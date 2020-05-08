Как можно в Маркете продавать что-то, если там происходит такое . . . - страница 2
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что если автор подготовил покупателей к выпуску в продажу продукта, вполне возможно.
продукт не смотрел, если он новый - вполне реально, что покупатели были наготове
ну и конечно надо смотреть цены, если за копье он сам у себя купил, а потом в 10 раз увеличило стоимость, администрация обязана принимать меры, и на автоматическом уровне, как у нее сейчас - все, прогрессивном методе, не ждать пока жалобами завалят форум. (компания хоть и пишет что никому ничего тут не должна, должна.)
49 постов за 4 дня (с 26-го числа). Причем, именно последние 4 дня показывают бешенную концентрацию отзывов по сравнению с остальными датами.
Есть теоритическая вероятность, что советник сильно заработал на последних обвалах цен и многие его пользователи на радостях бросились оставлять отзывы. Смущает их обезличенность, конечно же, но как говориться "не пойман, не вор!".
49 постов за 4 дня (с 26-го числа). Причем, именно последние 4 дня показывают бешенную концентрацию отзывов по сравнению с остальными датами.
Это от коронавируса, всем нечего делать, сидят дома и пишут отзывы :)
да пора бы уже писать стоимость отзыва- рядом с отзывом цену которую клиент потратил на продукт, и если это аренда - то чтоб цена суммировалась за всё время пользования
а вот кстати, неплохая идея - отзывы по продукту только за деньги и в экспоненте. От мелочи, но спамеров резко убавиться и дать 50-100 отзывов от аффилиатов будет больно по кошельку.
а вот кстати, неплохая идея - отзывы по продукту только за деньги и в экспоненте. От мелочи, но спамеров резко убавиться и дать 50-100 отзывов от аффилиатов будет больно по кошельку.
свои сумасшедшие идеи лучше прятать от общества, санитары свою работу выполнят и никогда вас не увидят)
Удивительно, что советник без контроля объёмов сумел пройти предрелизную автоматическую проверку.
Регулярно смотрю что творится в маркете, в разделе МТ5. Тестирую и изучаю тех роботов, которые находятся в топе.
Не хочу говорить о их качествах. Но сегодня я обнаружил массовые отзывы за 29 апреля. Такая же картина и за 28 апреля. Такого не бывает!
Посмотрите на дату и время. Что это, если не мошенничество ?
свои сумасшедшие идеи лучше прятать от общества, санитары свою работу выполнят и никогда вас не увидят)
в нашем печальном доме санитары отличны от прочей публики только размахом мысли.