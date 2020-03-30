Вернули для вывода WebMoney ! - страница 2
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Как минимум с СНГ так точно.....
Народ с Монголии просит продать через вебмани, но Я придерживаюсь продаж с защитой маркета, поэтому клиент потерян.
WM это хорошо.
возможность выбора ввода/вывода это хорошо.
Коллеги, а кто ни будь может мне объяснить следующее.
На странице вывода, где указывается номер кошелька рядом стоит ограничением у меня макс 6.85 с учётом комиссии. Ну ок, в вожу сумму ровно 6, пишет минимальная сумма вывода 10, в вожу 10, пишет максимальная сумма вывода 6.85 и далее по кругу. Как в таком случае вывести???
Это в обще законно????!!!! :-)
Коллеги, а кто ни будь может мне объяснить следующее.
На странице вывода, где указывается номер кошелька рядом стоит ограничением у меня макс 6.85 с учётом комиссии. Ну ок, в вожу сумму ровно 6, пишет минимальная сумма вывода 10, в вожу 10, пишет максимальная сумма вывода 6.85 и далее по кругу. Как в таком случае вывести???
Это в обще законно????!!!! :-)
Что именно не ясно? Минимальная сумма на вывод равна $10. Вот как наберёте минимальную сумму - вот тогда и сможете выводить.
А что не понятно, менее чем 10 дол выводить нельзя , а максимальная сумма это ваши деньги минус комиссия системы . Пока не будет 10 дол , не выведите .
Да, но у меня баланс гораздо больше, причём с тремя цифрами после точки. Что на это скажете?
Значит Ваших средст ровно 6.85. А остальное - внимательно смотрите - вероятно это Ваш долг перед системой за возврат покупок или же наоборот ещё не размороженные средства. В общем или предоставляйте полную информацию или не пишите загадками.
Возможно средства ещё заморожены сервисом.
Интересное кино, месяца как три назад или даже более заводил 30 баксов для оплаты фриланса. Один чел взялся, то есть бабло сервис заморозил. После недели ничего неделанья исполнитель отказался от работы и бабло вернулось мне обратно. Так это было ещё до нового года. Что в таком случае скажете?
Да чего уж стеснятся. Аж в октябре дело было....
Может система глюканула из за 0,001 доллара??? Мне как бы такие меры валюты не веданы. Десятая цента не шутка ли :-(
Интересное кино, месяца как три назад или даже более заводил 30 баксов для оплаты фриланса. Один чел взялся, то есть бабло сервис заморозил. После недели ничего неделанья исполнитель отказался от работы и бабло вернулось мне обратно. Так это было ещё до нового года. Что в таком случае скажете?
Да чего уж стеснятся. Аж в октябре дело было....
Может система глюканула из за 0,001 доллара??? Мне как бы такие меры валюты не веданы. Десятая цента не шутка ли :-(
Можно вывести только заработанные средства внутри сервиса, но нельзя вывести заведённые деньги. С суммы 37 вычесть 30 заведённых, как раз и получается 6.86 с вычетом комиссии.
Выход: довести баланс до 40.20$, из них сделать вывод 10$, а остальные 30 потратить внутри сервиса: Маркет, фриланс, облако