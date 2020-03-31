Индикатор, Нужна консультация по авто-управлению ДИСТАНЦИЕЙ между текстом (МТ-4) - страница 3

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Dmitry Fedoseev:

Нет. Это никому не нужно, кроме маленькой горстки энтузиастов. А в основном людям нужно так, что бы все было просто, прямо и понятно. 

Энтузиастом вы считаете, видимо Николая. Так он ведь просто изгаляется с возможностями канваса. А на самом деле если применять канвас без «выкрутасов» получается отличная возможность замены всех лейблов и много чего ещё...

Вот один пример канваса без «выкрутасов»

Создание одного OBJ_BITMAP_LABEL для флага и одного для вывода текста.

 
Alexey Viktorov:

Энтузиастом вы считаете, видимо Николая. Так он ведь просто изгаляется с возможностями канваса. А на самом деле если применять канвас без «выкрутасов» получается отличная возможность замены всех лейблов и много чего ещё...

Вот один пример канваса без «выкрутасов»

Создание одного OBJ_BITMAP_LABEL для флага и одного для вывода текста.

И кому и зачем это надо?

 
Artyom Trishkin:
Так ведь проще и понятнее написать/нарисовать на канвасе всё изобретаемое-двигаемое-подстраиваемое при помощи граф.объектов. Объект прост. Но их соотношение - огород. А канвас - тоже объект, но один на свечу - создал холст и нарисовал там всё необходимое. И не нужно думать как сохранить дистанции межстрочные при изменении периода графика и верт.масштаба.

Можете думать от чем угодно и как угодно. Но реальность остается реальностью независимо от того, что вы о ней думаете.  А реальность такова, что эти красивости мало кому нужны, особенно из тех, кто во фрилансе заказывает. А уж когда пишут для себя. пишут еще проще.

Вот сам этот факт поражает - ходить с канвасом в протянутой руке там, где люди в основном с презрением относятся даже к обычным индикаторам.

 
Dmitry Fedoseev:

Можете думать от чем угодно и как угодно. Но реальность остается реальностью независимо от того, что вы о ней думаете.  А реальность такова, что эти красивости мало кому нужны, особенно их тех, кто во фрилансе заказывает. А уж когда пишут для себя. пишут еще проще.

Вот сам этот факт поражает - ходить с канвасом в протянутой руке там, где люди в основном с презрением относятся даже к обычным индикаторам.

Однако, вопрошающий человек здесь как раз сказал для чего ему это надо. И самый простой вариант для этого - канвас. Всё остальное - субъективности.
 
Artyom Trishkin:
Однако, вопрошающий человек здесь как раз сказал для чего ему это надо. И самый простой вариант для этого - канвас. Всё остальное - субъективности.

Самый просто вариант - повернуть тестовые метки на 90 градусов и написать все в одну строку.

 
Dmitry Fedoseev:

Самый просто вариант - повернуть тестовые метки на 90 градусов и написать все в одну строку.

Ну да, но это не соответствует запросу топикстартера.
 
Через три дня использования этого индикатора надписи будут отключены и их существование будет забыто навсегда.
 
Artyom Trishkin:
Ну да, но это не соответствует запросу топикстартера.

Артем, так напиши код, соответствующий запросу топикстартера. Куча народа полюбит Canvas, а всего-то: сделать читаемой надпись у графика. 

 
Алексей Тарабанов:

Артем, так напиши код, соответствующий запросу топикстартера. Куча народа полюбит Canvas, а всего-то: сделать читаемой надпись у графика. 

Подожди, а мне зачем? Я умею, могу, но мне пока не нужно.

Я дал вопрошающему направление где можно вполне себе качественно сделать. Николай даже привёл пример кода (я не глядел что там).

Остальное - дело топикстартера - либо подгонять граф.объекты по высоте друг к другу в разных ситуациях (их там вроде три штуки на свечу), либо всё сделать на маленьком канвасе для одной свечи и задать ему место отрисовки. Чего я-то за него должен это делать?

 
Алексей Тарабанов:

Артем, так напиши код, соответствующий запросу топикстартера. Куча народа полюбит Canvas, а всего-то: сделать читаемой надпись у графика. 

Хорошее предложение, и сразу становится понятно, что все не так радужно))

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