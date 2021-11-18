что с Webmoney ? - страница 2
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У меня такая же ошибка, когда ее исправят?
Какая ошибка? Как остальным догадаться какая у Вас ошибка?
¿Qué error? ¿Cómo pueden los demás adivinar qué error tienes?
Это была моя ошибка, я указал неправильный адрес
В описании ошибка или это потому что денег нет для вывода? Или туда уже низя выводить?
P.S. давно на вебмани не выводил. Заказал только что на вывод, но автоматически не прошел платеж (раньше мгновенно было).