Объясните механизм. Если я об одного маркетмейкера открылся, как я теперь могу об другого маркетмейкера закрыть сделку? - страница 7

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Aliaksandr Hryshyn:
Хотите сказать, что спрэд, комиссии могут покрыть это всё? 

да.)

 

Объясните, непонимаю. 

Зачем нужны поставщики ликвидности и маркетмейкеры на рынке? Это вообще КТО? 

Понятно, что Рынок это:

1. Cпекулянты.

2. Посредники сводящие заявки.

Спекулянты - сами себе поставщики ликвидности. Они же и "маркетмейкеры", - потому что двигают цену. Не дядя, общий контрагент, с карманом забитым ликвидностью, а сами трейдеры двигают цену.

Однако, если у трейдеров денег мало и обеспечить волатильность они не могут... Тогда нужна помощь. Вот она и приходит в виде "поставщиков ликвидности" и "маркетмейкеров".

Только, игра с маркетмейкером на рынке - это совсем иная игра. 

В чем разница торговли между собой и против одного? Пусть каждый сам ищет ответ.  

 
Реter Konow:

Объясните, непонимаю. 

Зачем нужны поставщики ликвидности и маркетмейкеры на рынке? Это вообще КТО? 

Понятно, что Рынок это:

1. Cпекулянты.

2. Посредники сводящие заявки.

Спекулянты - сами себе поставщики ликвидности. Они же и "маркетмейкеры", - потому что двигают цену. Не дядя, общий контрагент, с карманом забитым ликвидностью, а сами трейдеры двигают цену.

Однако, если у трейдеров денег мало и обеспечить волатильность они не могут... Тогда нужна помощь. Вот она и приходит в виде "поставщиков ликвидности" и "маркетмейкеров".

Только, игра с маркетмейкером на рынке - это совсем иная игра. 

В чем разница торговли между собой и против одного? Пусть каждый сам ищет ответ.  

Теоретически при нормальной организации работы брокера и биржи в целом каждый клиент торгует только с маркетмейкерами и ни с кем себе подобным. Хочешь купить Маркет тебе продаст, захочешь одновременно продать он у тебя купит. И сделает это именно он, а не другой участник рынка. То есть работа идёт исключительно через Маркетмейкера, а не напрямую народ междусобойчики совершает. Это в классическом понимании организации работы рынка. Этакий универсальный участник рынка который выполнит любой твой каприз в пределах спикуляции. Это как деньги. Что такое деньги? Это универсальный товар. Так и маркет мейкер это универсальный игрок, который может совершать сделки в любую сторону и при этом оставаться в прибыли в рамках спреда. Но поверьте ему и этого достаточно. Хоть и риски в их работе тоже присутствуют и они также могут слиться не умеючи. ИМХО.

Ну и очередная злоба дня, как ни крути:

Да потому что я победил деление на НОЛЬ :-)

 
А ничего, что играя против всех с абсолютным денежным преимуществом, он еще и все позиции видит? Тоже нормально? Ну, ладно... ...мы, как говорится, крепчаем...)))

И кто же вам обьяснил, что такая модель рынка нормальная? С чего это вы взяли? Или, это сарказм такой... тогда, понятно.

И сам то он, чем рискует? Тем, что свои деньги вам проиграет, предоставив вам же плечо  1:500? То есть, у трейдеров есть шанс, что он настолько туп, что играя на обоих сторонах доски может проиграть?
 
Реter Konow:
А ничего, что играя против всех с абсолютным денежным преимуществом, он еще и все позиции видит? Тоже нормально? Ну, ладно... ...мы, как говорится, крепчаем...)))

И кто же вам обьяснил, что такая модель рынка нормальная? С чего это вы взяли? Или, это сарказм такой... тогда, понятно.

Кто - он?

Ктулху?

 
Mihail Marchukajtes:


Да потому что я победил деление на НОЛЬ :-)

Но ты ж понимаешь, что рисковать своими деньгами на реальном счету все же не стоит, да?

 
Дмитрий:

Кто - он?

Ктулху?

Контрагент. 
 
Реter Konow:
А ничего, что играя против всех с абсолютным денежным преимуществом, он еще и все позиции видит? Тоже нормально? Ну, ладно... ...мы, как говорится, крепчаем...)))

И кто же вам обьяснил, что такая модель рынка нормальная? С чего это вы взяли? Или, это сарказм такой... тогда, понятно.
Я уже объяснял выше что маркет тарится дальними фьючерсами с низу и с верху и распродаёт их в течении эспирации участникам рынка тем самым торгуя спредом, на нём и зарабатывает. Вы как то однобоко смотрите на рынок. Посмотрите лекции Твардовского и для Вас откроется новый мир рынка, я уверен.
 
Дмитрий:

Но ты ж понимаешь, что рисковать своими деньгами на реальном счету все же не стоит, да?

Окститесь батенька, я на рынке по времени поболее Вашего буду и с 2007 года торгую ТОЛЬКО на реальном счёте. С виртуального как то вывести не получалось, вот я и подумал..... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Я уже объяснял выше что маркет тарится дальними фьючерсами с низу и с верху и распродаёт их в течении эспирации участникам рынка тем самым торгуя спредом, на нём и зарабатывает. Вы как то однобоко смотрите на рынок. Посмотрите лекции Твардовского и для Вас откроется новый мир рынка, я уверен.
Ну, ну...
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