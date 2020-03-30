Вернули для вывода WebMoney ! - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

Можно вывести только заработанные средства внутри сервиса, но нельзя вывести заведённые деньги. С суммы 37 вычесть 30 заведённых, как раз и получается 6.86 с вычетом комиссии.

Выход: довести баланс до 40.20$, из них сделать вывод 10$, а остальные 30 потратить внутри сервиса: Маркет, фриланс, облако

Вот те раз, что за безпредел. Это где то указано в правилах??? Странноватое, вы не находите? То есть туда дуй, а от туда уй? Я разочарован :-(
 
Mihail Marchukajtes:
Вот те раз, что за безпредел. Это где то указано в правилах??? Странноватое, вы не находите? То есть туда дуй, а от туда уй? Я разочарован :-(

Это где-то здесь

Платежи и методы оплаты
Платежи и методы оплаты
  • www.mql5.com
Внутренняя платежная система MQL5.community была изначально создана для оплаты гонорара авторам статей. Но жизнь сообщества не стоит на месте, и с момента запуска платежной системы на сайте появилось множество полезных для трейдеров сервисов, которые подразумевают товарно-денежные отношения между двумя сторонами: Маркет — магазин приложений...
 
Mihail Marchukajtes:
Вот те раз, что за безпредел. Это где то указано в правилах??? Странноватое, вы не находите? То есть туда дуй, а от туда уй? Я разочарован :-(

Многие пользователи не получают бонусы(в том числе и я).

Мало того получаете бонусы, еще и жалуетесь.

 
Petros Shatakhtsyan:

Многие пользователи не получают бонусы(в том числе и я).

Мало того получаете бонусы, еще и жалуетесь.

Так я бабло завел и оно теперь лежит без надобности и забрать не могу. Походу метаквоты его уже потратили и отдавать не хотят. :-) Нужно подумать что бы этакого на фрилансе заказать. Хм????
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