Объясните механизм. Если я об одного маркетмейкера открылся, как я теперь могу об другого маркетмейкера закрыть сделку? - страница 5

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Mihail Marchukajtes:
Не парься я уме уже объяснял на счёт Макетов и как они примерно действуют, но человека больше всего волнуют его 200 баксов, которые он видать никак пристроить не может. Нет таких цен на бирже. НЕЕЕТТ!!!!

Ты не знаешь, что такое опционный, фьючерсный контракт и что Форекс не является биржевой площадкой - как ты вообще можешь кому то что то объяснять?

 
Vitalii Ananev:

Погуглите кто такой маркетмейкер и какие у него функции.

вы мне и дальше говорите про майкетмейкера с биржи.  я же сказал, что речь идет о форексе.

 
Mihail Marchukajtes:
Не парься я уме уже объяснял на счёт Макетов и как они примерно действуют, но человека больше всего волнуют его 200 баксов, которые он видать никак пристроить не может. Нет таких цен на бирже. НЕЕЕТТ!!!!
почитайте про систему a-book, b-book. немного просветитесь.)
 
igrok333:

вы мне и дальше говорите про майкетмейкера с биржи.  я же сказал, что речь идет о форексе.

Какая разница где работает маркетмейкер на биржевом или вне биржевом рынке. Функции у них одинаковые. Вы поймите главное, ваши сделки не идут на рынок.  

 
Vitalii Ananev:

Какая разница где работает маркетмейкер на биржевом или вне биржевом рынке. Функции у них одинаковые. Вы поймите главное, ваши сделки не идут на рынок.  

А на Форекс есть маркетмейкеры?

Я думаю, что они только на фондовых биржевых площадках и рынках произвлдных ценных бумаг.

 
Дмитрий:

Ты не знаешь, что такое опционный, фьючерсный контракт и что Форекс не является биржевой площадкой - как ты вообще можешь кому то что то объяснять?

Фьючерсный контракт связан со спот рынком посредством базиса, где базис это разница между ценой фьючерса и базисным активом. Чем ближе срок эспирации фьючерса тем базис (разница между ценой фьючерса и спота)  стремится к нулю и в момент эспирации цена фьючерса равна цене базисного актива (спот). Поучите сначала мат часть, что бы потом делать такие заявления. И ходят они в унисон. Только вот по фьючерсу есть информация об объёме, дельте и ОИ, а на спот рынке такой информации нет. Но раз они тикают в унисон, то трейдеры берут информацию с фьючерса что бы торговать на спот рынке. В Вашем случае Форекс. Вопросы???
 
Дмитрий:

А на Форекс есть маркетмейкеры?

Я думаю, что они только на фондовых биржевых площадках и рынках произвлдных ценных бумаг.

Посмотрите вот это видео и многое Вам станет ясно. Яхонтовый Вы наш!!!! :-)

https://www.youtube.com/watch?v=oV_cc5Dl4Zc

Базовые понятия срочного рынка | Эксклюзивная лекция Владимира Твардовского | Финам
Базовые понятия срочного рынка | Эксклюзивная лекция Владимира Твардовского | Финам
  • www.youtube.com
Полный курс лекций можно посмотреть по ссылке: https://quantor.co/courses/trading-derivatives-market/ Базовые понятия срочного рынка Торговля фьючерсами на б...
 
Дмитрий:

А на Форекс есть маркетмейкеры?

Я думаю, что они только на фондовых биржевых площадках и рынках произвлдных ценных бумаг.

А по чему их нет? Форекс - внебиржевой рынок, крупные банки вполне могут осуществлять на нем функции маркетмейкера. Когда работает Европа -  европейские банки, когда Азия - азиатские. Тот же крупный ДЦ с большим количеством клиентов и большим  дневным оборотом может работать и как поставщик ликвидности для другого ДЦ и так же взять на себя функцию маркетмейкера. Однозначно об этом говорить не стоит, так как по большей части мы точно не знаем как там все работает.

 

На злобу дня... Бе бе бе.....

 
Mihail Marchukajtes:

Посмотрите вот это видео и многое Вам станет ясно. Яхонтовый Вы наш!!!! :-)

https://www.youtube.com/watch?v=oV_cc5Dl4Zc

Вот объясни мне - зачем ты тулишь сюда видео, посвященное БИРЖЕВОЙ торговле?

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