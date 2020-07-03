Завышенное ГО в тестере стратегий.
Продолжил исследования.
Добавил такую штуку
***
Вместо лимиток, сделал что бы робот маркет ордер кидал
Вот что получилось, на 1 лот нужно маржи 29 тыс руб.
Но при открытии позиции, тестер показывает что из 200 тыс руб, свободой маржи 31 тыс остается.
Если ставим депозит 100 тыс руб.
То вот такая картина.
Макет ордер мы открыть можем судя по проверки маржи, стоит сто и в покупки и продажи открыться можем
Макет заявка исполняется и при этом в журнале ни каких ошибок не выскакивает
Свободной маржи - 68 тыс... прям какие то чудеса
- маркет ордерами мы получается в долг открываем позы, а вот лимитные ордера система не пропускает, при изменении торговли с маркет на лимитный ордер, он выставиться на 100 тыс депозита не может.
И проити проверку так же не может
***
Пожалуйста вставьте код ПРАВИЛЬНО, а не в виде картинок.
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Пожалуйста вставьте код ПРАВИЛЬНО, а не в виде картинок.
А что правилами форума запрещено скрины кода показывать ?
Если кто-то захочет воспроизвести Ваш код - как он вставит Ваш код себе в редактор???
Если кто-то захочет воспроизвести Ваш код - как он вставит Ваш код себе в редактор???
Смысл не в том как, кто захочет если что то вставить он вставит, смысл в том что я привык придерживаться правил, если правилами не запрещено
выкладывать на форум скриншоты чего либо, в не зависимости что на них изображено, если это не противоречит тем же правилам, почему вы
отходите от этих правил, навязывая участникам форума свои правила, только потому что это именно вам захотелось.
Понимаю вы модератор, но модератор это тот человек который неприкосновенно выполняет правила ресурса сам и следит за другими, а вы получается придумываете еще свои правила принуждая их выполнять... - вот этого мне не понятно, еще позволили себе удалить мои скрины, зачем вы это сделали ? я ими что то нарушил что вы их удалили ?
Я никоим образом не вступаю с вами в споры и перепалки, просто объясните, может где то в соглашениях ресурса прописано что модератор форума
может изменять соглашения принятые пользователями ресурса под себя, без их уведомления. Если такого нет, то мне не понятно, выходит так -
что бы во всех темах, отсутствовали какие либо скриншоты, в которых как то прямо или косвенно присутствует какой либо программный код, я так
хочу - я так сказал и мои требования не обсуждаются.
В итоге не понимаю я как работает расчет маржи в тестере стратегий. В реале робот торгует, но в тестере я вижу какие то другие данные по
стоимости 1 лота.
Ставлю 10 февраля, он за открытие позиции в 1 берет 166 тыс руб
Ставлю 20 марта, он маржи берет уже 46 тыс руб
Как проводить оптимизации алгоритмов, не понятно
Вы сами хотите получить ответ на свой вопрос, или лишь-бы написать повозмущаться и все.
Как таковое речь только об этом. Поэтому и просят всегда вставлять код, а не его скрин.
Konstantin Seredkin все довольно просто. Ни кто как таковое ваш код воспроизводить у себя не станет. Просто лень, она как известно у человека вперед рождается. А когда код нормально оформлен, то скопировать и вставить к себе в редактор не так сложно.
Вы сами хотите получить ответ на свой вопрос, или лишь-бы написать повозмущаться и все.
Как таковое речь только об этом. Поэтому и просят всегда вставлять код, а не его скрин.
Мой вопрос вообще не о коде, а о работе тестера, я скачал в кода базе простую торговую панель, запустил ее в тестере на визуале, открываю позицию в бай или сел, а маржи на 1 лот фьючерса на индекс РТС улетает 168 тыс руб. Вот именно этот вопрос меня интересует, почему при стоимости 1 лота фьючерса на индекс РТС в 38 тыс
Тестер снимает за это же открытие 166 тыс
Я думал это из за выходных, но нет, что бы протестировать какой либо алгоритм, мне приходится в тестере ставить сумму в миллион, что бы протестировать что либо в 2-3 лота РТС.
Вот именно этот момент меня интересует, меня устроит любой компетентный ответ, обсуждать кому и что куда вставлять мне интереса нет.
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Подскажите кто компетентен в этом вопросе, до вчерашнего дня все было замечательно, робот тестировался, оптимизировался.
Но вчера начали замечать, те сеты что подобраны на прошлой недели, при прогоне сливают на этой и это не только у меня, у всей группы при тестировании снизу шкала показывает завышенные ГО по 120-140%
Вставил распринтовку по марже
Запустил на визуале и вот что обнаружил.
При открытии позиции, маржи на 1 лот улетает 168 тыс.
Если выставить депозит не 200, а 100 тыс в тестере, то сыпет ошибку
Терминал открывашки, счет реальный
В чем может быть проблема, может что то глюкануло.