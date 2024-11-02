Open sourse ZUP
Огромное спасибо Евгений за проделанную работу! Уникальный и колоссальный труд в верном направлении! На мой взгляд упущен самый мощный инструмент, который максимально эффективен в связке с правильным зигзагом и вилкой это расширение Фибоначчи, которое строится на тех же трёх точках и даёт максимально точные цели движения цены.
Иногда читаю на форумах сообщения и не понимаю, о чем идет речь?
Например в процитированном сообщении о расширении фибо говорится. Я так понимаю, что это о расширении фибо в ZUP.
Картинка из ZUP:
Обозначение Fp - означает фибо проекции. Но это означает то же, что фибо расширения по трем точкам. Просто название фибо проекции я взял из перевода книги Каролин Бороден "Трейдинг по уровням Фибоначчи".
Как мне показалось, это название более точное для данного графического инструмента. И оно боло представлено, если расширение фибо выводить с привязкой к выбранным экстремумам с помощью графического интерфейса.
Если же его выводить только к первым 9 экстремумам зигзага, то это было во всех версиях ZUP представлено так:
Это расширение фибоначчи в той интерпретации, как это представено в терминале Метатрейдер.
А о чем говорится в процитированном сообщении, я уже не понимаю.
Может картинку приведете, чтобы было понятно.
Правда в ZUP есть еще одно расширение фибоначчи. Но это не в интерпретации, представленной в терминале. Уже сейчас не помню, откуда оно у меня взято. Построено в данном случае на луче 1-2 по двум точкам:
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А вот в связке с вилкой выведено:
Просьба разъяснить, о чем говорилось в процитиованном сообщении.
А насчет максимально точного движения цены могут быть и другие рассуждения. В ZUP есть много графических инструментов, которым могут "максимально точно" предсказать движение цены.
Но этот вопрос обсуждать не буду. На эту тему было много написано на различных форумах. Для себя сделал вывод, что большинство на форумах слышит только себя. А вникнуть в то, что говорят другие либо не заставляют себя, либо просто не замечают то, что расходится с их мнением. Переубеждать - дело мало интересное.
Иногда читаю на форумах сообщения и не понимаю, о чем идет речь? Просьба разъяснить, о чем говорилось в процитиованном сообщении.
Извиняюсь, пользовался старой версией, где этот функционал отсутствовал. А расширение Фибоначчи - которое имеется в терминале МТ.
Это сообщение с форума: https://forexdengi.com/threads/80951-analiz-zup-osnovnie-valyutnie-pari-i-zoloto?p=22177064&viewfull=1#post22177064
Как выше писал, картинку со спиралями вывел, потому что сейчас занимаюсь созданием 154 версией ZUP. Не знаю, что получится. И когда завершу. .
При выводе спирали обнаружил, что спираль не перерисовывалась, как все другие графические инструменты при перерисовке первого луча зигзага. Исправил.
Преобразовал базу данных, создаваемую индикатором в папке //Files/ZUP/. Теперь графические инструменты, привязанные к волновой разметке изменяют свой цвет вместе с изменением цвета волнового уровня, к которому привязаны графические инструменты. Но если вручную изменить цвет такого графического инструмента, то цвет такого графического инструмента отвязывается от волнового уровня.
Нашел ошибку, с которой долго боролся. Ошибка иногда проявлялась при создании волновой разметки. Не критическая, но неприятная. Надеюсь, исправил.
Исправил большое количество мелких ошибок. Программа сложная и невозможно просто физически все проверить сразу после введения каких-то изменений.
Например, разобрался, что замедляет работу индикатора. Надеюсь, исправил частично.
Сейчас пытаюсь сделать работу с графическим интерфейсом нескольких экземпляров ZUP, выведенных на одном графике.
Вот картинка с одним индикатором с номером ExtSet=151 по умолчанию:
Выведу для наглядности только четвертую колонку окна с меню Common.
Здесь добавлены 3 информационные строчки.
Номер ExtSet ZUP, с которым работает графический интерфейс.
Номер панели для управления графическим интерфейсом выбранного экземпляра ZUP.
Номер ID окна с графиком. Этот номер присваивается к названиям файлов базы данных в папке //Files/ZUP/ для идентификации наработок, созданных с помощью ZUP в данном окне.
Теперь выведем еще один экземпляр ZUP в данном окне. И присвоим ему номер ExtSet, например, - 666. Я предварительно сделал для данного экземпляра некоторые настройки, отличные от ZUP с номером 151.
Для переключения графического интерфейса на ZUP с номером 666 нажимаю на клавиши SHIFT-1:
Можно настраивать этот экземпляр индикатора с помощью графического интерфейса. Можно будет на один график вывести до 10 экземпляров ZUP. Но, боюсь, это будет сильно замедлять работу компьютера. А если используется только один экземпляр ZUP, то его можно выводить и не используя графический интерфейс. Как версии индикатора до графического интерфейса.
Предстоит достаточно долгая отладка. Но зато можно будет создавать индивидуальные настройки для каждого экземпляра индикатора с помощью графического интерфейса. Как это было сделано Putnik-ом более 10 лет назад.
Такие планы. Что получится... сейчас трудно прогнозировать.
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После того, как выложил здесь коды программы, Луис Франко из Испании создал экземпляр версии ZUP с интерфейсом на испанском языке. Пока не буду его здесь выкладывать. Это надо согласовать с Луисом.
- 2021.04.27
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Выкладываю исходные коды индикаторной платформы ZUP.
Единственное требование. Не использовать представленный код для продажи.
Возможно, в кодах кто-то найдет для себя полезные алгоритмы. В начале код был на основе процедурной парадигмы. При появлении ООП в языке MQL в код были введены элементы ООП. Получилась некая смесь. Но все работает.
Список статей:
1) ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Часть 1 (апрель 2007 года): https://www.mql5.com/ru/articles/1468
2) ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Часть 2 (июль 2007 года): https://www.mql5.com/ru/articles/1470
3) ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Графический интерфейс (январь 2017 года): https://www.mql5.com/ru/articles/2966
4) ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Поиск паттернов (февраль 2018 года): https://www.mql5.com/ru/articles/2990
Картинки поместить в папку Images, файлы с кодом в папку Indicators соответствующей версии терминала.
Версия для MT5 тормознутая. Это из-за особенностей терминала MT5. Где-то на форуме я поднимал тему по данной проблеме. В дискуссии ввязываться не было желания. Если кому интересно, могут оптимизировать. Если получится. Но, на мой взгляд, это тема больше для разработчиков терминала.
Версия для MT4 работает шустро. В свое время код максимально оптимизировался для скорости работы. И этот же код был портирован в версию для MT5. Но с наворотами, требуемыми терминалом MT5.
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Данные коды выкладываю как есть. В версиях для маркета, возможно, будут вноситься исправления.
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Дальнейшее развитие ZUP не планируется.