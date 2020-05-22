Раздел финансовых новостей открыт! - страница 4

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Дмитрий:

Повторяю вопрос.

То есть, когда ты открываешь позицию на покупку, то это не значит, что ты прогнозируешь рост котировок в будущем?

Да, Вы правы!  Лично я ничего не прогнозирую, так как работает исключительно советник...    Ну, если только, прогнозирует советник...?
 
Serqey Nikitin:

Вот как раз так и думают БОЛЬШИНСТВО трейдеров..., отсюда и результаты...

Открытие позиции - это оценка ТЕКУЩЕГО состояния рынка!  Только в этом случае возможны стабильные прибыльные результаты.  Все остальное - больная фантазия возбужденного мозга..., из-за своей жадности...

По доброте душевной Господин Учитель вбивает в головы неразумных форумчан истинные принципы торговли. И это вместо того, чтобы загорать на своем острове в тихом океане, щурясь в ласковой тени пальм и попивая коктейль. Ему непременнно нужно кому то, что то доказать, ведь это гораздо интересней, чем тупо рубить бабло по своей граальной системе.)) 

 
Serqey Nikitin:
Да, Вы правы!  Лично я ничего не прогнозирую, так как работает исключительно советник...    Ну, если только, прогнозирует советник...?

Прогнозирует трейдер, закладывая логику прогноза в алгоритм советника

 
Дмитрий:

Прогнозирует трейдер, закладывая логику прогноза в алгоритм советника

Вы имеете ввиду Искусственный Интилект ( ИИ )?...   Не рановато ли мечтать о таких гаджетах?...
 
Пользы от новостей - ноль, в торговле учесть их нельзя, с тем же успехом можно анекдоты читать.
 
vladavd:
Пользы от новостей - ноль, в торговле учесть их нельзя, с тем же успехом можно анекдоты читать.
В торговле нет, а пофлудить можно :).
 

Модераторам - стирайте все топики, которые не имеют 100% отношения к финансовой сфере.

Как возникают малейшие сомнения - стирайте.

 
vladavd:
Пользы от новостей - ноль, в торговле учесть их нельзя, с тем же успехом можно анекдоты читать.

Смотря от каких. Их тоже нужно уметь отбирать.
К примеру, для торговли акциями, научись анализировать Earnings отчёты компаний.
Есть торговые стратегии на этом подходе, для торговли по отчётам(новости)

 
Эта ветка никому не нужна. Пролистал все новости на главной странице форума, ни одного комментария... 
 

Потому что новости должны быть оперативные, своевременные, интересные и обязательно качественные.

Публиковать оперативные новости не оперативно нет смысла.

Публикация новостей неадекватных делает чтение раздела пустой затеей.

Вот как пример -- https://www.mql5.com/ru/forum/341408 "PMI США: темпы обвала в экономике достигли своего пика в апреле" и приводится график М15.

Для кого эта новость?

Какая аудитория должна быть, чтобы по графику М15, да ещё и на EURUSD судить об ОБВАЛАХ экономики США?

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