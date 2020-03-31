Индикатор, Нужна консультация по авто-управлению ДИСТАНЦИЕЙ между текстом (МТ-4) - страница 4

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Artyom Trishkin:
Ну да, но это не соответствует запросу топикстартера.

Но за то соответствует его задаче. А задача - знать название паттерна и процент.

 
Artyom Trishkin:

Подожди, а мне зачем? Я умею, могу, но мне пока не нужно.

Я дал вопрошающему направление где можно вполне себе качественно сделать. Николай даже привёл пример кода (я не глядел что там).

Остальное - дело топикстартера - либо подгонять граф.объекты по высоте друг к другу в разных ситуациях (их там вроде три штуки на свечу), либо всё сделать на маленьком канвасе для одной свечи и задать ему место отрисовки. Чего я-то за него должен это делать?

Ты уже начал спор. 

Самый просто вариант - повернуть тестовые метки на 90 градусов и написать все в одну строку

Побеждай, или проигрывай. 

 
Алексей Тарабанов:

Ты уже начал спор. 

Самый просто вариант - повернуть тестовые метки на 90 градусов и написать все в одну строку

Побеждай, или проигрывай. 

Не ведусь на "слабо".

Сразу скажу - не слабо. Но и нет времени на игрища. Считай, что я проиграл, добро?

 
Dmitry Fedoseev:

Но за то соответствует его задаче. А задача - знать название паттерна и процент.

Мне всегда думалось, что раз человек показывает картинку с тем, чего хочет добиться, и спрашивает как этого добиться, то нужно подсказать направление достижения именно обозначенной цели, а не предложить другую.

Вроде как хорошо, когда вместо колбасы предлагают суррогат попроще, но хочется колбасы.

 
Artyom Trishkin:

Не ведусь на "слабо".

Сразу скажу - не слабо. Но и нет времени на игрища. Считай, что я проиграл, добро?

Дык, спорил не со мною) 

 
Алексей Тарабанов:

Дык, спорил не со мною) 

Дык, и не спорил...

Где? Где спор-то?

 
Artyom Trishkin:

Мне всегда думалось, что раз человек показывает картинку с тем, чего хочет добиться, и спрашивает как этого добиться, то нужно подсказать направление достижения именно обозначенной цели, а не предложить другую.

Вроде как хорошо, когда вместо колбасы предлагают суррогат попроще, но хочется колбасы.

Индюку тоже думалось. Впрочем понятно - сказывается психология бывшего таксиста. Если просят довезти - надо довезти, а не показать, что вот оно рядом, через два дома и можно дойти пешком. 

 
Artyom Trishkin:

Дык, и не спорил...

Где? Где спор-то?

Просто реши проблему. 

 
Artyom Trishkin:
Канвас кажется монстром? И поэтому нужно создать Франкенштейна...
Многострочный комментарий делается на раз.

Артём, если у вас уже ЕСТЬ опыт в этом направлении - можете ЛИ взяться за это дело (через фриланс) = допилить многострочную подпись (?!!) :)



....... не успеваю читать комменты ))

Dmitry Fedoseev - ваше предложение ==> "Самый просто вариант - повернуть тестовые метки на 90 градусов и написать все в одну строку."
уже делалось ... посмотрел - не то (!) == очень тяжело воспринимать написанное (!) ... эт для японцам будет НОРМ == у них и так письменность ВЕРТИКАЛЬНАЯ :D.

... в голове думал == ну ок , под 45* (?!) ... чуть лучше ... но НЕ ТО (!) == длиннострок полуается (!) ... а трейдеру ж нужно НЕ "КНИГИ" ЧИТАТЬ, а быстро ориентироваться на найденные паттерны (!),
и для этого как раз ОПТИМАЛЬНО подходит коротенькая надпись , но в 3 строки :



... в целом == получилось ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО ))) (благодарен разработчику)) 

... сами уникальные "разворотные" паттерны - это заслуга Вайкофа, и его последователей))

найти их, зная примерную методу - ПОЛУЧИЛОСЬ ))) и очень-таки НЕПЛОХО ))))

сейчас дорабатывается "фильтр", который отсеивает ЛОЖНЫЕ сигналы ... сам фильтр ЕСТЬ, но он  где-то глючит на уровне функций терминала  :(  ..... ищем "обходные пути" (!)

... в принципе - это уже ГОТОВЫЙ индикатор )) осталось только доработать фильтр (отсев ложных) , и "межстрочный интервал" , чтобы небыло ТАКОГО :



 
Dmitry Fedoseev:

Можете думать от чем угодно и как угодно. Но реальность остается реальностью независимо от того, что вы о ней думаете.  А реальность такова, что эти красивости мало кому нужны, особенно из тех, кто во фрилансе заказывает. А уж когда пишут для себя. пишут еще проще.

Вот сам этот факт поражает - ходить с канвасом в протянутой руке там, где люди в основном с презрением относятся даже к обычным индикаторам.

канвас однозначно полезен, например — панели/таблицы/шкалы гораздо удобней делать на одном холсте.

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