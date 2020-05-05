Объясните механизм. Если я об одного маркетмейкера открылся, как я теперь могу об другого маркетмейкера закрыть сделку? - страница 5
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Не парься я уме уже объяснял на счёт Макетов и как они примерно действуют, но человека больше всего волнуют его 200 баксов, которые он видать никак пристроить не может. Нет таких цен на бирже. НЕЕЕТТ!!!!
Ты не знаешь, что такое опционный, фьючерсный контракт и что Форекс не является биржевой площадкой - как ты вообще можешь кому то что то объяснять?
Погуглите кто такой маркетмейкер и какие у него функции.
вы мне и дальше говорите про майкетмейкера с биржи. я же сказал, что речь идет о форексе.
Не парься я уме уже объяснял на счёт Макетов и как они примерно действуют, но человека больше всего волнуют его 200 баксов, которые он видать никак пристроить не может. Нет таких цен на бирже. НЕЕЕТТ!!!!
вы мне и дальше говорите про майкетмейкера с биржи. я же сказал, что речь идет о форексе.
Какая разница где работает маркетмейкер на биржевом или вне биржевом рынке. Функции у них одинаковые. Вы поймите главное, ваши сделки не идут на рынок.
Какая разница где работает маркетмейкер на биржевом или вне биржевом рынке. Функции у них одинаковые. Вы поймите главное, ваши сделки не идут на рынок.
А на Форекс есть маркетмейкеры?
Я думаю, что они только на фондовых биржевых площадках и рынках произвлдных ценных бумаг.
Ты не знаешь, что такое опционный, фьючерсный контракт и что Форекс не является биржевой площадкой - как ты вообще можешь кому то что то объяснять?
А на Форекс есть маркетмейкеры?
Я думаю, что они только на фондовых биржевых площадках и рынках произвлдных ценных бумаг.
Посмотрите вот это видео и многое Вам станет ясно. Яхонтовый Вы наш!!!! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=oV_cc5Dl4Zc
А на Форекс есть маркетмейкеры?
Я думаю, что они только на фондовых биржевых площадках и рынках произвлдных ценных бумаг.
А по чему их нет? Форекс - внебиржевой рынок, крупные банки вполне могут осуществлять на нем функции маркетмейкера. Когда работает Европа - европейские банки, когда Азия - азиатские. Тот же крупный ДЦ с большим количеством клиентов и большим дневным оборотом может работать и как поставщик ликвидности для другого ДЦ и так же взять на себя функцию маркетмейкера. Однозначно об этом говорить не стоит, так как по большей части мы точно не знаем как там все работает.
На злобу дня... Бе бе бе.....
Посмотрите вот это видео и многое Вам станет ясно. Яхонтовый Вы наш!!!! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=oV_cc5Dl4Zc
Вот объясни мне - зачем ты тулишь сюда видео, посвященное БИРЖЕВОЙ торговле?