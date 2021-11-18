что с Webmoney ? - страница 3

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Yevhenii Levchenko #:

В описании ошибка или это потому что денег нет для вывода?

Если нет денег, то дополнительно должна быть отдельная строка, которой в Вашем примере нет:


Или туда уже низя выводить?

Десять дней назад выводил. Все ОК.


P.S. давно на вебмани не выводил. Заказал только что на вывод, но автоматически не прошел платеж (раньше мгновенно было).

Да, мгновенно. Причем в профиле средства еще видны (написано, что осуществляется платеж), а они уже в кошельке ))

 
Ihor Herasko #:

Десять дней назад выводил. Все ОК.

Да, мгновенно. Причем в профиле средства еще видны (написано, что осуществляется платеж), а они уже в кошельке ))

Значит что-то пошло не так  (немного приморозилась операция вывода)  :)

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