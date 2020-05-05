Объясните механизм. Если я об одного маркетмейкера открылся, как я теперь могу об другого маркетмейкера закрыть сделку? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотите сказать, что спрэд, комиссии могут покрыть это всё?
да.)
Объясните, непонимаю.
Зачем нужны поставщики ликвидности и маркетмейкеры на рынке? Это вообще КТО?
Понятно, что Рынок это:
1. Cпекулянты.
2. Посредники сводящие заявки.
Спекулянты - сами себе поставщики ликвидности. Они же и "маркетмейкеры", - потому что двигают цену. Не дядя, общий контрагент, с карманом забитым ликвидностью, а сами трейдеры двигают цену.
Однако, если у трейдеров денег мало и обеспечить волатильность они не могут... Тогда нужна помощь. Вот она и приходит в виде "поставщиков ликвидности" и "маркетмейкеров".
Только, игра с маркетмейкером на рынке - это совсем иная игра.
В чем разница торговли между собой и против одного? Пусть каждый сам ищет ответ.
Объясните, непонимаю.
Зачем нужны поставщики ликвидности и маркетмейкеры на рынке? Это вообще КТО?
Понятно, что Рынок это:
1. Cпекулянты.
2. Посредники сводящие заявки.
Спекулянты - сами себе поставщики ликвидности. Они же и "маркетмейкеры", - потому что двигают цену. Не дядя, общий контрагент, с карманом забитым ликвидностью, а сами трейдеры двигают цену.
Однако, если у трейдеров денег мало и обеспечить волатильность они не могут... Тогда нужна помощь. Вот она и приходит в виде "поставщиков ликвидности" и "маркетмейкеров".
Только, игра с маркетмейкером на рынке - это совсем иная игра.
В чем разница торговли между собой и против одного? Пусть каждый сам ищет ответ.
Теоретически при нормальной организации работы брокера и биржи в целом каждый клиент торгует только с маркетмейкерами и ни с кем себе подобным. Хочешь купить Маркет тебе продаст, захочешь одновременно продать он у тебя купит. И сделает это именно он, а не другой участник рынка. То есть работа идёт исключительно через Маркетмейкера, а не напрямую народ междусобойчики совершает. Это в классическом понимании организации работы рынка. Этакий универсальный участник рынка который выполнит любой твой каприз в пределах спикуляции. Это как деньги. Что такое деньги? Это универсальный товар. Так и маркет мейкер это универсальный игрок, который может совершать сделки в любую сторону и при этом оставаться в прибыли в рамках спреда. Но поверьте ему и этого достаточно. Хоть и риски в их работе тоже присутствуют и они также могут слиться не умеючи. ИМХО.
Ну и очередная злоба дня, как ни крути:
Да потому что я победил деление на НОЛЬ :-)
А ничего, что играя против всех с абсолютным денежным преимуществом, он еще и все позиции видит? Тоже нормально? Ну, ладно... ...мы, как говорится, крепчаем...)))
Кто - он?
Ктулху?
Да потому что я победил деление на НОЛЬ :-)
Но ты ж понимаешь, что рисковать своими деньгами на реальном счету все же не стоит, да?
Кто - он?
Ктулху?
А ничего, что играя против всех с абсолютным денежным преимуществом, он еще и все позиции видит? Тоже нормально? Ну, ладно... ...мы, как говорится, крепчаем...)))
Но ты ж понимаешь, что рисковать своими деньгами на реальном счету все же не стоит, да?
Я уже объяснял выше что маркет тарится дальними фьючерсами с низу и с верху и распродаёт их в течении эспирации участникам рынка тем самым торгуя спредом, на нём и зарабатывает. Вы как то однобоко смотрите на рынок. Посмотрите лекции Твардовского и для Вас откроется новый мир рынка, я уверен.