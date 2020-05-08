Как можно в Маркете продавать что-то, если там происходит такое . . . - страница 3

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Maxim Kuznetsov:

в нашем печальном доме санитары отличны от прочей публики только размахом мысли. 

к сожалению я не понял ничего, 

имею достаточно уважение.

это было к вам(это поправка)


некогда заниматься сумасшедшими

 
LIUDMILA IARTSEVA:
Без паники. Сейчас никто не берет роботов по отзывам. Покупатели смотрят тест триала и мониторинг работы советника со 100% автоторговлей. Лучше, чтобы прибыль была больше 50% в месяц с просадкой до 50% и была история сигнала хотя бы от трех месяцев.

Тут вы ошибаетесь. Из десяти покупателей 8 абсолютно не знают что есть возможность тестирования, а также существует раздел Сигналы и что это такое. 

Многие не понимают что на скриншотах в описании продуктах показаны результаты тестера. Они думают что на реале они зарабатывают столько.

А те которые умеют тестировать, и не знают что помимо режима "Every tick", в списке есть и режим "Every tick based on real ticks".  Даже больше половины продавцов не знают чем они отличаются.

И не смотря на то, что уже давно вышел режим реальных тиков, но почему-то до сих пор на тестере по умолчанию стоит режим "Every tick". 

В топ выходит тот продукт, у кого большая сумма продажи.  А покупатели смотрят отзывы и удивляются: какой хороший, набрал столько 5-и звездных отзывов. И не подозревают, что всё это ложь.

Вот как на многих сайтах продают волшебные браслеты, капли, амулеты, тоже с удивительными отзывами.

 
Petros Shatakhtsyan:

Тут вы ошибаетесь. Из десяти покупателей 8 абсолютно не знают что есть возможность тестирования, а также существует раздел Сигналы и что это такое. 

Многие не понимают что на скриншотах в описании продуктах показаны результаты тестера. Они думают что на реале они зарабатывают столько.

А те которые умеют тестировать, и не знают что помимо режима "Every tick", в списке есть и режим "Every tick based on real ticks".  Даже больше половины продавцов не знают чем они отличаются.

И не смотря на то, что уже давно вышел режим реальных тиков, но почему-то до сих пор на тестере по умолчанию стоит режим "Every tick". 

В топ выходит тот продукт, у кого большая сумма продажи.  А покупатели смотрят отзывы и удивляются: какой хороший, набрал столько 5-и звездных отзывов. И не подозревают, что всё это ложь.

Вот как на многих сайтах продают волшебные браслеты, капли, амулеты, тоже с удивительными отзывами.

Согласен, отзывы имею сильное психологическое влияние на человека.

 
Реter Konow:

Согласен, отзывы имею сильное психологическое влияние на человека.

Некоторые продавцы, думают что только они всех умнее, и не подозревают что их маленькие хитрости заметны.

Приведу пример.

Один из продавцов, у кого цена продукта 4-х значная, добавил и еще центы. И количество цифр суммы увеличилось на 3 знака(с учетом точки).

А к чему это привело. На этой строке указываются также количество звездочек(5 штук), которые из за центов передвигались в право и две последние звездочки не поместились и не видны.

А потом организуем, чтобы все 5 звездочные покупатели обновили свои отзывы. Тогда все они поднимаются на верх(по дате и времени), а отрицательные отзывы уходят вниз. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Некоторые продавцы, думают что только они всех умнее, и не подозревают что их маленькие хитрости заметны.

Приведу пример.

Один из продавцов, у кого цена продукта 4-х значная, добавил и еще центы. И количество цифр суммы увеличилось на 3 знака(с учетом точки).

А к чему это привело. На этой строке указываются также количество звездочек(5 штук), которые из за центов передвигались в право и две последние звездочки не поместились и не видны.

А потом организуем, чтобы все 5 звездочные покупатели обновили свои отзывы. Тогда все они поднимаются на верх(по дате и времени), а отрицательные отзывы уходят вниз. 

То есть, обновление поста поднимает его вверх? Не знал... 
В этом случае, сомнения/подозрения/опасения оправданы. Конечно, это не означает, что был мухлеж. Получается, что обезличенные пользователи, что оставляют комментарии к продукту, могут постоянно влиять на его популярность обновляя свои положительные/отрицательные рецензии и определяя тем самым его восприятие нейтральными людьми? А если их намерения недобросовестны? А если они в сговоре с продавцом? Неужели, маркетная конкуренция может быть столь нечестной? 

Наверняка, есть меры защиты и противодействия мошенникам со стороны администрации - проверки, отстранения от продаж... Думаю, все это должно быть и есть. Маркет ведь, в здравом уме, никто не пустит на самотек, оставив лазейки пронырам. Это не про нас.
 

Такая проблема с отзывами не только в Маркете, но и в Сигналах.

Самое простое решение проблемы -- это не "поднимать" отзывы.

Т.е. если покупатель оставил отзыв, то он сортируется по самой первой дате формирования отзыва от этого покупателя.

Покупатель может отзыв изменить, дополнить -- ставится дата изменения, но сам отзыв не "поднимается" вверх.

Если покупатель удаляет отзыв, то идёт запись "отзыв удалён" и когда покупатель снова пишет отзыв, то он помещается под датой самого первого оставления отзыва.

Если так сделать, то "Продавец и Ко" не смогут манипулировать отзывами, забивая тучей повторных положительных отзывов реально отрицательные объективные отзывы.

[Удален]  
Andrey F. Zelinsky:

Такая проблема с отзывами не только в Маркете, но и в Сигналах.

Самое простое решение проблемы -- это не "поднимать" отзывы.

Т.е. если покупатель оставил отзыв, то он сортируется по самой первой дате формирования отзыва от этого покупателя.

Покупатель может отзыв изменить, дополнить -- ставится дата изменения, но сам отзыв не "поднимается" вверх.

Если покупатель удаляет отзыв, то идёт запись "отзыв удалён" и когда покупатель снова пишет отзыв, то он помещается под датой самого первого оставления отзыва.

Если так сделать, то "Продавец и Ко" не смогут манипулировать отзывами, забивая тучей повторных положительных отзывов реально отрицательные объективные отзывы.

Помнится критические отзывы по хомячихе удаляли или банили
 

На сегодняшний день существует несколько известных методов получения поддельных отзывов:

1. Предложите бесплатный продукт в обмен на 5-звездочные отзывы.



Есть множество подобных обзоров, чтобы доказать это.

2. Даже хуже всего: если клиент не доволен, обратитесь к продавцу за возмещением, без проблем он может получить его в обмен на 5-звездочные отзывы !!!


3. Требуем 5 стартовых обзоров, чтобы получить поддержку !!!


Пожалуйста, Metaquotes сделать что-то, чтобы избежать такой практики. Есть много честных продавцов, платящих вам много комиссионных, которые заслуживают права на честную конкуренцию.

Note to moderator : please fix the translation in case it's not correct. Thank you.

 
Petros Shatakhtsyan:

Некоторые продавцы, думают что только они всех умнее, и не подозревают что их маленькие хитрости заметны.

Приведу пример.

Один из продавцов, у кого цена продукта 4-х значная, добавил и еще центы. И количество цифр суммы увеличилось на 3 знака(с учетом точки).

А к чему это привело. На этой строке указываются также количество звездочек(5 штук), которые из за центов передвигались в право и две последние звездочки не поместились и не видны.

А потом организуем, чтобы все 5 звездочные покупатели обновили свои отзывы. Тогда все они поднимаются на верх(по дате и времени), а отрицательные отзывы уходят вниз. 

С обновлением отзывов я уже давно написал в поддержку. Уже давно, порядок отзывов не изменяется даже после обновления. 
Меня беспокоит то, что можно скачать отчёт по сигналу и получить файл с названием торгового счета провайдера.) 
 
Ramiz Mavludov:
С обновлением отзывов я уже давно написал в поддержку. Уже давно, порядок отзывов не изменяется даже после обновления. 

отзывы "поднимаются" через удаление -- отзыв удаляется и пишется заново уже под новой датой

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