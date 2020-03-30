Вернули для вывода WebMoney ! - страница 3
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Можно вывести только заработанные средства внутри сервиса, но нельзя вывести заведённые деньги. С суммы 37 вычесть 30 заведённых, как раз и получается 6.86 с вычетом комиссии.
Выход: довести баланс до 40.20$, из них сделать вывод 10$, а остальные 30 потратить внутри сервиса: Маркет, фриланс, облако
Вот те раз, что за безпредел. Это где то указано в правилах??? Странноватое, вы не находите? То есть туда дуй, а от туда уй? Я разочарован :-(
Это где-то здесь
Вот те раз, что за безпредел. Это где то указано в правилах??? Странноватое, вы не находите? То есть туда дуй, а от туда уй? Я разочарован :-(
Многие пользователи не получают бонусы(в том числе и я).
Мало того получаете бонусы, еще и жалуетесь.
Многие пользователи не получают бонусы(в том числе и я).
Мало того получаете бонусы, еще и жалуетесь.