Сигналы - слишком большой прирост за последний месяц...
Этот критерий создан для желающих пропиарить свой сигнал, создав ветку
Это все уже обсуждалось год-два назад.
Вот моя подборка ответов админов (зеленым цветом выделил я) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2017.05.04 17:53Вы должны понимать, что Сигналы с таким огромным приростом не живут долго. Поэтому такие приросты игнорируются для защиты потенциальных подписчиков.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2018.10.03 07:47
Вы так говорите, как будто усреднение — это не зло, а благо. Данный показатель (за какой срок жизни счета в процентах был достигнуто 80% Прироста) был введен, чтобы явно показывать счета, на которых используется тактика разгона. Потенциальный подписчик должен понимать, что перед ним счет, который разогнали за несколько дней (и возможно, это был один из 10-30 удачливых счетов), чтобы потом выставить его и показать красивый график.
Побочным и полезным эффектом оказалось то, что он также хорошо детектирует счета с тактикой усреднения, которая погубила столько депозитов. Так что свою роль данное предупреждение выполняет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2018.10.27 16:45
Вы можете считать как угодно для себя. Но алгоритм расчета прироста в сервисе Сигнала не будет изменен - любые балансовые операции при наличии открытых позиций будут трактоваться негативно. Именно чтобы не играть в эти игры "а давайте посчитаем вот так". Вопрос закрыт.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пропали проценты доходности на сигнале МТ5
Marsel, 2019.04.03 07:44
Не буду повторяться:
Кстати, у вас есть пока публичный сигнал с приростом 257.42 за этот месяц.
Поэтому может быть в конце марта или в начале апреля такое, что эта цифра в 257.42 прироста за февраль будет закрашена серым цветом на странице сигнала и совсем не учитываться в статистике (то есть - обнулится).
Это не ваш сигнал ниже на картинке прироста - это просто нашел для примера (серый цвет) -
----------------
Это известно уже как два года (и даже на китайском форуме все знают), а вы только сейчас ветку об этом открыли ..
Но вопрос в другом, почему рискованность ТС и сигнала оценивается только по одному показателю - прирост на балансе, это как минимум не логично.
Не первый раз сталкиваюсь с такой логической ошибкой. Типа - много заработал, значит сильно рисковал( еще народный вариант: богатый, значит ворует) :)). Это ,конечно, часто справедливо. Но причина и следствие перепутаны местами:). Спорить бесполезно:)
на примере рулетки можно попытаться:) Без зеро, для упрощения.
Есть два игрока, которые сделали по одной выигравшей ставке. Один поставил 1 доллар на цвет, и получил 1 доллар выигрыша. А второй поставил 1 доллар на число, и получил 36 доллара выигрыша. Тут вроде очевидно, что глядя на выигрыш нельзя сказать, что второй игрок рисковал больше чем первый? Каждый из них рисковал одинаково. Ну повезло второму больше, но он же не ставил 36 на цвет, чтобы получить 36.
Так почему с сигналами идем наоборот - исходя из доходности делаем вывод о риске?
Короче говоря риск это риск, а доходность - это доходность. И оценивать риск нужно анализируя именно риск (величину ставки/плеча/загрузки капитала, просадки...), а не доходность. А то так, упрощая себе аналитику, вместе с высокорисковыми отфильтруете и везучих и талантливых:)
Кстати, у вас есть пока публичный сигнал с приростом 257.42 за этот месяц.
Поэтому может быть в конце марта или в начале апреля такое, что эта цифра в 257.42 прироста за февраль будет закрашена серым цветом на странице сигнала и совсем не учитываться в статистике (то есть - обнулится).
Это известно уже как два года (и даже на китайском форуме все знают), а вы только сейчас ветку об этом открыли ..
почему она обнулится, это реальная доходность полученная по реальным сделкам, а то что у вас перепутаны риски с доходность, как написал @notsure, лучше над этим задумайтесь...
до китайских форумов еще не добрался и если и там пишут об этом, значит это еще одно подтверждение что ваши оценки далеки от реальности
Не первый раз сталкиваюсь с такой логической ошибкой. Типа - много заработал, значит сильно рисковал( еще народный вариант: богатый, значит ворует) :)). Это ,конечно, часто справедливо. Но причина и следствие перепутаны местами:). Спорить бесполезно:)
я не для спора создал тему, а что бы услышать мнение "коллективного разума" форумчан
По моему такое предупреждение (но только если прирост менее 100%) не приводит к выкидыванию с рейтинга.
Даже если больше 150% не всегда выкидывает. Но в целом, конечно, рейтинг тормозит. Хотя бывали сигналы с постоянным высоким приростом и в топе. Зависит и от других показателей.
Как по мне, не самый страшный нюанс относительно рейтингов и оценки сигнала.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всех приветствую, есть вопрос.
В моем сигнале появилось сообщение "Слишком большой прирост за последний месяц...", хотя доходность была небольшая, около 60% за 2 недели при макс. просадке 27%, соответственно он пропал из публичных сигналов и т.д.
Но вопрос в другом, почему рискованность ТС и сигнала оценивается только по одному показателю - прирост на балансе, это как минимум не логично, т.к. ТС по стилю могут быть очень разные, например: