Раздел финансовых новостей открыт! - страница 4
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Повторяю вопрос.
То есть, когда ты открываешь позицию на покупку, то это не значит, что ты прогнозируешь рост котировок в будущем?
Вот как раз так и думают БОЛЬШИНСТВО трейдеров..., отсюда и результаты...
Открытие позиции - это оценка ТЕКУЩЕГО состояния рынка! Только в этом случае возможны стабильные прибыльные результаты. Все остальное - больная фантазия возбужденного мозга..., из-за своей жадности...
По доброте душевной Господин Учитель вбивает в головы неразумных форумчан истинные принципы торговли. И это вместо того, чтобы загорать на своем острове в тихом океане, щурясь в ласковой тени пальм и попивая коктейль. Ему непременнно нужно кому то, что то доказать, ведь это гораздо интересней, чем тупо рубить бабло по своей граальной системе.))
Да, Вы правы! Лично я ничего не прогнозирую, так как работает исключительно советник... Ну, если только, прогнозирует советник...?
Прогнозирует трейдер, закладывая логику прогноза в алгоритм советника
Прогнозирует трейдер, закладывая логику прогноза в алгоритм советника
Пользы от новостей - ноль, в торговле учесть их нельзя, с тем же успехом можно анекдоты читать.
Модераторам - стирайте все топики, которые не имеют 100% отношения к финансовой сфере.
Как возникают малейшие сомнения - стирайте.
Пользы от новостей - ноль, в торговле учесть их нельзя, с тем же успехом можно анекдоты читать.
Смотря от каких. Их тоже нужно уметь отбирать.
К примеру, для торговли акциями, научись анализировать Earnings отчёты компаний.
Есть торговые стратегии на этом подходе, для торговли по отчётам(новости)
Потому что новости должны быть оперативные, своевременные, интересные и обязательно качественные.
Публиковать оперативные новости не оперативно нет смысла.
Публикация новостей неадекватных делает чтение раздела пустой затеей.
Вот как пример -- https://www.mql5.com/ru/forum/341408 "PMI США: темпы обвала в экономике достигли своего пика в апреле" и приводится график М15.
Для кого эта новость?
Какая аудитория должна быть, чтобы по графику М15, да ещё и на EURUSD судить об ОБВАЛАХ экономики США?