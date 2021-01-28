Экспорт "Обзор рынка" - "Символы", или списка всех доступных символов, а также "Спецификации" каждого символа в Excel - страница 2
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Автор - Рустам (XRust), 2012 год.
можете подсказать какая именно его публикация (индикатор, советник или что еще) имеет тот пример кода который Вы привели в предыдущем посте? Перерыл несколько аккакунтов Рустама и не нашел откуда этот кусок кода?Получается нет функции, которая возвращает информацию о типе символа (тип рынка), как приведено на картинке выше? Например, чтоб возвращало FOREX для форекс, а CFD для акций. По крайней мере я прошелся по всем функциям Справочника MQL5 "Получение рыночной информации" и не нашел.
Сначала сформируйте массив символов, после - превратите его в кортеж характеристик, затем - экспортируйте в таблицу.
Вот первый этап:
а то получается по Вашему описанию я должен сначала создать массив символов. Но ведь я пишу его и так в CSV используя функции "Получение рыночной информации" и построчно заполняю созданную таблицу.
Вот теперь например нужно значение Calculation (Способ расчетов) из Спецификации Символа. Для форекс пары в Спецификации любого символа в терминале там сейчас forex, для акций CFD. Но так чтоб функция возвращала именно "forex" или "CFD" - не могу найти такую функцию.
пытался так
но это возвращает только цифру. Я так понял каждая цифра это определенный тип (рынок) символа. Я так понял посмотрев на ENUM_SYMBOL_CALC_MODE, там первое SYMBOL_CALC_MODE_FOREX, второе SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE и т.д. Возможно я не правильно понял. Как получить именно вот такой текст о типе (рынке) символа?Дело в том что в SymbolInfoString() такой информации не нашел.
а то получается по Вашему описанию я должен сначала создать массив символов. Но ведь я пишу его и так в CSV используя функции "Получение рыночной информации" и построчно заполняю созданную таблицу.
Вот теперь например нужно значение Calculation (Способ расчетов) из Спецификации Символа. Для форекс пары в Спецификации любого символа в терминале там сейчас forex, для акций CFD. Но так чтоб функция возвращала именно "forex" или "CFD" - не могу найти такую функцию.
пытался так
но это возвращает только цифру. Я так понял каждая цифра это определенный тип (рынок) символа. Я так понял посмотрев на ENUM_SYMBOL_CALC_MODE, там первое SYMBOL_CALC_MODE_FOREX, второе SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE и т.д. Возможно я не правильно понял. Как получить именно вот такой текст о типе (рынке) символа?Дело в том что в SymbolInfoString() такой информации не нашел.
есть замечательная фича (не совсем функция) EnumToString :-) и есть оператор языка switch, комбинируя их можно получить требуемое.. по заранее известным константам отдать строковые константы, по прочим вырезать "SYMBOL_CALC_MODE_" и получить в остатке FOREX,FOREX_NO_LEVERAGE и так далее
есть замечательная фича (не совсем функция) EnumToString :-) и есть оператор языка switch, комбинируя их можно получить требуемое.. по заранее известным константам отдать строковые константы, по прочим вырезать "SYMBOL_CALC_MODE_" и получить в остатке FOREX,FOREX_NO_LEVERAGE и так далее
я не могу понять, почему в MQL5 для того чтоб взять обычное значение из спецификации нужно делать непонятные танцы с бубном?! Это же просто значение в таблице по каждому символу. Для любой другой информации можно получить значение, а для Calculation (Способ расчетов) из Спецификации Символа такой функции (возможности) нет?! Я не могу в это поверить ((( Ведь этому полю в Спецификации должна быть обычная функция которая вернет значение этого поля, разве нет?!
даже если делаю таки потом записываю в CSV значение MarketType, переменная возвращает цифру ((( Пожалуйста помогите с этой загадкой Спецификации Символа
Пожалуйста помогите с этой загадкой Спецификации Символа
Загадка не в спецификации. Разберитесь, что такое перечисление.
Загадка не в спецификации. Разберитесь, что такое перечисление.
Я правильно понял? - получить "текст" как в Спецификации не получится. Придется создавать список с названиями из enum и присваивать каждому номеру название из этого перечисления? Например, "если 0 то это forex, если 1 то это no-leverage-forex" и т.д. в таком же духе?
Я правильно понял? - получить "текст" как в Спецификации не получится. Придется создавать список с названиями из enum и присваивать каждому номеру название из этого перечисления? Например, "если 0 то это forex, если 1 то это no-leverage-forex" и т.д. в таком же духе?
Да, или StringSubString + EnumToString, как советовали выше.
Даже если сделать как в одном из примеров здесь https://www.mql5.com/en/forum/333100
Все равно получаем не то что показывает в Спецификации брокер.