Как можно в Маркете продавать что-то, если там происходит такое . . . - страница 12
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Может покупатель использовать сразу несколько активаций, установив продукт на несколько свои компьютеров. Само собой. Он за это отдал деньги.
Обязаны эти компьютеры быть локализовано привязаны к определенному месту на карте. В современных условиях совсем нет. Сервер можно арендовать физически находящийся в любой точке мира.
Доказуемо что установка почти одновременная установка и активация на компьютеры разных пользователей, купленного продукта. Практически нет.
Так что тема реально ни о чем. Складчину убивать проблематично, да по большому счету и ни к чему.
Давайте уж определимся. Разве покупатель обязан доказывать что он использует активации только на свои компьютеры. Конечно нет.
тут в общем вопрос крутится, в двух плоскостях:
- что пользователь виноват, ибо есть недоказанный факт
- что нужна дополнительная защита
про пользователей обсуждать нечего, их устраивает, они платят и пользуются
про дополнительную защиту - это потребует оплаты людям которые будут этим заниматься, про увеличение общего количества продаж после введения защиты, речи скорее всего не идет, а кто из продавцов готов платить бОльший процент за продажи получив эту защиту?
;)
То что предлагается. Сначала одна активация, потом после подтверждения личности еще активации. То оплата по логике должна делиться. А это та-же складчина, но только не нужно напрягаться и искать компанию. Купил одну активацию и не дуй себе в ус. Слетела еще одну купит.
Так брать полные активации ни кто не будет. А зачем если и одна может несколько лет работать.
А если сразу полная оплата, но доступна только одна активация. Тогда часть покупателей просто отсеется. Зачем это нужно если можно на других сервисах брать на лучших условиях и не светить свои данные (может этого не все хотят).
Мы с разных планет.
Оправдать тех, кто перепродает — глупость. Обвинять тоже нет смысла. Вопрос из другой плоскости.
Мы с разных планет.
Оправдать тех, кто перепродает — глупость. Обвинять тоже нет смысла. Вопрос из другой плоскости.
дело не в планетах, а в том, кто будет обеспечивать Ваше пожелание, защита ПО это извечный вопрос, если есть конкретные предложения, то новый топик и по пп., но как я только что писал, возможно потребуются материальные вложения, это тоже в предложениях нужно учесть
но все равно останусь при своем мнении, что покупатель вместе с продуктом приобретает и активации пп.8 , что он делает с активациями нет возможности проконтролировать и пока не доказан факт массовой перепродажи чего-либо, тема обычный холивар на тему "мир не идеален", хотя даже если умудриться и доказать это, то кто будет заниматься урегулированием этого вопроса? - кто пострадал и на каком основании? как наказывать их? - тут не будет действий, это интернет и даже не стоит мечтать о каком то реальном развитии событий
Не могу поверить, что ты все еще споришь об этом.
Русские люди кажутся очень разговорчивыми ;-)
Не могу поверить, что ты все еще споришь об этом.
Русские люди кажутся очень разговорчивыми ;-)
Так язык без костей, почему бы не почесать его, когда время есть
Так язык без костей, почему бы не почесать его, когда время есть
Очень бы хотелось но времени не так много.
перед отъездом на тот свет нужно думать о детях.
перед отъездом на тот свет нужно думать о детях.