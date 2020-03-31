Индикатор, Нужна консультация по авто-управлению ДИСТАНЦИЕЙ между текстом (МТ-4) - страница 4
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Ну да, но это не соответствует запросу топикстартера.
Но за то соответствует его задаче. А задача - знать название паттерна и процент.
Подожди, а мне зачем? Я умею, могу, но мне пока не нужно.
Я дал вопрошающему направление где можно вполне себе качественно сделать. Николай даже привёл пример кода (я не глядел что там).
Остальное - дело топикстартера - либо подгонять граф.объекты по высоте друг к другу в разных ситуациях (их там вроде три штуки на свечу), либо всё сделать на маленьком канвасе для одной свечи и задать ему место отрисовки. Чего я-то за него должен это делать?
Ты уже начал спор.
Самый просто вариант - повернуть тестовые метки на 90 градусов и написать все в одну строку
Побеждай, или проигрывай.
Ты уже начал спор.
Самый просто вариант - повернуть тестовые метки на 90 градусов и написать все в одну строку
Побеждай, или проигрывай.
Не ведусь на "слабо".
Сразу скажу - не слабо. Но и нет времени на игрища. Считай, что я проиграл, добро?
Но за то соответствует его задаче. А задача - знать название паттерна и процент.
Мне всегда думалось, что раз человек показывает картинку с тем, чего хочет добиться, и спрашивает как этого добиться, то нужно подсказать направление достижения именно обозначенной цели, а не предложить другую.
Вроде как хорошо, когда вместо колбасы предлагают суррогат попроще, но хочется колбасы.
Не ведусь на "слабо".
Сразу скажу - не слабо. Но и нет времени на игрища. Считай, что я проиграл, добро?
Дык, спорил не со мною)
Дык, спорил не со мною)
Дык, и не спорил...
Где? Где спор-то?
Мне всегда думалось, что раз человек показывает картинку с тем, чего хочет добиться, и спрашивает как этого добиться, то нужно подсказать направление достижения именно обозначенной цели, а не предложить другую.
Вроде как хорошо, когда вместо колбасы предлагают суррогат попроще, но хочется колбасы.
Индюку тоже думалось. Впрочем понятно - сказывается психология бывшего таксиста. Если просят довезти - надо довезти, а не показать, что вот оно рядом, через два дома и можно дойти пешком.
Дык, и не спорил...
Где? Где спор-то?
Просто реши проблему.
Канвас кажется монстром? И поэтому нужно создать Франкенштейна...
Артём, если у вас уже ЕСТЬ опыт в этом направлении - можете ЛИ взяться за это дело (через фриланс) = допилить многострочную подпись (?!!) :)
....... не успеваю читать комменты ))
Dmitry Fedoseev - ваше предложение ==> "Самый просто вариант - повернуть тестовые метки на 90 градусов и написать все в одну строку."
уже делалось ... посмотрел - не то (!) == очень тяжело воспринимать написанное (!) ... эт для японцам будет НОРМ == у них и так письменность ВЕРТИКАЛЬНАЯ :D.
... в голове думал == ну ок , под 45* (?!) ... чуть лучше ... но НЕ ТО (!) == длиннострок полуается (!) ... а трейдеру ж нужно НЕ "КНИГИ" ЧИТАТЬ, а быстро ориентироваться на найденные паттерны (!),
и для этого как раз ОПТИМАЛЬНО подходит коротенькая надпись , но в 3 строки :
... в целом == получилось ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО ))) (благодарен разработчику))
... сами уникальные "разворотные" паттерны - это заслуга Вайкофа, и его последователей))
найти их, зная примерную методу - ПОЛУЧИЛОСЬ ))) и очень-таки НЕПЛОХО ))))
сейчас дорабатывается "фильтр", который отсеивает ЛОЖНЫЕ сигналы ... сам фильтр ЕСТЬ, но он где-то глючит на уровне функций терминала :( ..... ищем "обходные пути" (!)
... в принципе - это уже ГОТОВЫЙ индикатор )) осталось только доработать фильтр (отсев ложных) , и "межстрочный интервал" , чтобы небыло ТАКОГО :
Можете думать от чем угодно и как угодно. Но реальность остается реальностью независимо от того, что вы о ней думаете. А реальность такова, что эти красивости мало кому нужны, особенно из тех, кто во фрилансе заказывает. А уж когда пишут для себя. пишут еще проще.
Вот сам этот факт поражает - ходить с канвасом в протянутой руке там, где люди в основном с презрением относятся даже к обычным индикаторам.
канвас однозначно полезен, например — панели/таблицы/шкалы гораздо удобней делать на одном холсте.