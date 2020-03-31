Индикатор, Нужна консультация по авто-управлению ДИСТАНЦИЕЙ между текстом (МТ-4) - страница 2
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В МТ4 нет нормального решения сей проблемы. Один вариант - использовать ATR с периодом этак 100 баров (и смещением 1), второй вариант - написать функцию возвращающую пункты в зависимости от таймрейма.
По-моему, канвас - абсолютно кроссплатформенное универсальное решение, имеющее огромные возможности в сравнении с граф.объектами.
зачем всё подписывать словами?
это ведь сильно перегрузит восприятие — куча текста на чарте.
я бы сделал разные значки-символы для каждого паттерна (ну и выбор кода символа в параметрах).
как сделать без канваса, но по тем же принципам:
1. для определения текущего отступа понадобится текущая высота окна графика в пикселях: ChartGetInteger со свойством CHART_HEIGHT_IN_PIXELS
2. для определения начала отрисовки: ChartTimePriceToXY
3. как определится какой участок графика мы сейчас видим? ChartGetInteger со свойствами CHART_VISIBLE_BARS и CHART_FIRST_VISIBLE_BAR
4. всё происходит в OnChartEvent. рисуем объекты типа метка OBJ_LABEL
а вообще вспоминается старый скулёж (мой в том числе) по поводу многострочного текста... эх, если бы...
как сделать без канваса, но по тем же принципам:
1. для определения текущего отступа понадобится текущая высота окна графика в пикселях: ChartGetInteger со свойством CHART_HEIGHT_IN_PIXELS
2. для определения начала отрисовки: ChartTimePriceToXY
3. как определится какой участок графика мы сейчас видим? ChartGetInteger со свойствами CHART_VISIBLE_BARS и CHART_FIRST_VISIBLE_BAR
4. всё происходит в OnChartEvent. рисуем объекты типа метка OBJ_LABEL
а вообще вспоминается старый скулёж (мой в том числе) по поводу многострочного текста... эх, если бы...
комментарий? это тот что в левом верхнем углу? как он поможет автору топика?
или вы имеете ввиду какой-то способ выводить многострочный текст с привязкой к цене/времени? не припомню такого объекта в четвёрке. научите?
пассаж про канвас и монстра я не понял...
кстати, вот пример на канвасе от Николая, почти то, что нужно автору, правки минимальные:
https://www.mql5.com/ru/forum/329224#comment_14363671
как сделать без канваса, но по тем же принципам:
1. для определения текущего отступа понадобится текущая высота окна графика в пикселях: ChartGetInteger со свойством CHART_HEIGHT_IN_PIXELS
2. для определения начала отрисовки: ChartTimePriceToXY
3. как определится какой участок графика мы сейчас видим? ChartGetInteger со свойствами CHART_VISIBLE_BARS и CHART_FIRST_VISIBLE_BAR
4. всё происходит в OnChartEvent. рисуем объекты типа метка OBJ_LABEL
а вообще вспоминается старый скулёж (мой в том числе) по поводу многострочного текста... эх, если бы...
Лучше написать функцию возвращающая дистанцию по цене, но соответствующую заданному количеству пикселей. Потом еще в OnChartEvent пройтись по видимой части графика и подкорректировать дистанции до текстовых меток. При таком подходе объем доработок минимален и отличие индикатора от обычного индикатора тоже минимально.
По-моему, канвас - абсолютно кроссплатформенное универсальное решение, имеющее огромные возможности в сравнении с граф.объектами.
Нет. Это никому не нужно, кроме маленькой горстки энтузиастов. А в основном людям нужно так, что бы все было просто, прямо и понятно.
Нет. Это никому не нужно, кроме маленькой горстки энтузиастов. А в основном людям нужно так, что бы все было просто, прямо и понятно.