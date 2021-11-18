что с Webmoney ? - страница 2

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Добрый день! теперь при выводе на вебмани просит смс (хотя вывожу на обычные ранее использованные реквизиты) поменять номер телефона не могу тк "старой" симке 10 лет и давно новая(  ..а документы  на подтверждение сервисдеск почему то  оставляет без внимания. Спасибо.
 
скорее вся старая база стерта, поэтому и просит, как за новый добавленный кошелек. 
 
Ну вроде заработала Webmoney :)
 
Надеюсь, больше не будут отключать.
 
Почему пополнения через WMZ нет? Мне что, менять на рубли на карту, потом с карты опять менять с рублей на доллары? Что за бред?
[Удален]  
Что с PayPal? Не даёт вывод на Альфу. Вообще никуда короче
 
У меня такая же ошибка, когда ее исправят?
 
William Oswaldo Mayorga Urduy:
У меня такая же ошибка, когда ее исправят?

Какая ошибка? Как остальным догадаться какая у Вас ошибка?

 
Vladimir Karputov :

¿Qué error? ¿Cómo pueden los demás adivinar qué error tienes?

Это была моя ошибка, я указал неправильный адрес

 

В описании ошибка или это потому что денег нет для вывода? Или туда уже низя выводить?

P.S. давно на вебмани не выводил. Заказал только что на вывод, но автоматически не прошел платеж (раньше мгновенно было).



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