А покупатели смотрят отзывы и удивляются: какой хороший, набрал столько 5-и звездных отзывов. И не подозревают, что всё это ложь.
Вот как на многих сайтах продают волшебные браслеты, капли, амулеты, тоже с удивительными отзывами.
Тут вы ошибаетесь. Из десяти покупателей 8 абсолютно не знают что есть возможность тестирования, а также существует раздел Сигналы и что это такое.
Многие не понимают что на скриншотах в описании продуктах показаны результаты тестера. Они думают что на реале они зарабатывают столько.
А те которые умеют тестировать, и не знают что помимо режима "Every tick", в списке есть и режим "Every tick based on real ticks". Даже больше половины продавцов не знают чем они отличаются.
И не смотря на то, что уже давно вышел режим реальных тиков, но почему-то до сих пор на тестере по умолчанию стоит режим "Every tick".
В топ выходит тот продукт, у кого большая сумма продажи. А покупатели смотрят отзывы и удивляются: какой хороший, набрал столько 5-и звездных отзывов. И не подозревают, что всё это ложь.
Вот как на многих сайтах продают волшебные браслеты, капли, амулеты, тоже с удивительными отзывами.
Согласен, отзывы имею сильное психологическое влияние на человека.
Согласен, отзывы имею сильное психологическое влияние на человека.
Некоторые продавцы, думают что только они всех умнее, и не подозревают что их маленькие хитрости заметны.
Приведу пример.
Один из продавцов, у кого цена продукта 4-х значная, добавил и еще центы. И количество цифр суммы увеличилось на 3 знака(с учетом точки).
А к чему это привело. На этой строке указываются также количество звездочек(5 штук), которые из за центов передвигались в право и две последние звездочки не поместились и не видны.
А потом организуем, чтобы все 5 звездочные покупатели обновили свои отзывы. Тогда все они поднимаются на верх(по дате и времени), а отрицательные отзывы уходят вниз.
Некоторые продавцы, думают что только они всех умнее, и не подозревают что их маленькие хитрости заметны.
Приведу пример.
Один из продавцов, у кого цена продукта 4-х значная, добавил и еще центы. И количество цифр суммы увеличилось на 3 знака(с учетом точки).
А к чему это привело. На этой строке указываются также количество звездочек(5 штук), которые из за центов передвигались в право и две последние звездочки не поместились и не видны.
А потом организуем, чтобы все 5 звездочные покупатели обновили свои отзывы. Тогда все они поднимаются на верх(по дате и времени), а отрицательные отзывы уходят вниз.
Такая проблема с отзывами не только в Маркете, но и в Сигналах.
Самое простое решение проблемы -- это не "поднимать" отзывы.
Т.е. если покупатель оставил отзыв, то он сортируется по самой первой дате формирования отзыва от этого покупателя.
Покупатель может отзыв изменить, дополнить -- ставится дата изменения, но сам отзыв не "поднимается" вверх.
Если покупатель удаляет отзыв, то идёт запись "отзыв удалён" и когда покупатель снова пишет отзыв, то он помещается под датой самого первого оставления отзыва.
Если так сделать, то "Продавец и Ко" не смогут манипулировать отзывами, забивая тучей повторных положительных отзывов реально отрицательные объективные отзывы.
Такая проблема с отзывами не только в Маркете, но и в Сигналах.
Самое простое решение проблемы -- это не "поднимать" отзывы.
Т.е. если покупатель оставил отзыв, то он сортируется по самой первой дате формирования отзыва от этого покупателя.
Покупатель может отзыв изменить, дополнить -- ставится дата изменения, но сам отзыв не "поднимается" вверх.
Если покупатель удаляет отзыв, то идёт запись "отзыв удалён" и когда покупатель снова пишет отзыв, то он помещается под датой самого первого оставления отзыва.
Если так сделать, то "Продавец и Ко" не смогут манипулировать отзывами, забивая тучей повторных положительных отзывов реально отрицательные объективные отзывы.
На сегодняшний день существует несколько известных методов получения поддельных отзывов:
1. Предложите бесплатный продукт в обмен на 5-звездочные отзывы.
Есть множество подобных обзоров, чтобы доказать это.
2. Даже хуже всего: если клиент не доволен, обратитесь к продавцу за возмещением, без проблем он может получить его в обмен на 5-звездочные отзывы !!!
3. Требуем 5 стартовых обзоров, чтобы получить поддержку !!!
Пожалуйста, Metaquotes сделать что-то, чтобы избежать такой практики. Есть много честных продавцов, платящих вам много комиссионных, которые заслуживают права на честную конкуренцию.
Note to moderator : please fix the translation in case it's not correct. Thank you.
Некоторые продавцы, думают что только они всех умнее, и не подозревают что их маленькие хитрости заметны.
Приведу пример.
Один из продавцов, у кого цена продукта 4-х значная, добавил и еще центы. И количество цифр суммы увеличилось на 3 знака(с учетом точки).
А к чему это привело. На этой строке указываются также количество звездочек(5 штук), которые из за центов передвигались в право и две последние звездочки не поместились и не видны.
А потом организуем, чтобы все 5 звездочные покупатели обновили свои отзывы. Тогда все они поднимаются на верх(по дате и времени), а отрицательные отзывы уходят вниз.
С обновлением отзывов я уже давно написал в поддержку. Уже давно, порядок отзывов не изменяется даже после обновления.
отзывы "поднимаются" через удаление -- отзыв удаляется и пишется заново уже под новой датой